Oppo X 2021 konsept telefon geri döndü – ilk olarak Inno Day 2020'de tanıtıldı, şirket şimdi MWC Shangahi 2021'de katlanabilir telefonu hakkında daha fazla ayrıntıyı açıklıyor. İşte ekranın 6,7 inçten 7,4 inçe nasıl genişlediğini açıklayan kısa bir video.

Oppo'nun Katlanabilir Telefonu Nasıl Çalışıyor?

İşlem, iki silindirli motor tarafından desteklenmektedir. Triger kayışına benzer olan Warp Track laminatına geçen özel çarklar kullanıyorlar. Laminat, hem sert hem de ince olmayı sağlamak için yüksek mukavemetli çelikten yapılmış – en ince halindeyken yalnızca 0,1 mm ancak yine de ekranı destekleyecek kadar güçlü.

Geri çekilmiş veya uzatılmış olsun, ekran ayrıca 2'si 1 arada plaka tarafından destekleniyor. Rulo motor, telefonun genişliği değişirken birbiri yanından kayan metal şeritlerden yapılmış.

Oppo'nun mühendisleri, çok sayıda testten sonra 6.8 mm'lik bir eksende karar kılmışlar. Bu durum, esnek OLED paneli hem makul bir kalınlıkta tutarken hem de kırışıklıklar oluşmadan kıvrılmasına izin veriyor.

Bu arada, Oppo X 2021, Oppo’nun Air Charging teknolojisine sahip olacak.