Samsung, Ocak ayında Galaxy S21'in tanıtımı sırasında One UI 3.1'i de tanıttı. Önceki amiral gemileri şimdiden yeni arayüze yavaş yavaş geçiyor ve şimdi sıra Galaxy Note10 serisine geldi.

Galaxy Note 10 One UI 3.1 Güncellemesi

Almanya'daki Galaxy Note10 ve Galaxy Note10 + telefonlarına şimdiden bir güncelleme geliyor ve büyük sorunlar keşfedilmezse yakında Türkiye gibi diğer Avrupa ülkelerine de gelecek.

Güncelleme, N97xFXXU6FUBD model numarası taşır (küçük harf x, telefona bağlı olarak 0 veya 5'tir) ve 1 GB'ın biraz üzerindedir. Paket, en son Mart 2021 güvenlik yamasının yanı sıra, Göz Konforu Kalkanı (daha önce Mavi Işık Filtresi olarak adlandırılıyordu) ve Özel Paylaşım gibi özellikleri de beraberinde getiriyor.





Değişiklik günlüğüne göre, kamera performansında da iyileştirmeler oldu; telefon, sosyal medyada paylaşmadan önce takvimden ilgili tarih ​​ve adresleri alabiliyor ve daha önce çekilmiş fotoğraflardaki konum bilgilerini silebiliyor.

Samsung gerçekten de Android cephesindeki tek sahici akıllı telefon markası olmaya devam ediyor. Gerek yazılım tarafında gerekse donanım ve fiyatlandırma da neredeyse rakipsiz bir konumda.