Square Enix'in Final Fantasy VII'si bugün erken saatlerdeki Sony PlayStation'ın State of Play dijital canlı yayını sırasında gündemdeydi. Japon geliştirici, Final Fantasy VII Remake'in PlayStation 5'e geleceğini duyurdu, ancak aynı zamanda ana karakter olarak Yuffie'nin yer aldığı yeni bir bölüm ve yepyeni bir senaryo da ortaya çıkardı.

İki Final Fantasy VII Mobil Oyunu Geliyor

Sony'nin etkinliğinde gösterilmeyen şey, Square Enix'in önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığı iki Final Fantasy VII mobil oyunudur. Final Fantasy VII: The First Soldier ve Final Fantasy VII: Ever Crisis hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanacak.

Şu anda oyunlar hakkında çok az bilgi var, ancak Square Enix, FFVII – Ever Crisis'in "FFVII zaman çizelgesinin tamamını kapsayacak şekilde bölümler halinde yapılandırılmış tek oyunculu bir deneyim olduğunu" belirtiyor.

Öte yandan, FFVII: The First Soldier, orijinal oyundaki olaylardan önce Midgar'da geçen bir battle royale aksiyon oyunudur. Oyuncular, FFVII evrenindeki ikonik mekanlardan ilham alan arenalarda diğer oyunculara karşı büyü ve yetenekler kullanacaklar.

Square Enix'e göre, FFVII: The First Soldier 2021'de piyasaya sürülecek, FFVII: Ever Crisis ise 2022'de piyasaya sürülecek. Her ikisi de Android ve iOS cihazlar için uygulama içi satın alımlarla ücretsiz olarak indirilebilecek.