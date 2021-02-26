Samsung, bu yılın başlarında bir Galaxy A32 5G akıllı telefon tanıttı ve şimdi Türkiye gibi yalnızca LTE pazarları için alternatif bir sürüm geliyor. Telefonun adı sadece Samsung Galaxy A32 ve halihazırda Rusya'da satışta.

İşte Samsung Galaxy A32 4G Özellikleri

İkisi arasındaki farklar ağ desteğinin ötesine geçiyor – en büyük değişiklik, Dimensity 720'nin yerini alan Helio G80 yonga setidir, ancak aynı zamanda yeni bir ekran, geliştirilmiş bir ana kamera ve daha iyi bir selfie lensi de var.

Samsung Galaxy A32, ön tarafında Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.4” Süper AMOLED panelli bir Infinity-U ekrana sahip. Su damlası çentiğine sıkışmış öne bakan kamera, 20MP sensör ve f / 2.2 lense sahip, ancak otomatik odaklama yok. Ekranın altında parmak izi tarayıcısı ve geri kalanı Gorilla Glass 5 tabakasıyla korunuyor.

Arka tarafta da aynı görünüm var – lensleri çıkıntılı ve arkalarında hiçbir ada olmayan üç kamera görülüyor. Galaxy A32, 5G versiyonundaki 48MP'ye karşı 64MP ana kamera sunuyor, diğer üçü aynı kalıyor: 8MP ultra geniş kamera ve derinlik ve makro için birkaç 5MP sensör.

Batarya, USB-C bağlantı noktası üzerinden 15W hızlı şarj özelliği ile 5.000 mAh'dir. Telefon, Android 11 tabanlı One UI 3.1 ile kutudan çıkar.

Samsung Galaxy A32, 4GB RAM ve 64GB veya 128GB depolama alanına sahiptir. Rusya'da fiyatlandırma sırasıyla 19.990 RUB (268 $ / 220 €) ve 21.990 RUB (295 $ / 240 €) şeklinde ve üç renkten birini seçersiniz: Müthiş Menekşe, Harika Siyah, Harika Mavi.