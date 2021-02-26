Realme 7 markasının CEO'su Madhav Sheth cihazın açıklanmasından sadece beş aydan kısa bir süre sonra halefi olan Realme 8 hakkında konuştu. Haber, yöneticinin #InfiniteLeapWith8 etiketine sahip olan ve daha ilginç bir şekilde 108MP kamerayı özetleyen bir çift tweetinden geliyor. Yeni Realme 8 serisiyle ilgili pek fazla ayrıntı alamıyoruz ancak bunun 108MP sensörlü ilk Realme akıllı telefon olacağını görüyoruz.

Realme 8 Ailesi 108MP Kamerayla Geliyor

Dolaşan söylentilere göre Realme 8, 8GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek’in Dimensity 720 çipseti tarafından desteklenecek. Telefonun ayrıca yüksek bir yenileme hızına sahip güçlü bir ekran sunması ve kutudan Android 11 ve Realme UI 2.0 ile çıkması bekleniyor. Geçen yılın Realme 7 serisini örnek alacak olursak, bir Pro varyantının eşlik ettiği başka bir Realme 8 daha bekleyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl Realme'nin önündeki en büyük engel Xiaomi'nin Mi Note 9 ailesi olmuştu. Cihazlar donanım olarak rakibinden daha üstün olsa da hala korkunç derece kötü bir otomatik ekran döndürme sorunundan muzdaripler. İlerleyen zamanda Realme 8 serisiyle ilgili daha fazla haber paylaşmaya çalışacağız, bu yüzden bu bütçe canavarı cihazlarla ilgileniyorsanız bizi takip etmeye devam edin.