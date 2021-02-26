Wear OS adını Android Wear yapan Samsung'un 2021'de bir noktada Google ortakları arasına dönmesi bekleniyor. Şaşırtıcı bir gelişme çünkü bunun nedeni, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisinin, Apple Watch ailesinin popülaritesine meydan okuyan son derece başarılı bir ürün portföyü geliştirmesi, kendi akıllı saat yazılım platformuna çok fazla zaman, para ve kaynak yatırmış olmasıdır.

Samsung Galaxy Watch, Watch 3 Özelliklerine Kavuştu

Yani şirket aniden Tizen odağını düşürmeye veya azaltmaya karar verebilir ancak şu an için Samsung'un yazılım desteği neredeyse rakipsiz kalıyor (Apple dahil). Yaşlanan Samsung Galaxy Watch, Watch 3 özellikleriyle dolu büyük bir yeni güncelleme aldı.

Galaxy Watch 3'ün daha eski ve biraz daha mütevazi Watch Active 2 modelinden esinlenerek aldığı alışılmadık güncellemeden sadece birkaç hafta sonra şimdi Galaxy Watch'ın bazı bölgelerde iddiali bir Tizen 5.5.0.1 güncellemesi aldığı bildirildi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu en son işletim sistemi sürümü daha önce hem Galaxy Watch Active 2 hem de Watch 3 için kullanıma sunulmuştu ve birinci nesil Galaxy Watch, haleflerinin yapabileceği her şeyi yapacak donanımda olmasa da, çeşitli ilginç özellikler kazanıyor:

Evet, çeşitli sohbet uygulamalarından gelen görüntüleri gösteren "gelişmiş bildirim" sisteminden, AR Emoji ve Bitmoji desteğinden ve siz egzersiz yaparken kulaklığınıza bilgi veren sesli asistan özelliğinden bahsediyoruz. Genel sistem kararlılığı ve güvenilirlik iyileştirmeleri ve ekran yakalama ve koşu / döngü izleme işlevi için birkaç yeni ayar da var.

Yaklaşık 290MB gibi iddialı bir boyuta sahip olan bu en son güncelleme, Şubat 2020'de neredeyse üç yaşındaki Galaxy Watch'a gönderilen biraz daha küçük ancak benzer derecede önemli bir işletim sistemi güncellemesinin ardından gelmiş oldu.

Tüm bunlar, Samsung'un Tizen'i koruma konusundaki kayda değer taahhüdünü vurguluyor. 2018'de piyasaya sürülen Galaxy Watch hala güncel kalacak demektir.