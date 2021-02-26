Xiaomi Mi 9 ekran ve batarya değişimi işlemi hakkında merak edilen tüm konuları enine boyuna işleyeceğimiz yeni bir yazı ile karşınızdayız. Xiaomi Mi 9 öne çıkan özellikleri holografik cam tasarım, safir cam kamera kapağı, Sony 48 MP kamera sensörü, yüzde 90.7'lik görüntü oranı sunan Samsung AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 855 işlemci, 20W kablosuz hızlı şarj, ultra geniş açılı lens ve yüzde 25 daha hızlı kilit açma imkanı sunan geliştirilmiş ekran içi parmak izi sensörü şeklinde listelenebilir. Özellikle güçlü işlemcisi ile fark yaratmayı başaran Xiaomi Mi 9'un işlemcisi oyunlarda yüzde 20 hız artışı, yüzde 45 daha hızlı sistem performansı ve yüzde 300'e kadar daha hızlı AI performansı gibi yeniliklerle öne çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 855 işlemcili ilk telefon olan Xiaomi Mi 9, en performanslı Xiaomi akıllı telefonlar arasında. 7 nm'lik Kyro 485 yapı ve 2.84 GHz'lik veriler Xiaomi Mi 9 işlemci özellikleri konusunda beklentilere tam anlamıyla cevap vermeyi başarıyor. Xiaomi Mi 9 RAM miktarı 6 GB ve bu değer de günümüzdeki uygulamalar için fazlasıyla yeterli.

Xiaomi Mi 9, dünyanın ilk 20W kablosuz hızlı şarj desteği sunan akıllı telefonu olma unvanına sahip ve böylelikle kablosuz olarak tam dolum işlemi yaklaşık olarak 90 dakika sürüyor. Normal bir kablosuz şarj aletinin 10W olduğu düşünülürse ve Xiaomi 20W kablosuz şarj aleti uygunluğu bu noktada fark yaratıyor. Xiaomi 20W kablosuz şarj aleti fiyatı uygun ve makul seviyede bulunabilir ve ayrıca standart kablosuz şarj cihazlarına göre yüzde 37'lik bir süre avantajı sunduğunu unutmamak gerekiyor. Xiaomi Mi 9 orijinal şarj adaptörü kaç watt diye merak edenlere ise 18W cevabını verebiliriz. Xiaomi Mi 9'da kutu içerisinde gelen 18W kablolu şarj aleti yerine istenirse 27W hızlı şarj cihazı alıp 18W destekli birçok modelden yaklaşık yüzde 34 daha hızlı bir şarj yapabilmeniz mümkün. Dünyanın ilk 20W kablosuz şarj özelliğine sahip akıllı telefonu Xiaomi Mi 9'un batarya kapasitesi nedir veya batarya kaç mAh diyenler için de 3300 mAh'lık kapasitenin yeterli seviyede olduğunu söyleyebilmek mümkün. Xiaomi Mi 9 firmanın en çok önem verdiği cihazlardan biri. Hatta geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 9 MIUI 12 güncellemesi aldı haberini de şurada sizlerle paylaşmıştık.

Xiaomi Mi 9 Ekran Çeşitleri

Xiaomi Mi 9 ekran değişimi AMOLED ekran ile yapılması gereken bir işlemdir. En uygun ve ucuz ekran fiyatları için teknoway / cepmarket.com.tr 'ye ulaşın.

Xiaomi Mi 9 ekran özellikleri olarak üst seviye bir cihaz. Xiaomi Mi 9 ekran tipi nedir sorusuna AMOLED olarak cevap vermemiz gerekiyor. Yani Xiaomi Mi 9 ekran çatladı veya kırıldı ise AMOLED ekran değişimi yapmak gerekir. Servis orijinali olan ekranlarda canlı renk, dokunmatik hassasiyeti özellikleri ön plandadır. Sahte ekran tercihi yapmak ilk etapta uygun fiyatlı bir çözüm gibi görünse de Xiaomi Mi 9 kullanım performansı kötü etkilenebilir. Yan sanayi ekran ve ucuz ekran konusunu enine boyuna düşünmekte fayda var. Xiaomi Mi 9 için ikinci el ekran da normalde tavsiye etmediğimiz bir durum ancak Xiaomi telefon tamiri yapan en güvenilir servis hangisi biliyorsanız bu konuda önünüze çıkan tüm seçeneklere güvenebilirsiniz. AMOLED ekran değişimi fiyatları ilk etapta gözünüze yüksek gibi gelebilir ancak OLED GX gibi canlı renkler sunan kaliteli ekran sunan seçeneklerin varlığını unutmamalı. Orijinal kalitede görüntü sunan ve orijinal ile yan yana konduğunda oldukça uygun fiyatlı kalan OLED GX ekran değişimi verdiğiniz paranın karşılığını tam anlamı ile verebilir.

Xiaomi Mi 9 ekranda görüntü gidip geliyor, çizgi çıktı, ekranda mürekkep aktı, suya düştükten sonra ekran arızalandı, açılıyor ama görüntü gelmiyor, ekrana basınca görüntü geliyor, ekran ışığı yanmıyor, ekrana basınca algılamıyor gibi sorunlar ekran değişiminin nedenleri olabilir. Xiaomi Mi 9 ekran değişimi işlemini deneyimli teknik servis tavsiyesi alarak yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Cihazı tanımayan veya henüz bu alanda deneyim sahibi olmayan firmalarda yapılmaya çalışılan ekran değişimi işlemleri ilerleyen zamanlarda ne yazık ki daha büyük sorunları meydana getirmektedir. Xiaomi Mi 9 ekran fiyatları işini ciddiye alan teknik servislerde uygun fiyatlı ve ucuz ekran seçenekleri ile karşınıza getiriliyor. Eğer Xiaomi Mi 9 ekran sorunu yaşıyorsanız ve ekran onarımı dışında başka bir yol yoksa mutlaka alanında uzman bir Xiaomi servisi ile çalışın. Aksi halde en kaliteyi parçayı kullansanız bile servisin deneyimsizliği nedeniyle memnuniyet garantili bir durum söz konusu olamaz.

Xiaomi Mi 9 Batarya Değişimi Fiyatı

Xiaomi Mi 9 batarya değişimi işlemi özellikle hızlı şarj olmuyor şeklindeki şikayetleri çözecektir.

Xiaomi Mi 9 batarya fiyatları merak edilen bir konu. Eğer Xiaomi Mi 9 şarjı çabuk bitiyor, oyun oynarken pil hızlı düşüyor, fazla ısınıyor, şarja takınca yüzde artmıyor, hızlı şarj yapmıyor, hızlı şarj özelliği çalışmıyor, şarj olması çok uzun sürüyor, pil çok çabuk azalıyor veya batarya süresi zayıfladı gibi pil yenileme veya batarya taktırma gereken bir şikayetiniz varsa orijinal veya yan sanayi batarya değişimi yaptırarak telefonunuzu ilk günkü batarya performansına getirebilirsiniz. Xiaomi Mi 9 çıkış tarihi 15 Nisan 2019 idi ve bir bataryanın yaklaşık iki yılda performans kaybetmeye başladığını düşünürseniz Xiaomi Mi 9 pil değişimi fiyatları konusunda araştırma yapmanız son derece doğal. İlerleyen zamanlarda Xiaomi Mi 9 ekran ışığı titriyor, batarya şişmesi, kasada açıklık var veya ekran çatladı gibi sorunlar yaşamamak için dandik pil, çıkma batarya veya kullanılmış pil gibi seçeneklerden uzak durun. Pilin voltajı oldukça önemli ve yan sanayi pillerde tam orijinal pil kadar voltaj alınamıyor ve bu diğer parçaların sağlığını da olumsuz etkiliyor. Dandik pil taktırma gibi bir hata yaparsanız kapasitesi düşük olma ihtimali yüksektir.

Xiaomi Mi 9 hızlı şarj olmuyor veya kablosuz şarj sorunu gibi şarj sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Hızlı şarj özelliğini kullanabilmek için orijinal A kalite pil kullanmanız gerekiyor. Yan sanayi batarya kullanımı ile Xiaomi Mi 9 hızlı şarj olmuyor şikayeti ortaya çıkabilir. Eğer Xiaomi Mi 9 orijinal pil taktırma işlemine rağmen hızlı şarj sorunu yaşıyorsanız orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosu sorunu var mı kontrol ettirmenizde fayda var. Ek olarak Xiaomi Mi 9 dediğimiz gibi 20W kablosuz şarj özelliğine sahip. Eğer herhangi bir kablosuz şarj cihazı ile denerseniz Xiaomi Mi 9 geç şarj oluyor veya yavaş şarj oluyor gibi sorunlar karşınıza gelebilir. Xiaomi Mi 9 şarj aleti ise orijinal olarak yani kutudan gelen şarj aleti 18W gücündedir. 27 watt şarj aleti fiyatı araştırılarak ayrıca satın alınmalıdır. Böylece cihazı daha hızlı şarj edebilme imkanına sahip olabilirsiniz. Fakat dediğimiz gibi orijinal 27w şarj cihazı, orijinal şarj kablosu ve kondisyonu yüksek bir batarya bu noktada önem taşıyor. Batarya performansından memnun değilseniz orijinal pil değişimi yapmanızda fayda var. Böylece telefonun 3300 mAh kapasitedeki bataryasını yüzde 34 daha hızlı şarj edebilirsiniz.

Xiaomi Teknik Servisi Tavsiyesi

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