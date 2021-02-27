iPad Air mi Yoksa 11 İnç iPad Pro mu?

En yeni iPad Air, yeni bir tablet almak isteyen birçok kişi için başvurulabilecek bir seçenek olacak. Bunun nedeni, 2020 iPad Air'in (4. nesil) iPad Pro’nun premium özelliklerinin çoğunu 799 $ 11 inç iPad Pro’nun 200 $ daha altında fiyatla sunmuş olmasıdır. Ancak bu, iPad Pro'nun genel performansa ihtiyaç duyanlar için daha uygun olmayacağı anlamına gelmez. Hangi iPad'i satın almanız gerektiğini düşünürken nelere dikkat etmeniz gerektiğine bakalım. Cevabı en sonda verdik.

iPad Air'in 11 inç iPad Pro ile eşleştiği veya gölgede bıraktığı yerler

İşlemci

Özellikle 2020 iPad Air, A14 ile Apple'ın tablet serisindeki en yeni işlemciye sahipken, 2020 iPad Pro A12Z kullanıyor. Ancak bu, A14'ün A12Z'yi ezeceği veya tüm senaryolarda onu yeneceği anlamına gelmez. A14 ile A12Z arasında sıradan bir fark var.

2020 iPad Pro, daha yüksek CPU ve GPU çekirdek sayısı ve daha fazla RAM nedeniyle yoğun iş akışları için hala avantaja sahip. Bununla birlikte, A14'ün en yeni çip olmasıyla, iPad Air kullanıcılarının yıllarca iPadOS güncellemesi alacakları garanti ediliyor.

Ekran, Apple Pencil, G / Ç

iPad Pro ile paylaşılan diğer yeni iPad Air özellikleri arasında tam ekran tasarımlı (ana sayfa düğmesi yok) düz kenarlı kasa, USB-C, Apple Pencil (2. nesil) ve Magic Keyboard desteğinin yanı sıra Wi-Fi 6 yer alıyor.

iPad Air ile ikinci nesil Apple Pencil için destek görmek harika. En yeni Apple Pencil daha ergonomik bir tasarıma sahip, iPad'inize takılıyken kablosuz şarjı kullanıyor, yazma araçlarını hızlıca değiştirmek gibi şeyler yapmak için dokunma hareketleriyle geliyor ve her yönüyle iyileştirilmiş bir deneyim sunuyor.

iPad Air'in ekranıyla, 11 inç iPad Pro ile aynı 264 ppi (2224 x 1668 çözünürlük) özelliğine sahip True Tone ve P3 geniş renkli 10,9 inç Liquid Retina ekrana sahip oluyorsunuz. Her iki ekran da tamamen lamine edilmiş ve Apple’ın yansıma önleyici kaplamasına sahip.

Touch ID iPad Air'in üst düğmesine uygulanmış. iPad Pro ile birlikte gelen Face ID'ye kıyasla profesyonel mi yoksa olumsuz mu olduğu kişisel tercihinize göre değişecektir.

Renk seçenekleri

Bir sonraki iPad'inizin rengi önemli bir faktörse, uzay grisi, gümüş, pembe altın, yeşil ve gök mavisi içeren 2020 iPad Air ile daha fazla seçeneğiniz olduğunu belirtelim. iPad Pro yalnızca uzay grisi ve gümüş renkte gelir.

Fiyat

İşte iPad Air ve 11 inç iPad Pro arasındaki fiyat farklılıklarının (MSRP) ayrıntılı bir dökümü. İki iPad'in farklı depolama seçeneklerine sahip olması nedeniyle iPad Air ile önemli miktarda nakit tasarruf edebilirsiniz.

Pil ömrü

2020 iPad Air, Wi-Fi veya video kullanımında 10 saatlik web'de ise 11 inç iPad Pro ile aynı pil ömrüne sahiptir. Ve her ikisi de hücreselde 9 saatlik kullanım sunar.

iPad Pro'nun iPad Air'den daha iyi performans gösterdiği yer

CPU / GPU çekirdekleri ve RAM

Apple bile, iPad Air'in bazı kullanım durumlarında A14 yongasıyla iPad Pro'dan daha iyi performans göstereceğini onaylasa da, iPad Pro hala daha güçlü bir GPU ve daha fazla RAM içeriyor (ve aslında daha fazla CPU ve GPU çekirdeğine sahip).

A12Z'li iPad Pro, A14 ile 6 CPU ve 4 GPU çekirdeğine kıyasla 8 CPU ve GPU çekirdeğine sahiptir. Bu, grafik yoğun işler ve çoklu çekirdek kullanan uygulamalar / işlemler gibi şeyler için en iyi performansı sunacağı anlamına gelir. iPad Pro 6GB RAM, iPad Air ise 4GB RAM ile gelir ki gelecekte önemli olabilir.

Ekran

Yukarıda tartışıldığı gibi, iPad Air’in yeni Liquid Retina ekranı, iPad Pro’nun ekranında bulunan hemen hemen tüm özelliklere sahip. Ancak dikkate değer bir fark var: iPad Pro, Apple’ın 120 Hz ProMotion ekran teknolojisine sahip. 120 Hz ekran her şeyi değiştirir. Çok daha akıcıdır ve inanılmaz hissettirir.

Ayrıca iPad Pro ekranı 600 nit parlaklıkta maksimuma çıkarken, iPad Air 500 nit parlaklıkta kalır. Bu da %20 parlaklık farkı demek.

Kameralar

iPad'inizle fotoğraf çekmek önemli bir faktörse, iPad Air ve Pro arasındaki kamera sistemi farklılıkları hakkında düşünmeye değer.

iPad Pro'da bulunan aynı 12 MP geniş lensi içeren iPad Air ile sağlam bir tek kamera kurulumuna sahip oluyorsunuz. Pro aynı fps'de 4K video çekiyor.

Bununla birlikte, iPad Pro ile 10 MP ultra geniş lensin yanı sıra LiDAR Tarayıcı ve True Tone flaşa sahipsiniz.

Depolama

iPad Pro'nun daha yüksek fiyatları ile birlikte, 1 TB'a kadar çıkan daha fazla depolama seçeneği elde ediyorsunuz. Başlangıç 128GB'tır. Bu arada, iPad Air temel modeli 64 GB sunar ve 256 GB'ta maksimuma çıkar.

Burada akılda tutulması gereken bir nokta, her iki modelde de USB-C ile harici depolama kullanmanın her zamankinden daha kolay olmasıdır.

Sonuç

Neden iPad Air?

Tüm benzerlikleri ve farklılıkları göz önünde bulundurduğunuzda, iPad Air, iPad Pro'dan yaklaşık 200 $ daha düşük bir fiyatla çoğu insan için en iyi seçenek olacaktır.

Neden iPad Pro?

Bununla birlikte, tabletinizi düzenli olarak sınırlarına zorlayacağınızı biliyorsanız, iPad Pro, 8 CPU ve GPU çekirdeği ve 6 GB RAM ile en iyi performansı sunmaya devam ediyor.

Ve tabii ki Face ID, 120Hz ProMotion ekran, daha yetenekli kamera sistemi ve daha büyük depolama seçenekleri gibi diğer faktörler de var. Video, dizi ve filmlerde fark etmez ancak sık sık web'de geziniyorsanız ve sık sık oyun ve yazılımsal araçlar gibi uygulamalar kullanıyorsunuz iPad Pro daha uygun bir seçenek olacaktır.