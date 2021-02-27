iPhone 11 ve 12, ultra geniş lens, etkileyici Gece modu ve daha fazlası dahil olmak üzere bazı harika kamera özellikleri sunuyor. Ancak, önceki bazı özelliklerin çalışma biçiminde değişiklikler var. iPhone 11 ve 12 kameralarla seri çekim modunun nasıl kullanılacağını öğrenin.

iPhone 11, 12'de Seri Çekim Fotoğraf Modu

Muhtemelen iPhone'unuzdaki seri çekim modu kamera özelliğini ezbere biliyorsunuz ancak yeni bir iPhone 11 veya 12 aldıysanız (veya bir süredir seri fotoğraf çekmediyseniz), büyük olasılıkla, basılı tutma hareketinin artık seri çekim modunu etkinleştirmediğini fark etmişsinizdir.

iPhone 11 ve 12 serisindeki deklanşör düğmesini basılı tutmak artık fotoğraf modundan geçmeden hızlı video çekmenin bir yolu olan QuickTake'i etkinleştiriyor. İşte seri çekim modunu kullanmanın yeni yolu.

Dikey yönlü fotoğraflar için deklanşör düğmesine basın ve hemen sola sürükleyin

Manzara fotoğrafları için deklanşöre basın ve hemen yukarı sürükleyin

Çekim bittiğinde bırakın gitsin

İşte bu kadar! 😄

Süreç şöyle görünüyor:

Seri çekim moduyla çekim yapmaya hazır olduğunuzda, yatay moddayken deklanşör düğmesine basıp yukarı kaydırarak hareketinizi yapın veya dikey yönde çekim yaparken sola kaydıracaksınız.

Normalde deklanşör düğmesinin bulunduğu yerin ortasında seri çekim modu sayacının belirdiğini göreceksiniz.

Deklanşöre bastıktan sonra yeterince hızlı yukarı kaydırmazsanız, QuickTake etkinleştirildiğinde burada göreceksiniz.