OCR ile gelen geleneksel tarama uygulamaları yeni belgeleri PDF (veya diğer formatlar) olarak kaydetmenizi sağlar ve ardından PDF'yi açmanız, istediğiniz metni bulmanız ve kopyalamanıza olanak tanır. Ancak bu süreci otomatikleştirmek mümkün. iPhone'da resmi ve fotoğrafı yazıya çevirme uygulamalarına göz atın.

iPhone'da Resmi ve Fotoğrafı Yazıya Çevirme

iPhone, iPad ve Mac için LiveScan

Kısa kurulum sürecinde, "İngilizce, Fransızca, Almanca vb." dillerin algılanmasını isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz veya "Çince Karakterler" bile vardır.

Uygulama, görüntüleri kamerayla canlı metne dönüştürmek için dokunabileceğiniz / sürükleyebileceğiniz veya Fotoğraf Kitaplığınızdaki resimleri / ekran görüntülerini kullanabileceğiniz basit ve etkili bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

iPhone kameranızı kullanırken, görüntüyü dondurmak için LiveScan'deki deklanşör düğmesine dokunabilir, ardından metne dönüştürmek istediğiniz kısmı seçmek için sürükleyebilirsiniz (Fotoğraf Kitaplığınızı kaydetmez). Veya daha hızlı dönüştürme için, deklanşör düğmesini kullanmadan metne dokunabilir veya metne sürükleyebilirsiniz.

Kendi kitaplığınızdan seçim yapmak için deklanşör düğmesinin hemen solundaki Fotoğraf Kitaplığı düğmesine de dokunabilirsiniz.

LiveScan hızlı ve doğru çalışıyor. Metninizi tanımladıktan sonra kopyalayabilir, paylaşabilir, hızlı bir Google Araması yapabilir veya onunla Google Çeviri yapabilirsiniz. Manuel olarak düzenlemek için siyah metin kutusuna bile dokunabilirsiniz.

Ayrıca, telefon numaraları, e-postalar, adresler vb. için içeriğe dayalı seçenekler almak adına ekrana uzun süre basabilirsiniz.

LiveScan ile ilgili sevdiğimiz bir diğer husus da gizlilik politikasıdır, "ekran içeriklerinizi asla kaydetmez veya herhangi bir yere aktarmaz." ibaresini görüyoruz.

iPhone, iPad ve Mac için LiveScan, yedi günlük ücretsiz bir deneme sunar ve ardından ömür boyu erişim için ayda 0,99 ABD doları, yılda 5,99 ABD doları veya yalnızca 9,99 ABD doları ister.

SnipCopy

iPhone görüntülerini metne dönüştürmeye yarayan bir başka uygulama da SnipCopy idi. Uygulama, LiveScan ile aynı şeyi yaptığını iddia ediyor ve ücretsiz, reklam destekli bir model kullanıyor.

Maalesef, "Hata: OCR motoru mevcut değil" mesajını verdiğinden uygulamayı diğer kullanıcılar gibi çalıştıramadık.

Uygulama ayrıca, LiveScan'in kullanıcı arayüzü kalitesini sunmuyor. Ancak yaşadığımız hata geçici bir sorun olabilir ve ücretsiz bir seçeneği denemek istiyorsanız SnipCopy buna değer görünüyor.