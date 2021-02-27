Bugünkü yazımızda Xiaomi Mi Note 10 ekran ve batarya değişimi yaptırmadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiğini konu ediniyoruz. Bildiğiniz gibi rehberlerimizde bugünlerde Xiaomi'nin amiral gemisi modellerinden bahsetmeye devam ediyoruz ve şimdi de sırada dünyanın ilk 108 MP kameralı akıllı telefonu unvanına sahip modellerden olan Xiaomi Mi Note 10 var. Serinin en üst seviye modeli olan Xiaomi Mi Note 10 Pro ekran ve batarya değişimi için hazırladığımız rehbere de bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Xiaomi Mi Note 10 gerek özellikleri, gerekse tasarımı açısından piyasadaki en iyi akıllı telefon modelleri arasında. Öne çıkan özellikler 108 MP'lik Penta kamera, 6.47 inç kıvrımlı AMOLED ekran, ekran içi parmak izi okuyucu, 5260 mAh batarya, kutu içeriğinde gelen 30W hızlı şarj cihazı ve çok yönlü kullanım sağlayan NFC yongası şeklinde. Xiaomi Mi Note 10 ve Xiaomi Mi Note 10 Pro arasındaki farklar çok fazla değil. Kamera tarafındaki tek fark 7P'den 8P lens kullanımına geçiş olarak görülüyor. Bu bir tık daha yüksek bir fotoğraf kalitesi demek. Xiaomi Mi Note 10 RAM kapasitesi 6 GB ve depolama alanı da Xiaomi Mi Note 10 Pro'dan farklı olarak 256 GB değil 128 GB.

Xiaomi Mi Note 10 işlemcisi nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Qualcomm Snapdragon 730G tercih ediliyor ve bu işlemci şimdilik günümüzdeki en iyi akıllı telefon işlemcisi denebilecek düzeyde. Qualcomm Kryo 470 mimarisine sahip olan işlemci sekiz çekirdekli ve 2.2 GHz'e kadar yükselen bir frekansa ulaşabiliyor. Xiaomi Mi Note 10 grafik işlemcisi ise Adreno 618 ve bu da performans gerektiren durumlarda 700 MHz gibi üst bir noktaya çıkabiliyor. Xiaomi Mi Note 10 batarya kapasitesi 5260 mAh ve günlük rahat bir kullanım adına fazlası ile yeterli. Hatta daha düşük RAM kapasitesi nedeniyle Xiaomi Mi Note 10 performans değerleri Pro modele göre az biraz geride olduğundan bu bataryanın daha uzun bir çalışma süresi ortaya çıkardığını bu noktada tahmin etmesi pek de zor olmasa gerek. Boyutlar, ağırlık ve tasarımsal tüm özelliklerin tamamen ortak olduğunu söylemeliyiz. Yani işin özü, vereceğiniz ciddi boyuttaki fiyat farkı bir tık daha iyi kamera, 2 GB RAM fazlalığı ve 128 GB depolama alanı artışı için geçerli. Aradaki farkı ödeyerek Xiaomi Mi Note 10 Pro alır mısınız; bu size kalmış.

Xiaomi Mi Note 10 Ekran Değişimi Fiyatı

Xiaomi Mi Note 10 ekran değişimi için OLED GX gibi daha uygun fiyatlı ve kaliteli bir seçeneğinizin olduğunu unutmayın. En ucuz ve en uygun ekran fiyatları için teknoway / cepmarket.com.tr 'ye danışmadan karar vermeyin.

Xiaomi Mi Note 10 ekran büyüklüğü nedir öncelikle bunu bilmek gerekiyor. 6.47 inç olan ekran kıvrımlı ve AMOLED teknolojisi sayesinde günümüzün en iyi akıllı telefon ekranı denebilecek bir kaliteyi kullanıcılarına yaşatıyor. Yüzde 87.57'lik ekran gövde oranı ile tasarım açısından dikkat çekmeyi başaran Xiaomi Mi Note 10'da 398 ppi piksel yoğunluğu değerine ulaşılıyor. Ekranda AMOLED teknolojisi sayesinde 400.000:1 kontrast değeri elde edilebiliyor. Normal şartlarda 430 nit olan parlaklık değeri yüksek parlaklık modu aktif olduğunda 600 nit değerine kadar yükseltilebiliyor. Xiaomi Mi Note 10 çentiği ise damla çentik olarak bilinen türden. AMOLED ekran teknolojisi ile kullanıcılara Always-on Display kullanma imkanı da veriliyor. Bu büyük ve havalı ekranın koruması ise Corning Gorilla Glass 5 ile sağlanıyor. Darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı olan ön cam her ne kadar bu konuda günümüzün en iyilerinden biri olsa da bazı istenmeyen kazalarda kavisli ekranların hasar görme şansı yüksek; bunu bilmek gerek.

Xiaomi Mi Note 10 ekran değişimi fiyatı hem AMOLED ekranların teknolojisi itibariyle yüksek, hem de kavisli ve kıvrımlı AMOLED ekran fiyatları ürünlerin yan sanayi ve çıkma gibi seçenekleri pek fazla olmadığı için ortalamanın üzerinde. Xiaomi Mi Note 10 ekran değişimi ne kadar sürer gibi bir düşünceye sahipseniz aynı gün yapılabilen bir işlem olduğunu söyleyelim. Özellikle bu noktada sadece, yalnız ve tek başına ön cam değişimi işlemi yapılabildiğini de bilmenizde fayda var. Yani Xiaomi Mi Note 10 ön cam kırıldı veya çatladı ise ekranı değiştirmenize gerek yok. Ön cam ekrandan ayrılarak ayrı olarak değiştirilebiliyor ve böylece uygun fiyata ve ucuza tamir gerçekleştirilmiş oluyor. Xiaomi Mi Note 10 ekran seçenekleri olarak OLED GX, yan sanayi, çıkma, ikinci el, kullanılmış, revize, kopya gibi seçenekler karşınıza getirilebilir. Eğer Xiaomi Mi Note 10 ekrana görüntü gelmiyor, cihaz açılıyor ama görüntü yok, ekran boydan boya çatladı, dokunmatik algılamıyor, ekranın alt kısmı çalışmıyor, ekran algılamıyor gibi sorunlar yaşıyorsanız ekran değişimi yapılması gerekir.

Xiaomi Mi Note 10 Batarya | Pil Değişimi

Xiaomi Mi Note 10 batarya değişimi orijinal batarya kullanılarak yapılmalıdır. Dandik pil veya düşük fiyatlı yan sanayi bataryalardan kaçının.

Xiaomi Mi Note 10 batarya değişimi zamanla bir ihtiyaç haline gelebilir. Telefon her ne kadar batarya konusunda ileri düzey yenilikçi özellikler sunsa da özellikle iki senelik bir kullanım geçmişi ile birlikte batarya değişimi ihtiyacı doğmuş olabilir. Tabii batarya süresi kullanıcıya bağlı bir durum olduğu da unutulmamalı. Her gün oyun oynanarak zorlanan ve birkaç kez şarj edilen bir batarya, iki günde bir şarj edilen bir bataryaya göre çok daha kısa ömürlü olacaktır. Yüksek miliamper sayesinde güç ve uzun ömürlülük konusunda oldukça başarılı olan Xiaomi Mi Note 10 bataryası, yan sanayi pil kullanılarak da değiştirilebilir ancak bu noktada kalite önem taşıyor. A kalite pil olan yan sanayi ürünler de var ve tamamen dandik pil seçenekleri de var. Özellikle batarya gibi hassas bir konuda en ucuz ve en uygun fiyat arayışında olmayın. Kötü bir batarya telefonunuzu tamamen bozabilir ve garanti dışı bırakabilir. Batarya değişimi işlemi uzman teknik servislerce yapılmalıdır ve biz size en iyi Xiaomi servisi konusunda yol göstereceğiz.

Xiaomi Mi Note 10 hızlı şarj olmuyor, pili çabuk bitiyor, şarj yüzdesi artmıyor, oyun açınca pil hızlı azalıyor, batarya dayanmıyor, cihaz kendi kendine kapanıp açılıyor, kasada açılma sorunu gibi sıkıntılar büyük ihtimalle zamanla kullanılarak yıpranan bataryadan kaynaklıdır ve çare batarya değişimidir. Batarya değişimi tam orijinal pil ile yapılmalı. Bu cihazınızdaki Xiaomi Mi Note 10 pil sorunu gibi sıkıntıları çözeceği gibi uzun ömürlü ve yüksek kapasiteli olmasının avantajını da sonuna kadar yaşatacaktır. Hızlı şarj konusu hassas bir konu. Adaptör, kablo veya pildeki kaliteye bağlı olarak Xiaomi Mi Note 10 hızlı şarj olmama sorunu yaşayabilmeniz mümkün. Eğer Xiaomi Mi Note 10 orijinal adaptör ve orijinal şarj kablosu kullanıyorsanız, batarya değişimi fiyatı alarak orijinal batarya taktırma sonucunda hızlı şarj özelliğini kullanmaya devam edebilirsiniz. Xiaomi Mi Note 10'da kablosuz şarj özelliği ise bulunmuyor. Yani Xiaomi Mi Note 10'da kablosuz şarj var mı sorusuna yok olarak cevap vermek gerekir.

Xiaomi Tamiri İçin Teknik Servis Önerisi

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