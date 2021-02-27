Xiaomi Mi Note 10 Pro ekran ve batarya değişimi yazımızla yeniden karşınızdayız. Gerek özellikleri, gerekse tasarımı ile Xiaomi'nin amiral gemisi modellerinden biri olan Xiaomi Mi Note 10 Pro'nun işlemcisi Qualcomm Snapdragon 730G ve RAM miktarı da 8 GB gibi üstün bir değerde. Xiaomi Mi Note 10 Pro için kamerası en iyi olan akıllı telefon desek sanıyoruz hata etmemiş oluruz. Hatta kameraları desek daha doğru çünkü arka yüzeyde bulunan kameralar ile Xiaomi Mi Note 10 Pro ilk beş kameralı akıllı telefon unvanının da sahibi oluyor. Bu kameralar 108 MP ve dört yönlü OIS destekli ana kamera, 12 MP ve 2x optik yakınlaştırmalı portre kamerası, 20 MP ve 117 derece ultra-geniş açılı kamera, 5 MP ve 10x hibrit yakınlaştırma ve 50x dijital yakınlaştırma özellikli tele-foto kamera ve 2 MP makro kameradan oluşuyor. Ön kamera da çağın ötesinde 32 MP'lik bir çözünürlüğe ve f/2.0 diyafram değerine sahip ve böylece en iyi fotoğraf çeken veya selfie kamerası en iyi akıllı telefon hangisi sorusuna doğrudan Xiaomi Mi Note 10 Pro cevabı verilebilir. Yazımızda Xiaomi Mi Note 10 Pro ekran ve batarya değişimi işleminde dikkat edilecek noktalardan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi Note 10 Lite'dan da şurada bahsetmiştik.

Dünyanın ilk 108 MP kameralı akıllı telefonu olan Xiaomi Mi Note 10 Pro'nun elbette tek öne çıkan özelliği bu değil. 6.47 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekran, ekran içi parmak izi okuyucu, 5260 mAh kapasite sunan batarya, kutu içeriğinde yer alan 30W hızlı şarj cihazı, çok yönlü NFC ve daha birçok özellikten bahsedebilmek mümkün. Xiaomi Mi Note 10 Pro hızlı şarj desteği 30W gibi yüksek bir değerde ve kutu içerisinden 30W'lık bir adaptör gelmesi bu noktada dikkat çeken bir detay. Her bir üreticide bu avantajı görebilmek mümkün değil. Xiaomi 30W şarj adaptörü fiyatı dikkate alınacak bir seviyede. Bu aksesuar sayesinde telefonun tamamen bitmiş haldeki 5260 mAh'lık bataryası sadece 65 dakikada tamamen doldurulabiliyor. Xiaomi Mi Note 10 Pro tüm özellikleri ile mükemmel bir akıllı telefon ve özellikle göze çarpan ekran ve batarya kapasitesi ile de rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor. Yazımızda telefonun kısa veya uzun vadede eskiyebilecek veya zarar görebilecek ekran ve batarya değişimi üzerine bilgilendirici noktalara değinmeyi istedik.

Xiaomi Mi Note 10 Pro Ekran Fiyatları

Xiaomi Mi Note 10 Pro ekran değişimi güvenilir ve tecrübeli teknik servis tarafından yapılmalıdır. Size bu konuda teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye edebiliriz.

Xiaomi Mi Note 10 Pro ekran özellikleri açısından üst düzey bir akıllı telefon. Tıpkı Xiaomi Mi Note 10 Lite'da olduğu gibi 6.47 inç büyüklüğünde kavisli bir AMOLED ekrana sahip. Ekranın kavisli olmasının bazı artıları olduğu gibi eksi yönleri de var. Bunları çoğu kullanıcı tahmin edebiliyor. Kavisli ekran fiyatları genelde daha yüksek olabiliyor. AMOLED ekran fiyatları zaten yüksek ve işin içine bir de kavisli kenarlar girince bu kez ürün bulunabilirliği iyice zorlaştığı için fiyatlar daha da yukarı çıkıyor. Xiaomi Mi Note 10 Pro ekranı sağ ve sol kenarlara doğru kıvrıldığı için düştü ekran kırıldı veya düştü ön cam çatladı gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Ön cam çatlaması ekranın çalışmasını bazı durumlarda etkilemeyebilir ancak bize göre vakit geçirilmeden tamir edilmesi gereken bir durumdur. Kışın yağmur, yazın ter ve hatta pandemi döneminde de dezenfektan gibi maddelerin çatlaklardan sızarak ekrana zarar verme ihtimali vardır. Ayrıca bazı durumlarda Xiaomi Mi Note 10 Pro düştü görüntü gelmiyor, ekran ışığı yanıyor ama görüntü yok, ekran yeşil renk oldu veya sürekli gidip geliyor gibi şikayetler de ekran değişimi gerektirebilir.

Xiaomi Mi Note 10 Pro ekran kırıldı veya çatladı ise yeni ekran fiyatları araştırıyor olmanız normal. 6.47 inç AMOLED ekran fiyatları yüksek ancak güvenilir teknik servis tanıdığınız varsa size kullanılmış, ikinci el veya çıkma ekran seçenekleri sunabilirler. Normal şartlarda bu tip ürünlere güvenmemek gerekir ancak bu işi profesyonel seviyede yapan teknik servislerin sunduğu seçeneklerden faydalanmak ciddi bir kar elde etmenizi sağlayabilir. Yan sanayi AMOLED ekran, hele ki kavisli AMOLED ekran seçenekleri oldukça az. OLED GX ise güvenilir ve aslına en yakın görüntü kalitesini veren bir seçenek. OLED GX ekran değişimi genelde daha uygun fiyatlı ve ucuza yapılabilir ve kullanıcıların hemen hemen hepsinin memnun kaldığı gözlemlenmiştir. Xiaomi Mi Note 10 Pro ön cam değişimi gibi durumlar da mümkündür. Bu durumlarda orijinal ekran değiştirilmeden sadece cihazın ön yüzeyindeki cam değiştirilir. Ekran ve cam birbirinden ayrıldıktan sonra yeni camın takılması işlemi gerçekleştirilir. Xiaomi Mi Note 10 Pro ön cam değişimi fiyatı ekran değişimi işlemine göre çok daha ucuz olmaktadır.

Xiaomi Mi Note 10 Pro Batarya Değişimi

Xiaomi Mi Note 10 Pro batarya değişimi işleminde orijinal yedek parça kullanmanız, telefonunuzu daha uzun süre boyunca sorunsuz kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Xiaomi Mi Note 10 Pro, sahip olduğu 5260 mAh'lik batarya ile sınıfına göre en güçlü akıllı telefon modelleri arasında. Aslında bu seviyedeki bir bataryayı artık normal kabul etmek gerekiyor çünkü 6.5 inç'e yakın bir ekran büyüklüğü, güçlü işlemci, menzili kuvvetli kablosuz ağ, diğer kablosuz teknolojiler vs derken batarya bir günü anca çıkartır duruma geliyor. Tabii bu bataryanın rutin bir kullanımla rahatlıkla iki günü görebileceğini söyleyebiliriz. Fakat her akıllı telefonda olduğu gibi Xiaomi Mi Note 10 Pro'da da bir süre sonra pil süresi azaldı, hızlı şarj olmuyor, şarj uzun sürüyor, batarya performansı azaldı, şarj hızlı düşüyor, pili çabuk bitiyor gibi şikayetlerin alınabilmesi mümkün. Eğer telefonu iki seneye yakın bir zaman kullanıyorsanız zaten batarya ilk günkü gibi olmadığı konusunda size kendisini hissettirecektir. Bu durumda Xiaomi Mi Note 10 Pro batarya fiyatları ne kadar şeklinde araştırmaya başlamanız doğru olur.

Xiaomi Mi Note 10 Pro bataryası özellikle 30W hızlı şarj cihazı etkisiyle de çabuk yıpranabilir. Aslında doğru olan daha uzun zamanda daha düşük akımla şarj yapmak ancak batarya kapasitesi büyük olduğunda bu kez bekleme süresi yaşam konforunu etkileyebiliyor. Üreticiler de bu noktada daha kaliteli bataryalar yapmak durumunda kalıyor. Xiaomi Mi Note 10 Pro batarya değişimi için yan sanayi batarya fiyatları ve orijinal batarya fiyatları kıyaslıyor olabilirsiniz. Bizim size tavsiyemiz tabii ki orijinal batarya olacaktır. Xiaomi Mi Note 10 Pro orijinal batarya hem hızlı şarj fonksiyonunun daha uzun süreli kullanılabilmesini sağlar, hem de voltaj olarak daha kararlı değerler sunacağından telefonunuzdaki entegreler ve diğer bileşenlerin de ömrünü uzatır. Yan sanayi pil ve çakma pil kullananların bir süre sonra kasa açıldı, pil şişmesi gibi durumlarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Bu nedenle çok fazla emin olmadan çıkma pil, yan sanayi pil veya ikinci el pil gibi yedek parça işlerine girmeyin.

En Ucuz ve İndirimli Xiaomi Yedek Parça Fiyatları

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