Xiaomi Mi 9 ekran ve pil değişimi fiyatı nedir, değişimi için nelere dikkat etmek gerekir, yeni ekran fiyatları, yan sanayi yedek parça, ucuz batarya sağlıklı olur mu, hızlı şarj desteği var mı, çıkma ekranlar güvenilir mi, kullanılmış batarya alınır mı gibi birçok konuya değineceğimiz yeni yazımıza hoş geldiniz. 2019'un Nisan ayında yani yaklaşık iki yıl önce hayatımıza giren Xiaomi Mi 9, firmanın zengin özellikleri uygun fiyata sunma anlayışını devam ettiren bir model oldu ve satış rakamı olarak firmayı yine memnun bırakmayı başardı. Döneminde DxOMark testlerinde en iyi akıllı telefon modelleri arasında gösterilen Xiaomi Mi 9, 20 MP ön kamera çözünürlüğü, 6.4 inç ekran büyüklüğü, ekrana gömülü parmak izi sensörü, Qualcomm Snapdragon 855 işlemci, 3300 mAh batarya ve 27W hızlı şarj desteği gibi öncü özelliklere sahipti. Belki o dönem telefon almayı düşünenler anımsayacaktır; normalde Xiaomi Mi 9 RAM miktarı 6 GB ancak yurt dışı bazı modellerde 8 GB seçeneğine de rastlamak mümkündü. Firmanın halen önemsediği bu model geçtiğimiz günlerde MIUI 12 güncellemesi de almıştı; bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Xiaomi Mi 9 teknik özellikleri açısından halen günümüzün efsaneleri arasında denebilir. Üçlü arka kamerada ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Ultra geniş açılı kamera 16 MP ve son olarak tele-foto özellikli kamera da 12 MP. 12 MP çözünürlükteki bu kamera da 2x optik yakınlaşma özelliği bulunması da ayırt edici bir yön. Tüm kameralar lazer odaklanma özelliği sayesinde özellikle düşük ışık koşullarında üstün bir performans sergiliyor. Xiaomi Mi 9 eksiklikleri veya eksik yönleri ise yok değil. Örneğin ana kamerada optik görüntü sabitleme desteği yok. Elektronik görüntü sabitleme yani EIS var. OIS olmaması günümüzde yapılmak istenen bazı çekimleri zora sokabiliyor. EIS de 60 fps çekimlerde kullanılamıyor ve bu nedenle hareketli sahnelerde sarsıntısız video kaydı elde etmek zorlaşıyor. Stereo hoparlör desteğ var mı deseniz yok ve bu da bir eksiklik. Ayrıca kulaklık girişi Type-C olarak sunulması da bize göre iyi değil. Xiaomi Mi 9 ayrıca su geçirmezlik özelliği sunmuyor. Yazımızda en çok yıpranma potansiyeli bulunan Xiaomi Mi 9 ekran ve batarya değişimi fiyatı ve yapılacak işlemlerinden bahsediyoruz.

Xiaomi Mi 9 Yeni Ekran Fiyatları

Xiaomi Mi 9 ekran değişimi fiyatı, AMOLED ekran, ekran büyüklüğü ve kalitesi yüzünden tahmin edilenin üzerinde olabilir. En ucuz ve en uygun ekran fiyatları için mutlaka teknoway / cepmarket.com.tr adresini ziyaret edin.

Xiaomi Mi 9 ekranı nedir, ekran özellikleri nelerdir, çözünürlük değeri, kaç ppi, ekran büyüklüğü ve merak edilen diğer konulara değindikten sonra Xiaomi Mi 9 yeni ekran fiyatları ve ekran değişimi ücreti konusunda bilgilendirmelere devam edelim. Xiaomi Mi 9 ekran / gövde oranı olarak yüzde 90.7 seviyesinde üstün bir değer sunuyor. 6.39 inç büyüklüğünde ve Samsung tarafından üretilen AMOLED ekran gerçekten de görülmeye değer bir görüntü sunuyor. Gorilla Glass 6 ile korunan ekranın özellikle cam katmanının oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ancak ön yüzü özellikle yüzde 90 üzerinde ekran / gövde oranı sunan akıllı telefonlar darbe ve düşme gibi durumlarda ekran kırılması yönünden pek de şanslı olmayabiliyorlar. Oranın artması ekranın kenar ve köşelere daha yakın olabileceğini gösteriyor. Biz kırılmaz ekran koruyucuya ek olarak köşeleri destekli silikon kılıf kullanımını da bu noktada öneriyoruz. Ekranın yaklaşık 6.4 inç'lik büyüklüğü gerçekten harika. AMOLED için zaten kontrast ve parlaklık olarak söylenebilecek hiçbir söz yok. 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 600 nit parlaklık ve 403 ppi değerleri günümüzün üst sınıf segmentine fazlası ile uygun.

Xiaomi Mi 9 ekranı kırıldı veya çatladı ise ekran fiyatları AMOLED ekran seçimi yüzünden biraz yüksek fiyatlı olacaktır. Ekranın büyüklüğü, cihazın yeni bir model olması, AMOLED teknoloji gibi yönler bu işi uygun fiyatlı ve ucuz şekilde halletmenizi engelliyor ancak biz yine de en ucuz Xiaomi Mi 9 ekran değişimi nerede yapılır, hangi teknik servis, işçilik ücreti, yedek parça AMOLED ekran gibi konularda size yol göstereceğiz. Güvenilir teknik servis tanıdığınız varsa size ikinci el, kullanılmış veya çıkma Xiaomi Mi 9 ekranı sunabilir. Yan sanayiden genellikle uzak durulması gerekir ancak onların da kalite kalite olduğunu unutmayın. A kalite görüntü sunan OLED GX ekranlar da size uygun fiyatlı AMOLED ekran değişimi yapmanızı sağlayacaktır. OLED GX ekranlarda da canlı renk, hassas dokunmatik gibi beklenen özellikleri elde edebilirsiniz. Bilmediğiniz yerlerde ucuz ekran satın almaktan uzak durmanızı tavsiye ederiz. Eğer Xiaomi Mi 9 ön cam değişimi gerektiren bir durum var ise, yani ön cam kırıldı veya çatladı ise yalnız, tek başına, sadece ön cam değişimi de yaptırabilirsiniz. Ekranı değiştirmeden ön cam değişimi fiyatı çok daha makuldür ve orijinal ekran sizde kalmaya devam eder.

Xiaomi Mi 9 Hızlı Şarj Olmuyor

Xiaomi Mi 9 batarya değişimi fiyatı fazla yüksek değildir. Yeni batarya ile hızlı şarj çalışmıyor veya şarjı çabuk bitiyor şikayetlerini sona erdirebilirsiniz.

Xiaomi Mi 9 dünyanın ilk 20W kablosuz hızlı şarj özelliği sunmasıyla fark yaratıyor. Standart 18W kablolu şarj aletlerinden daha hızlı şarj yapabilmeyi sağlayan bu teknoloji ile cihazın 3300 mAh kapasitedeki bataryasını 90 dakika gibi bir sürede sıfırdan tam dolu hale getirmek mümkün olabiliyor. Xiaomi Mi 9 hızlı şarj desteği ise 27W ancak kutu içeriğinden 18W gücünde bir şarj aleti geliyor. Yani diğer bir deyişle telefonda QC4+ şarj protokolü desteği var ancak kutudan gelen 18W gücünde QC3.0 bir şarj aleti. Elbette bu da bizim gözümüzde negatif bir yön. Elbette orijinal Xiaomi 20W kablosuz şarj cihazı fiyatı da sizin araştırıp karar vermeniz gereken bir konu. 18W'dan memnun değilseniz 27W orijinal Xiaomi hızlı şarj aleti ne kadar bu konuya da bir zaman ayırmanız gerekecek. Xiaomi Mi 9 pil ömrü kısaldı, hızlı şarj olmuyor, batarya hızlı boşalıyor, oyunlarda çok pil harcıyor, pilin dolması çok uzun sürüyor, yüzde 100 olmuyor gibi şikayetleriniz varsa artık pil değişimi yapma zamanı yaklaşmış demektir. Elbette batarya değişimi hemen yapılmalı demiyoruz ancak ilerleyen zamanlarda pil şişti kasa açıldı, telefon açılmıyor, telefondan koku geldi gibi sorular yaşamanızı da istemiyoruz.

Xiaomi Mi 9 gerek güçlü donanımı, gerek hızlı şarj desteği, gerekse ortalamanın biraz altında olarak kabul edilebilecek pil kapasitesi ile batarya ömrü konusunda biraz şanssız denebilir. Yoğun kullanımda gün içinde bataryanın birkaç kez şarj edilebilme durumu olabilir ve bu da pil süresi olarak olması gereken sürenin çok daha hızlı şekilde tamamlanması anlamına geliyor. Eğer Xiaomi Mi 9 pil değişimi işlemi düşünüyorsanız bu konuda öncelikle güvenilir teknik servis aracılığı ile fikir alın. Biz size İstanbul'da en iyi Xiaomi teknik servisi hangisi, Xiaomi teknik servis tavsiyesi, en uygun Xiaomi pil fiyatları, en ucuz orijinal Xiaomi bataryası ve değişimi nasıl yapılır gibi konularda size önerilerde bulunacağız. Xiaomi Mi 9'un daha uzun ömürlü olabilmesi için dandik pil, kullanılmış batarya gibi yedek parçalardan uzak durmanızı ve tam orijinal pil kullanmanızı öneriyoruz. Ayrıca yüksek miliamper değerini sadece orijinal pillerde yakalayabileceğinizi unutmayın. Voltaj oldukça önemli. Dengesiz veya düşük kalan yan sanayi pil voltajı cihazınızda anakart arızasına varacak bir durumu bile meydana getirebilir. Xiaomi Mi 9 ekran ve pil değişimi fiyatı araştırırken ucuza kaçmayın.

En İyi Xiaomi Teknik Servisi

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