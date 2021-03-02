Asus ROG Phone 3, 16GB RAM'e sahip ilk akıllı telefonlardan biriydi, devamı niteliğindeki yeni cihaz büyük olasılıkla 18GB sunan ilk akıllı telefon olacak – 10 Mart'ta duyurulacak, bu nedenle rakipleri eğer ilk olmak istiyorlarsa bir haftadan biraz fazla zamanları var.

Asus ROG Phone 5 18 GB RAM'le Geliyor

Asus ROG Phone 5 özellikle I005DB versiyonu ile Geekbench sonucunda görülebiliyor. Hatırlarsanız, iki versiyonu vardı – DA ve DB. DA sürümü, telefonun Tencent Games sürümünün temelini oluşturacak, ancak aynı zamanda DxOMark'ın ses incelemesinde test ettiği sürüm olacak. DB versiyonunun arkasında ikincil bir ekran vardır.

DA ayrıca Aralık ayında Geekbench'te göründü ve yalnızca 8 GB RAM'e sahipti. Daha yakın zamanlarda, 16GB RAM ile başka bir DA ortaya çıktı. 12 GB'lık bir yapılandırma da görme şansımız yüksek.

JD.com, ROG Phone 5'in Tencent sürümü için bir teaser sayfası hazırladı. İçinde pek bir şey yok ve fiyat bilgisi geçici olarak girilmiş ancak kullanıcılar yaklaşan lansman için şimdiden sıraya girebiliyor.

Telefon elbette Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak ve kutudan Android 11 ile çıkacak.