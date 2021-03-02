Carbon 1 MK II, dünyanın karbon fiber monokok özellikli ilk akıllı telefonudur (monokok, yapısal bütünlüğü dış kabuğun sağladığı anlamına gelir yani dahili destek yoktur). Bu tasarım telefonu çok hafif (125 g) ve ince (6,3 mm) yapıyor. Almanya kaynaklı şirket yüksek kaliteli karbon fiberleri, radyo dalgalarının geçmesine izin veren kompozit bir malzeme ile birleştirmiş.

Carbon 1 MK II Dünyanın İlk Karbon Fiber Monokok Telefonu

2017'de böyle bir kabuğu oluşturmak 3 saat sürerken şimdi süreç optimize edilmiş ve sadece 30 dakika sürüyor. Bu 6 kat hızlanmadan sonra bile, süreç hala deneyimli bir mühendisin malzemeyi elle kesmesini ve kalıplama sürecini denetlemesini gerektirir.

Monokok tasarımın iç çerçevesi olmadığından, tüm bileşenler karbon fiberin kendisine bağlıdır. Plastik, telefonun yapımında kullanılan malzemelerin %5'inden azını oluşturur. Ayrıca, her Carbon telefon demonte edilebilir ve hammaddeye dönüştürülebilir.

Carbon 1 MK II, 1.080 x 2.160 piksel çözünürlüğe (18:9) sahip 6” AMOLED ekranla geliyor. Gorilla Glass Victus'un şimdiye kadarki en ince paneli ile korunmaktadır – sadece 0,4 mm. Telefon Android 10 ile çıkacak ancak 11 güncellemesi ikinci çeyrekte geliyor. Carbon Mobile, 2 yıllık yazılım güncellemeleri ve aylık güvenlik yamaları vadediyor.

MK II, Helio P90 yonga seti (12 nm, 2x Cortex-A75 @ 2.2 GHz + 6x A55 @ 2.0 GHz, PowerVR GM 9446 GPU) tarafından desteklenmektedir. 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.1 depolama ile eşleştirilmiş. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa hibrit çift kart yuvasında microSD desteği var. 3.000 mAh pil, yarım saatte %50'ye kadar şarj edilebiliyor.

Arka kamera kurulumunda iki adet 16MP sensör (S5K3P9) bulunuyor, her ikisinin de aynı odak uzunluğuna (ve aynı f / 2.0 diyafram açıklığına) sahip olduğu görülüyor. Ekranın üstüne monte edilen selfie kamerası 20MP sensöre sahip (S5K3T2).

Bu bir 4G çift SIM telefon. Ek bağlantı, Wi-Fi 5, aptX HD ile Bluetooth 5.0, NFC, GPS / GLONASS / Galileo ve bir USB-C 3.1 bağlantı noktası sunar. 3,5 mm kulaklık girişi yok, ancak NFC var. Ayrıca, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu var.

Carbon 1 MK II resmi siteden bugün online olarak ön sipariş edilebilir, nakliye bu ayın sonunda başlayacak. Şahsen görmek isteyenler için telefon birkaç hafta içinde Almanya'daki mağazalarda görünecek. MK II fiyatı 800 € .