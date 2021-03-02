DxOMark, Samsung Galaxy S21 Ultra (Exynos ile güçlendirilmiş sürüm) kamera incelemesini bitirdi ve sonuçlar iyi değil – genel puan sadece 121. Bir yıl önceki Galaxy S20 Ultra'dan (126 puan) daha düşük. S20 Ultra inceleme sürecinin 4. versiyonu ile yeniden test edildi ve bu nedenle puanlar son derece isabetli.

Galaxy S21 Ultra Kamerası S20 Ultra'dan Daha mı Kötü?

Döküme bakalım. 2021 modeli fotoğrafçılık tarafında 128, yakınlaştırma için 76 ve video için 98 puan alıyor. Eski telefon da 128 fotoğraf puanı alıyor ancak yakınlaştırma (88) ve video (106) kategorilerinde kendinden daha yeni ve pahalı cihaza fark atıyor.

Peki bu büyük sorun nasıl yaşandı? Yeni cihazda zoom testinde ultra geniş kamera iyi iş çıkardı, sorun başka bir noktadaydı – iki telefoto modülü de beklentileri karşılayamadı. S21 Ultra, genel skorda vanilya Note20'nin ancak bir puan önünde ve yakınlaştırmada sadece birkaç puan önde.

DxOMark’ın tahminine göre, 10x periskop ve ek orta menzilli yakınlaştırma modülünün, S21 Ultra’daki orijinal yakınlaştırma düzeneği ile karşılaştırıldığında pek bir değeri yok. Vanilya Note20 sadece 3x'e kadar dijital yakınlaştırmalı 64 MP modülüne sahipti.

Video puanına geçersek, uygun fiyatlı Pixel 4a (98) ile aynı seviyede ve bu oldukça gülünç ancak yalnızca 4K / 60 fps modunda test edildi (8K ve 4K / 30 fps test edilmedi). Özellikle video sabitleme ciddi bir sorundu (ve bu nedenle 8K test edilmedi).

Galaxy amiral gemisine neden bu kadar düşük bir puan verildiğine dair daha fazla ayrıntı için DxOMark'ın tam incelemesini buradan okuyabilirsiniz.