Xiaomi Mi 10 Lite ekran ve batarya değişimi fiyatları, maliyeti, ne kadar tutar, kaça değişir, teknik servis ücreti ve yedek parça nereden bulunur gibi sorulara cevap vereceğimiz yeni bir yazıyla daha karşınızdayız. İlk olarak Xiaomi'nin en yeni akıllı telefonları arasında bulunan Mi 10 Lite teknik özellikleri nedir hatırlamakta fayda var. Hatırlarsanız Xiaomi Mi 10 Lite çıkış tarihi 2020 yılının Mart ayı sonuna denk gelmişti. Xiaomi Mi 10 Lite ekran büyüklüğü açısından 6.57 inç ile neredeyse bir elde rahat kullanılabilecek olan en büyük ekran büyüklüğünü kullanıcılara sunuyor. Elbette bunu neredeyse çerçevesiz olan ekran tasarımı ile başarıyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip telefonda kullanılan ekran ise AMOLED ve görüntü kalitesi olarak günümüzün en iyi akıllı telefon ekranı desek hata etmemiş oluruz. Xiaomi Mi 10 Lite işlemcisi nedir sorusuna Qualcomm Snapdragon 765G olarak cevap vermemiz gerekiyor. Kyro 475 mimarisine ve 7 nm üretim teknolojisine sahip bu işlemci sekiz çekirdekli ve 2.4 GHz'e kadar yüksek bir frekansa ulaşabiliyor. Xiaomi Mi 10 Lite oyun performansı ise Adreno 620 grafik işlemci ile bir hayli yüksek. Detaylı özellikler için şu konumuza da bakabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Lite renk seçenekleri olarak mavi, gri ve beyaz olarak satışa sunuluyor. Arka yüzeydeki kamera grubunda 48 MP çözünürlükte ve 6P lensli ana kamera, 8.0 MP 120 derece ultra-geniş açı kamera, 2.0 MP derinlik sensörü ve 2.0 MP makro sensörü bulunuyor. 4K video çekimi desteği elbette var. Selfie kamerası çözünürlüğü ise 16 MP ve bu kamerada da Full HD video kaydı elde edebilmek mümkün. Xiaomi Mi 10 Lite performansı ve kullanıcı yorumları olarak adından söz ettiren bir model. Elbette bunu 6 GB ve 8 GB olarak seçilebilen RAM miktarına borçlu. Depolama alanı olarak da 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri tercih edilebiliyor. Xiaomi Mi 10 Lite Türkiye'de genelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile kullanıcılara ulaştı. Biz yazımızda telefonun yoğun kullanımına bağlı olarak eskiyen batarya değişimi işleminin nasıl yapılacağına ve olası kaza gibi durumlarda zarar gören ekranın nasıl tamir ettirilebileceğine değineceğiz. Xiaomi Mi 10 Lite ekran ve batarya değişimi aynı gün yapılabilen basit işlemlerdir ancak profesyonel ve güvenilir teknik servis tarafından yapılması gerekir.

Aynı Gün Xiaomi Mi 10 Lite Ekran Değişimi

Xiaomi Mi 10 Lite ekran değişimi AMOLED ekran kullanılarak yapılmalıdır. En ucuz ve uygun fiyatlı AMOLED ekran çeşitleri için teknoway / cepmarket.com.tr 'ye ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Lite düştü görüntü gitti, ekran kırıldı, ön cam çatladı, yazılar okunmuyor, ekranda leke oldu, telefon açılıyor ama görüntü gelmiyor, suya düştükten sonra ekran çalışmıyor, dokunmatik basmıyor, ekranda dalgalanma var, ekran ışığı titriyor, görüntü gidip geliyor, renkler değişti, ekranda sabit çizgi çıktı, ekranın bir kısmı algılamıyor, ekran açılıyor ama dokunmatik çalışmıyor şeklinde sorunlar yaşayabilirsiniz. Ekranla ilgili her sorunda ekran değişimi yaptırmanız gerekmez. Öncelikle sorunun güvenilir bir teknik servis tarafından araştırılması ve tespit edilmesi gerekir. Bazı durumlarda ekran tamiri yapılabilir. Xiaomi Mi 10 Lite ekran tamiri de mümkün olabilir bu nedenle profesyonel düzeyde hizmet sunan bir teknik servis araştırın. Onarılabilecek küçük arızalar için ekran değişimi yaparak daha fazla para ödemeyin. Ekran değişimi aynı gün ve profesyonel servisler için hızlı şekilde yapılabilen bir işlemdir. Xiaomi Mi 10 Lite ekran değişimi sonrası sarı / kırmızı / mavi / yeşil renk sorunu, dokunmatik hassasiyeti azaldı, şarj çabuk bitiyor, ekran geç açılıyor, telefon yavaşladı gibi sorunlar yaşamamak için mutlaka işini düzgün yapan bir teknik servis seçin.

Xiaomi Mi 10 Lite ekran değişimi fiyatları gerek cihazın yeni bir model olması, gerekse 6.57 inç AMOLED ekranın günümüzün en iyi akıllı telefon ekranları arasında bulunması sebebiyle yüksek oluyor. Orijinal ekran fiyatları eğer bütçenizi fazla zorluyorsa güvenilir teknik servislerde OEM, revize, çıkma, ikinci el, kullanılmış gibi seçenekleri de bulabileceğinizi unutmayın. OEM ekran fiyatları ucuzdur ve fabrika orijinali ekranlardır. Canlı renkler, ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi olarak beklentileri fazlası ile karşılarlar. Yan sanayi ekranlar genelde kullanıcılara itici gelebilmekte ancak Xiaomi Mi 10 Lite yan sanayi ekran çeşitleri de kalite kalitedir. Örneğin; Xiaomi Mi 10 Lite OLED GX ekran fiyatı orijinale göre çok daha makuldür ve görüntü kalitesi farkı kendini belli etmeyecek düzeyde azdır. Eğer güvendiğiniz teknik servis ikinci el ve çıkma Xiaomi Mi 10 Lite ekranı seçeneği sunarsa değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Çıkma ekranlar orijinal midir, tabii ki. Sadece sağlıklı çalışıp çalışmadığı konusunda bilgi almanız yeterli.

Xiaomi Mi 10 Lite Batarya Değişimi

Xiaomi Mi 10 Lite batarya değişimi telefonun sağlığı için orijinal batarya kullanılarak yapılmalıdır.

Xiaomi Mi 10 Lite pil kapasitesi 4160 mAh seviyesinde. Ek olarak Xiaomi Mi 10 Lite'da hızlı şarj desteği var mı sorusuna da evet diyebiliriz. 20W hızlı şarj desteğine sahip olan cihaz kutusundan 22.5W gücünde bir şarj adaptörü ile birlikte geliyor ancak kablosuz şarj desteği yok. Eğer çok yoğun bir kullanımınız yoksa normal şartlarda Xiaomi Mi 10 Lite pil performansı bir senelik zaman zarfında pek bir şey kaybetmeyecektir ancak günde birkaç kez telefonunuzu şarj edecek kadar yoğun bir kullanım yapıyorsanız batarya değişimi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Xiaomi Mi 10 Lite kendi kendine kapanıyor, aramalarda kapanıyor, görüşme sırasında kapanıyor, ısınıp kapanıyor ve kapanıp kendi kendine açılıyor gibi sorunlar bir batarya sorunu yaşadığınızı gösterir. Eğer Xiaomi Mi 10 Lite hızlı şarj olmuyor, şarj çok uzun sürüyor, yüzde 100 olmuyor, yüzde 99'u geçemiyor gibi şikayetleriniz varsa batarya ömrünü tamamlamış olabilir. Biz size yüksek miliamper, doğru voltaj değerleri için tam orijinal pil kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Xiaomi Mi 10 Lite batarya fiyatları ucuz ve uygun fiyatlıdır. Düşük ücrete batarya değişimi yapılabilir ve işlem süresi profesyonel düzeyde bir teknik servis için en fazla yarım saat seviyesindedir. Aynı gün kargo ile de batarya değişimi yaptırabileceğiniz teknik servisler bulunmakta. Biz Xiaomi Mi 10 Lite batarya tercihi olarak size orijinal batarya tavsiye ediyoruz. Orijinal batarya fiyatları biraz daha yüksek olsa da gerçek miliamper değeri ve voltaj gücü olarak telefonunuza daha fazla uygunluk sağlayacağından içindeki entegreler ve diğer bileşenler daha uzun süreli olur. Bazı kötü çakma yan sanayi bataryalarda ve dandik pillerde bir süre sonra şişme veya ekran ışığında titreme gibi problemler yaşayabilirsiniz. Eğer en güvenilir Xiaomi teknik servisi nerede bu konuyu araştırıp kafanıza uygun bir yer bulduysanız ikinci el, çıkma ve kullanılmış Xiaomi Mi 10 Lite ekran seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Xiaomi Mi 10 Lite ikinci el, çıkma ve kullanılmış batarya fiyatları daha makuldür. Xiaomi Mi 10 Lite batarya değişimi ne kadar sürer sorusuna da kabaca yarım saat şeklinde cevap verilebilir.

İstanbul'da Xiaomi Telefon Servisi Tavsiyesi

Xiaomi Mi 10 Lite ekran ve batarya değişimi için teknik servis tavsiyesi olarak biz size İstanbul'da Kadıköy'de hizmet veren ve 15 yıla yakın tamir deneyimi bulunan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Tüm Xiaomi sorunları için iletişime geçebileceğiniz firmadan en ucuz Xiaomi yedek parça fiyatları ve en uygun fiyatlı teknik servis ücreti konusunda bilgi alabilirsiniz. Eğer İstanbul'da yaşıyor iseniz Kadıköy'de ücretsiz Xiaomi arıza tespiti yaptırabilir ve onarımı aynı gün gerçekleştirebilirsiniz. Şehir dışı kullanıcılar için de ücretsiz kargo ile ekran ve batarya değişimi hizmeti sunuluyor. Eğer telefonunuzdaki arıza için bir ön tespit yaptırmak ve firma ile hemen bir WhatsApp görüşmesi başlatmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Eğer acil Xiaomi tamiri veya moto-kurye ile aynı gün tamir hizmetlerine ihtiyacınız varsa firma bu konuda da size destek olacaktır.