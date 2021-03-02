Xiaomi Mi 10 Lite Zoom ekran ve batarya değişimi gerektirecek durumları ele aldığımız ve çözüm yolu araştırırken nasıl hareket etmeniz gerektiğinden bahsettiğimiz yeni yazımızla karşınızdayız. Öncesinde sizlerle ailenin düz olan, yani Xiaomi Mi 10 Lite hakkındaki bilgileri paylaşmıştık; dilerseniz bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Şimdi ise sırada 50x yakınlaşma özelliğine sahip kamerası ile periskop kameralı telefonlar alanında çığır açmış olan Xiaomi Mi 10 Lite Zoom var. Model adından da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi yeni Xiaomi özellikle fotoğraf çekimi yetenekleri ve kamera kalitesi ile iddialı. Öncelikle arka yüzeydeki kameralara ait detaylardan bahsetmekte fayda var. Xiaomi Mi 10 Lite Zoom kamera çözünürlükleri ana kamera da 48 MP, 120 derece ultra-geniş açılı kamerada 8.0 MP, makro kamerada 2.0 MP ve 50x yakınlaştırma özellikli periskop tele-foto kamerada ise yine 8.0 MP şeklinde. Piyasadaki periskop kameralı akıllı telefonlar arasında önemli bir yerde bulunan Xiaomi Mi 10 Lite Zoom'da 50x yakınlaştırma miktarı 5x optik ve 10x dijital yakınlaştırma ile elde ediliyor. Yani Xiaomi Mi 10 Lite Zoom aslında 5x optik yakınlaştırmalı akıllı telefon sınıfında değerlendirilmeli ve bu çok ayırt edici bir yön.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom işlemcisi Qualcomm Snapdragon 765G ve RAM miktarı da 6 GB veya 8 GB olacak şekilde tasarlanmış. Depolama alanı ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB olarak seçilebiliyor. Aslında özellik olarak Xiaomi Mi 10 Lite ile oldukça benzediklerini söyleyebilmek mümkün. 6.57 inç büyüklüğündeki 1080 x 2340 piksel çözünürlükteki ekran Xiaomi'nin 10 serisinin vazgeçilmezi arasında ve AMOLED panele sahip. Batarya konusunda da Xiaomi Mi 10 Lite Zoom'nin 4160 mAh'lık kapasitesi ile diğer modellere nasıl da benzediğini görebilmek mümkün. Sunulan hızlı şarj aleti bile aynı 22.5W güce sahip. Açıkçası Xiaomi burada periskop kameralı Xiaomi modelleri araştıran kullanıcılar için bir seçenek sunmuş diyebiliriz. Akıllı telefonlarda artık optik yakınlaştırma özelliğini de sıkça görmeye başladık. Xiaomi Mi 10 Lite Zoom'da optik yakınlaşma ne kadar diye merak edenler için de 5x'lik değerin oldukça iyi ve bir zamanların dijital fotoğraf makinelerinin de üzerinde olduğunu söylemek gerekiyor.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Ekran Fiyatları

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom ekran kalitesi olarak oldukça üst seviye bir model. Ekran değişimi işleminin AMOLED ekranlarla yapılması gerekmektedir. En ucuz AMOLED ekran fiyatları için teknoway / cepmarket.com.tr adresini ziyaret edin.

Eğer Xiaomi Mi 10 Lite Zoom ekranı kırıldı veya çatladı ise ekran değişimi yapmaktan başka çareniz yok demektir. Tabii bunun için de öncelikle en ucuz ekran nerede veya en uygun fiyatlı ekranlar hangi serviste gibi araştırmalar içine girebilirsiniz. Öncelikle ekranınızı iyi tanımakta fayda var. Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, 6.57 inç büyüklüğünde, AMOLED ve 1080 x 2340 piksel çözünürlükte bir panele sahip. Bu değerler Xiaomi Mi 10 Lite Zoom'un günümüzün en iyi akıllı telefon ekranları arasında bir tercih yaptığını gösteriyor. Araştırma yaptığınızda da göreceksiniz orijinal Xiaomi AMOLED ekran fiyatları birkaç yüz lira ile bitirebileceğiniz işler değil ve gerek teknolojisi, gerek ekran büyüklüğü nedeniyle bin lira üzerine bile çıkabilir. Dolayısı ile öncelikle ekranınızı iyi korumalı ve başına bir şey gelmemesini sağlamalısınız, Görüntü gidip geliyor, telefon açık ama ekranda görüntü yok, ekran boydan boya çatladı, çizgiler çıkıyor, yeşil renk sorunu, ekranda ölü pikseller var, mürekkep aktı veya leke oldu gibi çoğu durum sadece ve sadece ekran değişimi yani eski ekranın sökülüp yeni ekran taktırma ile çözülebilir.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom ekranı Xiaomi Mi 10 Lite ile aynı mı? Evet bu ihtimaller dahilinde ancak size en doğru cevabı güvenilir ve profesyonel teknik servis söyleyebilir. Biz size en güvenilir Xiaomi teknik servisi nerede, en uygun ve en ucuz Xiaomi tamiri kim yapar, İstanbul'daki en iyi Xiaomi servisi hangisi, Türkiye'de Xiaomi teknik servisi konularında her açıdan memnun kalacağınız bir öneri yapacağız. Çünkü en iyi Xiaomi Mi 10 Lite Zoom ekranı seçseniz bile olay onu uzman teknisyenlerle değiştirecek teknik servise de bağlı. Aksi halde Xiaomi Mi 10 Lite Zoom ekran değişimi sonra görüntü titriyor, renk kalitesi düştü, şarj süresi azaldı, dokunmatik daha zor algılıyor, kasada açıklık var, ekrana bastırınca görüntü gidiyor, ekran kendi kendine kapanıyor, ekran ışığı yanıyor ama görüntü yok gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Orijinal ekran dışında Xiaomi Mi 10 Lite Zoom için yan sanayi, çıkma, ikinci el, kullanılmış ekranlar da tercih edebilirsiniz. Eğer yedek parça ekran mevcutsa güvenilir teknik servisler size bu konuda seçenekler sunabilir. Xiaomi Mi 10 Lite Zoom yan sanayi ekranlar da kalite kalite ayrılır. Xiaomi Mi 10 Lite Zoom OLED GX ekran fiyatları hem makul, hem de yüksek kaliteli bir seçenek olarak aklınızın bir köşesinde olsun.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Batarya Değişimi

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom orijinal pil fiyatı ucuz seviyededir. Uygun fiyatlı ve orijinal pil değişimi yaparak cihazınızı daha uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom batarya değişimi bir süre sonra her akıllı telefonda olabileceği gibi bir ihtiyaç haline gelebilir. Kullanım sıklığına bağlı olarak batarya artık zorlandığını bir şekilde size belli edecektir fakat normal şartlarda bu süre iki yıldan daha az bir zamanda olmamalı. Batarya değişimi zamanı geldiği nasıl anlaşılır biraz bu konuya değinelim istiyoruz. Xiaomi Mi 10 Lite Zoom şarj süresi azaldı, hızlı şarj olmuyor, şarja takılıyken dolmuyor, yüzde 100 olmuyor, yüzde 99'u geçemiyor, sürekli şarj oluyor, oyun oynarken şarj çok hızlı bitiyor, video izlerken kendi kendine kapanıyor, oyuna girince çok ısınıyor veya pil ısınması gibi sorunlar Xiaomi Mi 10 Lite Zoom batarya değişimi zamanının geldiğini işaret eder. Eğer Xiaomi Mi 10 Lite Zoom hızlı şarj olmuyor ise öncelikle orijinal 22.5W Xiaomi şarj cihazı düzgün çalışıyor mu gözden geçirmekte fayda var. Benzer telefon kullanan bir arkadaşınızda bunu test etme yolu ile deneyebilirsiniz. Orijinal şarj cihazı ve orijinal kablo başkasının telefonunda çalışıp sizde bir işe yaramıyorsa artık Xiaomi Mi 10 Lite Zoom pil fiyatları araştırma zamanı gelmiş demektir.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom yeni batarya fiyatları çok yüksek değil. Ancak yine de seçim yaparken yüksek mili amper sunan ve voltajı oldukça önemli olduğu için orijinal batarya seçmeye çalışın. Dandik piller ve düşük kalite yan sanayi piller zararlı mı diye düşünmeyin mutlaka bir gün bir şekilde telefonunuza hasar vereceğini söyleyebiliriz. Pil şişmesi sonrası kasada açılma sorunu veya dengesiz voltaj nedeniyle entegre arızası sorunu gibi türlü türlü sorunlar yaşayabilirsiniz ancak tam orijinal Xiaomi pili kullanıyorsanız bunları yaşama şansınız çok çok düşüktür. Bazı yan sanayi piller de tercih edilebilir ancak teknik servisinizin sizi bu konuda yönlendirmesi gerekli. Kalitesiz piller ilk etapta cihazınızın hızlı şarj olmama sorunu yaşamasını sağlayacaktır. Yan sanayi olsa bile kaliteli olan A kalite bataryaları düşünebilirsiniz. Bunun dışında yine eğer güvenilirse Xiaomi Mi 10 Lite Zoom çıkma, ikinci el veya kullanılmış pil de alabilirsiniz. Sonuçta orijinal olması satın almak için bir neden ancak pilin hem servis, hem de sizin tarafınızdan iyice bir test edilmesi gerekir; geçmişinin de öğrenilmesi iyi olur.

Xiaomi İçin En Ucuz Servis Fiyatları

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom ekran ve batarya değişimi profesyonel teknik servis firmaları tarafından aynı gün, hatta aynı saatte yapılabilecek bir işlemdir. Uzman teknik servislerde Xiaomi Mi 10 Lite Zoom için yedek parça fiyatları da oldukça ucuz ve uygun seviyede bulunabilir. Biz özellikle teknik servis alanındaki eğitimli teknisyenleri ve 15 yıla varan geçmişi ile size bu konularda teknoway / cepmarket.com.tr 'den destek almanızı tavsiye ediyoruz. Eğer İstanbul'da iseniz firmayı ziyaret ederek onarımı kısa bir zamanda gerçekleştirebilir, onarım süresince de mağazada orijinal Xiaomi aksesuarlarını ve farklı ürünleri inceleyerek zaman geçirebilirsiniz. İstanbul dışı müşterileri için de ücretsiz çift yönlü kargo ile tamir imkanı sağlanıyor. Gün içinde telefonunuzun ekranının kırılması veya bataryasının bozulması gibi acil durumlarda da moto-kurye ile Xiaomi ekran ve batarya değişimi gibi hizmetler de veriliyor. Ön arıza tespit bedeli ve Xiaomi WhatsApp danışma hattı için buraya tıklayın.