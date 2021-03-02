Xiaomi Mi 9T Pro ekran ve batarya değişimi konulu yazımızla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Xiaomi Mi 9T ekran ve batarya değişimi işlemlerine dair detayları sizlerle paylaşmıştık; dilerseniz bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Ekran değişimi ve batarya değişimi gibi işlemlere değinmeden önce Xiaomi Mi 9T Pro'nun özellikleri ve Pro olmayan düz modele göre olan farklılıklar nelerdir diyerek yazımıza bir başlangıç yapalım. Xiaomi Mi 9T Pro tasarım açısından Xiaomi Mi 9T'ye oldukça benziyor; hatta birbirinin neredeyse aynısı demek bile hata olmaz. Tahmin edilebileceği gibi en büyük farklılıklar performans tarafında. Xiaomi Mi 9T bile zaten güçlü bir model ve Xiaomi Mi 9T Pro da Qualcomm Snapdragon 730 yerine Qualcomm Snapdragon 855 model işlemcisiyle bir fark oluşturmaya başlıyor. Tasarım olarak birbirinin aynısı olan Xiaomi Mi 9T ve Xiaomi Mi 9T Pro farkları arasında hızlı şarj desteği de var. Her iki modelde de hızlı şarj desteği var ancak Xiaomi Mi 9T Pro hızlı şarj desteği kaç Watt diyecek olursanız 18 Watt yerine 27 Watt güç ile bir ayrıcalık oluşturuyor denebilir.

Normal şartlarda yurt dışı Xiaomi Mi 9T Pro'larda RAM miktarı 6 GB veya 8 GB olarak seçilebiliyor fakat ülkemizde ağırlıklı olarak 6 GB modeller satışta. Bu nedenle Xiaomi Mi 9T Pro RAM kapasitesi olarak pek bir farklılık sunamıyor. Ek bir farklılık depolama alanı açısından söz konusu olabilir. Xiaomi Mi 9T'lerde 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri karşınıza gelebilir. Xiaomi Mi 9T Pro'da ise en düşük depolama alanı 128 GB ve en yüksek depolama alanı da 256 GB şeklinde. Bu veriler dışında telefonların tüm özellikleri baştan aşağıya aynı. Her iki model için de 156.7 x 74.3 x 8.8 mm olan boyutlar ve 191 gram olan ağırlıklar değişmiyor. Ön ve arka kamera da birbirinin aynısı. Kendiliğinden açılan pop-up kamera 20 MP çözünürlükte ve LED flaş ile gerçekten kaliteli sonuçlara imza atıyor. Üçlü arka kamera ise 48 MP ana kamera, 8.0 MP tele-foto kamera ve 13 MP ultra geniş açı kameradan oluşuyor. Son olarak batarya kapasitesi her iki model için de 4000 mAh ve ekranlar da 6.39 inç ve 1080 x 2340 piksel çözünürlükte AMOLED.

Xiaomi Mi 9T Pro Ekran Kırıldı / Çatladı

Xiaomi Mi 9T Pro ekran değişimi aynı gün yapılabilen bir işlemdir. Ucuz ve uygun fiyatlı ekran seçenekleri için teknoway / cepmarket.com.tr adresini ziyaret edin.

Xiaomi Mi 9T Pro ekran kırıldı veya çatladı gibi durumlarda tek çare güvenilir teknik servis desteği alarak orijinal ekran değişimi yapmaktır. Bazı durumlarda servis merkezleri kullanıcıların karşısına farklı ekran seçeneklerini de getirebilirler. Eğer güvenilir ve iyi yorumlara sahip bir servis bulduysanız, karşınıza getirilecek tüm ekran seçeneklerine de güvenebilirsiniz. Zaten kötü bir seçeneği karşınıza koymayacaklardır veya siz olup olmadığını sorsanız bile tavsiye etmeyeceklerdir. Normal şartlarda Xiaomi Mi 9T Pro düştü ekran kırıldı, ön cam çatladı, görüntü gelip gidiyor, sabit yeşil ışık yanıyor, ışık yanıyor ama görüntü gelmiyor, sabit çizgi çıktı, sallayınca görüntü gidiyor, bastırınca görüntü geliyor gibi durumlar ekran değişimi gerektirecek durumları ifade eder. Bazen de ekran darbe görmese bile yeni ekran taktırma gerektirecek durumlar oluşabilir. Yan sanayi batarya veya şarj aleti ekranı bozdu, dokunmatik çalışmıyor, ekran algılamıyor gibi şikayetler oluşabilir. Suya düştü ekrana görüntü gelmiyor gibi durumlar da bahsettiğimiz durum için geçerli bir örnektir.

Xiaomi Mi 9T Pro ekran tercihleri arasında elbette orijinal ilk sırada olmalı. Fakat çıkma, ikinci el ve kullanılmış ekranları da düşünebilirsiniz. Bu noktada teknik servisin güvenilirliği devreye giriyor. Revize Xiaomi Mi 9T Pro ekran da düşünülebilir çünkü küçük kusurları giderilmiş ve tamamen orijinaldir. Canlı renkler, orijinal görüntü kalitesi ve hassas dokunmatik duygusu en fazla orijinal ekranlarda alınabilir. Xiaomi Mi 9T Pro yan sanayi ekran duruma göre tercih edilebilir. Unutmamak gerekir ki yan sanayi ekranlar da kalite kalitedir. A kalite yan sanayi ekranlar hem orijinale yakın kalitede görüntü verir, hem de ucuza ekran değişimi yapmanızı sağlar. Bu noktada Xiaomi Mi 9T Pro OLED GX ekran tavsiye edebiliriz. Kötü yan sanayi ekranlarda ise ekran değişimi sonrası dokunmatik hassasiyeti azaldı, sarı renk sorunu, görüntü titriyor, fazla ısınıyor, şarj çabuk bitiyor, görüntü dalgalanıyor, renklerde canlılık azaldı gibi şikayetler alınabiliyor. Xiaomi Mi 9T Pro evde ekran değişimi gibi bir işleme kalkışmayın. Bu işlemin tecrübeli servisler tarafından yapılması gerekir, aksi halde ekrana bağlı sensör grubunda arızalar meydana gelebilir.

Xiaomi Mi 9T Pro 4000 mAh Batarya Fiyatları

Xiaomi Mi 9T Pro batarya değişimi işlemi hem cihazınızda performans artışı sağlar, hem de uzun ömürlü bir kullanım için gerekli zemini hazırlar.

Xiaomi Mi 9T Pro güçlü bir donanıma ve 4000 mAh kapasitede bir bataryaya sahip. 8.8 mm kalınlık değerine sığdırılmış batarya yeterli kapasitede. Fazla veya az gibi bir tabir kullanmak haksızlık olur; tam anlamıyla kararında demeliyiz. Eğer Xiaomi Mi 9T Pro batarya sorunu yaşıyorsa yani pil erken bitiyor, hızlı şarj olmuyor, şarj çok uzun sürüyor, pil ısınıyor, yüzde 100 olmuyor, yüzde 99'da kalıyor, oyunlarda batarya çok hızlı azalıyor, batarya çabuk bitiyor gibi şikayetler oluşmaya başladıysa yeni bir pil taktırma dışında çare yoktur. Xiaomi Mi 9T Pro pil kapasitesi aynı olacak şekilde 4000 mAh batarya kapasitesi sunan orijinal bir batarya değişimi yapılmalıdır. Bataryalarda mümkün olduğunca yan sanayi seçeneklerden uzak durun. Voltaj kısmı son derece önemli çünkü dengesiz bir voltaj cihazınızda daha büyük arızalar oluşmasına neden olabilir. Batarya değişimi sonrası ekranda görüntü gitti, hızlı şarj desteği yok, anakart arızası veya ekran bozuldu gibi türlü türlü sorunlar yaşamanız olası.

Xiaomi Mi 9T Pro batarya değişimi orijinal batarya kullanılarak yapılmalıdır. Orijinal batarya fiyatları biraz daha yüksek olsa da gönül rahatlığı ile cihazınızı kullanma lüksü sunacağından sizi rahat ettirecektir. Eğer güvendiğiniz bildiğiniz bir teknik servisiniz varsa çıkma, ikinci el ve kullanılmış batarya seçenekleri varsa gözden geçirebilirsiniz. En iyi Xiaomi servisi nerede size bu konuda yardımcı olabiliriz, hatta İstanbul'daki en iyi Xiaomi teknik servisi hangisi bu konuda da yol gösterebiliriz. Çünkü bazı durumlarda aynı gün ekran değişimi, batarya değişimi veya ön cam değişimi gibi farklı farklı ihtiyaçlar gündeme geliyor ve insan telefonundan ayrı kalmadan tamir yaptırmak istiyor. Size önereceğimiz serviste hem Xiaomi yedek parça fiyatları en uygun ve ucuz şekilde karşınıza getirilecek, hem de uzman teknisyen kadrosu sayesinde ekran değişimi sonrası sorun veya batarya değişimi sonrası problem yaşama riski ortadan kalkacak.

Ekran ve Batarya Değişimi İçin Teknik Servis Tavsiyesi

Yazımızda her ne kadar ağırlıklı olarak Xiaomi Mi 9T Pro ekran ve batarya değişimi işlemini konu edinsek de profesyonel düzeyde hizmet veren bir teknik serviste şarj soketi çalışmıyor, kulaklık girişi gevşedi, ahizeden az ses geliyor, kasada açıklık var, adaptör şarj etmiyor, kabloda temassızlık var gibi sorunları da gönül rahatlığı ile çözdürebilmelisiniz. Biz size 15 yıla yaklaşan onarım deneyimi ile Türkiye'nin en güvenilir cep telefonu servisi olan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. En ucuz Xiaomi yedek parçaları, çıkma ekran, ikinci el anakart, yedek batarya, orijinal ve yan sanayi kaliteli Xiaomi aksesuarları gibi birçok konuda destek alabileceğiniz firmaya buraya tıklayarak ulaşabilir, İstanbul içinde aynı gün tamir hizmetinden faydalanabilirsiniz. Tüm Türkiye'de hizmet veren firma aynı zamanda kargo ile aynı gün tamir ve moto-kurye ile acil onarım hizmetini de sağlıyor.