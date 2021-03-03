Apple, 2020 Mart ayının ortalarında ABD'deki perakende mağazalarını kapattığında, ilk plan birkaç hafta sonra 27'sinde yeniden açılmaktı. Bu olmadı ancak sonunda o gün geldi ve ABD'deki tüm mağazaların yeniden açılması neredeyse bir yıl sürmüş oldu.

Apple Store'lar 1 Yılın Ardından İlk Kez Açılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 270 Apple mağazasının tamamı artık belirli bir kapasiteyle müşterilerine açık. Bazıları mağaza içi alışveriş oturumlarına izin verirken, diğerleri hala Ekspres vitrinler olarak faaliyet gösteriyor, ancak teknik olarak açıklar.

Bir mağaza ziyareti planlıyanlar, Apple'ın hala COVID-19 önlemlerini uyguladığını bilmek zorunda – yani bir maske takmanız gerekiyor ve mağaza doluluğunun sınırlı olduğu anlamına geliyor. Hangi hizmetleri sunduğunu görmek isteyenler için özel bir sayfa dahi hazırlanmış ve Apple duruma göre Apple Store uygulamasını kullanarak hizmet alınabildiğini belirtmiş.

Yeniden açılan son mağazalar Teksas'ta Houston, Dallas ve San Antonio bölgeleriydi. Plan bir hafta önce açılmaktı, ancak Teksas'ı vuran şiddetli kar fırtınası bu planı geciktirdi.

Dünyanın geri kalanına gelince, bugün Meksika'daki Apple mağazaları açılıyor. İngiltere'de mağazalar yalnızca Genius Bar hizmetleri (randevu ile) dışında kapalı. Fransa'da bazı mağazalar geçici olarak kapalılar. Türkiye'ye gelince Store'lar mağaza içinde alışverişe kapalı.