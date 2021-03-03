Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın iPhone serisinin ilerleyişi hakkında başka bir bilgi daha var. Bu sonbaharda prömiyerini yapacak olan iPhone 13 serisinden başlayarak, mevcut seriyle aynı boyutta ekranlara sahip dört model olacak, hepsinde daha küçük bir çentik ve bir Lightning bağlantı noktası olacak. Kuo, Apple'ın MagSafe konektörlü portsuz bir iPhone'a geçmek istediğini, ancak bu teknolojinin henüz yeterince olgun olmadığını belirtti. İlk yuvasız iPhone'u 2022'de veya en geç 2023'te görebileceğiz.

iPhone 13 Yine Hayal Kırıklığı Yaratabilir, 2023'te Katlanır iPhone

Tüm iPhone 13 modellerinde yeni bir ultra geniş kamera olacak: 6p f / 1.8 lens ve otomatik odaklama (şu anda 5p f / 2.4 sabit odak var). iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max, LiDAR tarayıcılara ve 120Hz kapasiteli LTPO ekranlara sahip olacak. Qualcomm'un 5nm X60M 5G modemi 13 serisine yerleştirilecek.

Apple, SIM yuvasını ana karta yerleştirmek gibi yerden tasarruf sağlayan yenilikler sayesinde tüm iPhone 13 modellerinde pil kapasitelerini artıracak. Tüm iPhone 13 modelleri, pil kapasitesinin artması nedeniyle biraz daha ağırlaşacak.

Gelecek planlara dönersek. Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u 7,5 inç ile 8 inç arasında bir ekrana sahip olacak ve 2023'te satışa sunulacak.

Apple'ın 2022'de delikli bir selfie kamera yerleştirmek için Face ID çentiğini atacağı bildiriliyor. Ekran altı Touch ID ve periskop yakınlaştırma kamerasına sahip bir iPhone 2022'de gelebilir, ancak 2023'te gelmesi çok daha muhtemel.

Son olarak Kuo, Apple'ın iPhone 11'i 2023'ün ilk yarısında 600 doların altında bir iPhone ile değiştirebileceğinden bahsetti. Face ID, 5G ve benzer boyutta 6 inç ekran ile gelece.