Oppo Find X3 Pro, X3 Lite ve X3 Neo Teknik Özellikleri ve Tasarımı

Oppo’nun Find X3 serisini 11 Mart’ta ortaya çıkaracağına dair resmi onayın ardından, Find X3 cihazların üç basın görüntüsü ve teknik özellikleri WinFuture tarafından sızdırıldı. Grubun en heyecan verici olanıyla başlayalım.

Oppo Find X3 Pro

Oppo’nun amiral gemisi modelidir ve Snapdragon 888 yonga setini 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile paketlemesi bekleniyor. 6.7" AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük, HDR10+ desteği ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunacak ve bir ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

Dörtlü kamera sistemi, renderlarda görüldüğü gibi ilginç bir kamera çıkıntısına sahip. Ocak ayında sızdırılan ilk görüntülerde gördüğümüz aynı çıkıntı. F / 1.8 diyafram açıklığına ve OIS'ye sahip 50MP ana kamera, f / 2.2 diyafram ve otomatik odaklama ile ultra geniş çekimler için başka bir 50MP kamera, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip bir 13MP periskop zoom kamera ve bir 5MP mikrolens var. Bu kurulumla kamera hem 5X hibrit hem de 20X dijital zoom sunacak. Tüm Oppo Find X3 modellerinde 32MP ön kamera bulunur.

Diğer özellikler arasında 4.500 mAh pil, 65W hızlı şarj ve hızlı kablosuz şarj ve IP68 su koruması bulunur. Telefonun boyutları 163,4 x 74 x 8,3 mm ve 193 g ağırlığında olacak.

Oppo Find X3 Neo

Neo ayrıca kavisli kenarlı bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 6,5 inç olacak ve 120Hz yerine Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip olacak. Rapor, Snapdragon 865 tarafından destekleneceğini öne sürüyor. Bu model ayrıca 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunacak.

Neo'daki kamera kurulumunda f / 1.7 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera, 16MP ultra geniş kamera, 13MP telefoto kamera ve 2MP makro kamera bulunacak. Bu kamera kurulumu 5x'e kadar optik yakınlaştırma kapasitesine sahip olacak.

Diğer özellikler arasında 65W hızlı şarjlı (ancak kablosuz şarj yok) 4.500 mAh pil ve IPX4 su geçirmezlik derecesi bulunur. Telefonun boyutları 159,3 x 74 x 7,99 mm ve 184 gram ağırlığındadır.

Oppo Find X3 Lite

Find X3 Lite düz 6,44 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olacak ve ayrıca bir ekran içi parmak izi tarayıcı sunacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti var. Bu telefonun dörtlü kamera kurulumu, f / 1.79 diyafram açıklığına sahip 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşur.

Find X3 Lite'ın diğer özellikleri arasında 65W şarj ve IP52 su geçirmezlik özelliğine sahip 4.300 mAh pil bulunur. Ayrıca bir kulaklık girişi vardır ve telefonun boyutları 159 x 74 x 7,9 mm'dir ve 180 g ağırlığındadır.