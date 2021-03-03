Üst seviye akıllı telefonlar arasında bulunan Xiaomi Mi 10 Pro ekran ve batarya değişimi işlemlerini ele alıyoruz. Xiaomi Mi 10 Pro işlemcisi Qualcomm tarafından üretilen ve en üst seviyede konumlanan Snapdragon 865. 5G destekli Xiaomi akıllı telefonlar arasında bulunan Xiaomi Mi 10 Pro'nun elbette en önemli özelliklerinden biri 108 MP çözünürlükte ana kamera içeren dörtlü kamera sistemi. Ek olarak 10x hibrit yakınlaştırma, çift optik görüntü sabitleme, 6.67 inç büyüklüğünde DotDisplay -bu konuya birazdan değineceğiz- ve 50W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya gibi harika ve çığır açan özelliklerden bahsetmek gerekiyor. Yine ilk kez sıvı (likit) soğutmalı akıllı telefon devrimi de Xiaomi Mi 10 Pro ile kendisini gösteriyor. Isı odası, alt katmanlı grafit ve ısı transfer jeli ile oluşturulan likit soğutma sistemi 10.5 dereceye kadar daha düşük sıcaklık, daha uzun batarya ömrü ve oyun gibi işlemci zorlayan / ısıtan uygulamalarda daha yüksek performans elde edilmesini sağlıyor. Soğutma alanı 3000 mm2'ye yükseltildiğinden böylece ortaya çıkan sıcaklık çok daha iyi bertaraf ediliyor. Xiaomi sıvı (likit) soğutma sistemi nedir ve hangi telefonlarda var sorusuna da böylece açıklık getirmiş oluyoruz.

108 MP çözünürlükteki kamera Xiaomi Mi 10 Pro'nun dünyanın en iyi akıllı telefon kamerası taşıyan telefonlarından biri olmasını sağlıyor. 8P lens, saniyede iki milyar pikseli işleyebilen Qualcomm Spectra 480 ISP işlemci, AI 2.0, ve yüzde 40 alan tasarrufu sağlayan HEIC sıkıştırma özellikleri ile güçlendirilen ana kamerada video ise 8K çözünürlükte yapılıyor. Böylece Xiaomi Mi 10 Pro, 8K video çekebilen akıllı telefonlar arenasında da kendini gösteriyor. Dörtlü kamera grubunda yer alan diğer kameralar ise ise OIS özellikli ve 10x hibrit yakınlaştırmalı 8.0 MP, 2x optik yakınlaştırmalı 12x portre ve 117 derece ultra-geniş açılı 20 MP'den oluşuyor. Ana kameranın 8K çözünürlükte ve 30 fps video kaydı yapabilmesi kesinlikle Xiaomi Mi 10 Pro'yu en iyi video çeken akıllı telefon yapıyor. Xiaomi Mi 10 Pro ağır çekim özellikleri ise en yüksek 960 fps'de 720p / 1080p olarak gerçekleştirilebiliyor. Xiaomi Mi 10 Pro renk seçenekleri ise sadece gri ve beyaz olarak sunuluyor. Xiaomi Mi 10 Pro detaylı özellikleri sonrasında yaşanabilecek bazı kazalardan sonra ekran değişimi veya kullanma süresi nedeniyle eskiyen batarya değişimi nasıl yapılmalı ona değinelim. Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız Xiaomi Mi 10 Lite ile arada epey fark var; dilerseniz Xiaomi Mi 10 Lite hakkındaki yazımıza da buradan bakabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Pro Ekran Değişimi

Xiaomi Mi 10 Pro ekran değişimi orijinal veya A kalite OLED GX ekranlar ile yapılmalıdır. En ucuz ve en uygun ekran fiyatları için mutlaka teknoway / cepmarket.com.tr ile iletişime geçin.

İlk olarak Xiaomi Mi 10 Pro ekran özellikleri nedir, ekran çözünürlüğü ne kadar, ekranı AMOLED mi, ekranı kaç inç, ekran parlaklığı nasıl, tazeleme oranı, kontrast değeri gibi merak edilen noktalardan bahsetmekte fayda var. 6.67 inç ekran büyüklüğü ile tek elde kullanımın sınırlarını zorlayan Xiaomi Mi 10 Pro, yüzde 89.96'lık bir ekran / gövde oranına sahip. En yüksek ekran / gövde oranı olmasa da sınıfı için belki biraz daha fazlasını sunabilirdi. Ekran 1080 x 2340 piksel ekran çözünürlüğü son zamanlardaki birçok AMOLED ekranın standardı haline geldi ve daha fazlasını aratmıyor. Asıl önemli nokta ise ekranın 90 Hz tazeleme oranına sahip olması. Böylece oyun ve videolarda gözü yormayan, çok daha akıcı görüntüler elde ediliyor. Gorilla Glass 5 kaplaması ile ön camı çizilmelere karşı dayanıklı olan Xiaomi Mi 10 Pro'nun ekranındaki parlaklık ise 500 nit tipik ve yüksek parlaklık modu (HBM) açıldığında ise 800 nit değerine kadar çıkabiliyor. Hafif kıvrımlı olan ekranda çentik bulunmuyor ve ön kamera için dairesel küçük bir alan ayrılmış durumda.

Xiaomi Mi 10 Pro'da eğer düşme, çarpma veya darbe alma gibi kazalarla ekranda kırılma veya çatlama oldu ise ekran değişimi yapılması gerekir. Ayrıca AMOLED panel kullanıldığı için yine aynı görüntü kalitesini elde edebilmek adına yüksek kaliteli AMOLED panel kullanarak tamir işlemi yapılmalıdır. Orijinal Xiaomi AMOLED ekran fiyatları özellikle bu seviye için biraz yüksek ancak güvenilir teknik servis merkezlerinde daha Xiaomi'nin kendi servisi ile kıyasla daha ucuz ve uygun fiyata AMOLED ekran bulabilirsiniz. 6.67 inç ekran fiyatları da haliyle sınıfının en yüksek görüntü kalitesine sahip olduğu için biraz fazla ancak orijinal dışında çıkma, kullanılmış ve ikinci el ekran seçeneklerini de eğer varsa değerlendirebilirsiniz. Cihazın yeniliğinden dolayı ilk etapta böyle seçenekler olmasa da zamanla piyasada yaygınlaştıktan sonra ve bu ekranı kullanan cihaz sayısı arttıkça orijinal kalitede görüntü sunan bu seçenek de gündeminize alınabilir. En iyi yan sanayi AMOLED ekran hangisi diye araştırıyorsanız bu soruya da OLED GX şeklinde cevap vermek gerekir. Xiaomi Mi 10 Pro OLED GX ekran fiyatları hem uygundur, hem de orijinale yakın bir görüntü ve kullanım kalitesi sunar.

Xiaomi Mi 10 Pro Yeni Batarya Fiyatları

Xiaomi Mi 10 Pro'nun üstün şarj özelliklerinden faydalanmaya devam etmek için mutlaka batarya değişimi orijinal pil ile yapılmalıdır.

Eğer Xiaomi Mi 10 Pro için yeni batarya fiyatları araştırıyorsanız muhtemelen pil sıkıntısı ile ilgili bazı şikayetleriniz var demektir. Çok çeşitli olan bu şikayetler genelde Xiaomi Mi 10 Pro kendi kendine kapanıyor, oyun açınca bir süre sonra kapanıyor, kapanıp açılıyor, batarya çok geç şarj oluyor, çabuk boşalıyor, hızlı şarj olmuyor, yüzde 100 dolmuyor, yüzde 99'da kalıyor, şarj olurken ısınıyor, ekran ışığı titriyor, pil azalınca cihaz kapanıyor veya kilitleniyor gibi şikayetler gündeminizi işgal edebilir. Aynı gün hatta aynı saatte yapılabilen bir işlem olan Xiaomi Mi 10 Pro batarya değişimi için orijinal pil kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Orijinal Xiaomi batarya fiyatları yan sanayiden biraz daha yüksek olabilir ancak gerek voltaj değerleri, gerek yüksek miliamper, gerekse sorunsuz şekilde hızlı şarj özelliği kullanmanıza imkan vermesi nedeniyle kesinlikle tercih edilmelidir. Cihazınızın sağlığı için dandik pil, ucuz batarya, çakma pil gibi kalitesiz ürünleri kesinlikle kullanmayın. Ucuza kaçarken ekran yanması veya anakart arızası gibi sorunlarla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Pro batarya kapasitesi 4500 mAh. Ayrıca Xiaomi Mi 10 Pro hızlı şarj desteği de 50W gibi yüksek bir değerde. Bu neredeyse bir saatten kısa bir zamanda telefonunuzun bataryasını sıfırdan tamamen dolu hale getirebileceğinizi ifade ediyor. Xiaomi Mi 10 Pro kablosuz şarj desteği var mı derseniz bu modellerde firma bu desteği sunmaktan da çekinmemiş. 30W kablosuz şarj desteği de günümüzün en hızlı kablosuz şarj desteği sunan telefonları arasında Xiaomi Mi 10 Pro'yu da yerleştiriyor. Bizim beğenimizi kazanan bir diğer yön ise kutu içeriğinden gelen 65W gücündeki orijinal Xiaomi kablolu hızlı şarj cihazı oldu. Böylece Xiaomi Mi 10 Pro'un hızlı şarj desteğini kullanabilmek için yeni bir orijinal Xiaomi hızlı şarj adaptörü fiyatı ödemenize gerek kalmıyor. Akıllı telefonunuzu şarj ederken mutlaka orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosu kullanmaya çalışın. Aksi halde bataryanız zamanla zarar görebilir ve bir süre sonra Xiaomi Mi 10 Pro hızlı şarj olmuyor, batarya yavaş doluyor, şarj aleti arızası, şarj kablosu mu bozuldu gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Xiaomi Ekran ve Batarya Değişimi Merkezi

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