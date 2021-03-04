Nubia'nın Red Magic serisi, oyuncu akıllı telefon dünyasının liderlerinden biri olarak kendini kanıtladı. En yeni cihazlar ise Red Magic 6 ve 6 Pro oldu. Pro, daha agresif bir tasarımın yanı sıra daha hızlı 120 W şarj, 18 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı sunar. Teknik özelliklerin geri kalanı her iki modelde de aynıdır. Red Magic 6 ikilisi, 165Hz yenileme hızına sahip ekranla piyasaya çıkan ilk telefonlar oldular. Ayrıca amiral gemisi Snapdragon 888, fan soğutma ve Android 11 tabanlı Red Magic OS 4 sunuyorlar.

nubia Red Magic 6: 165 Hz Ekran ve Snapdragon 888

Gösterinin yıldızı şüphesiz 165Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6.8 inç FHD+ AMOLED ekran. Ekran dinamik içerik göstermediğinde 30Hz'e düşer, ancak menülerde veya uygulamalarda 120Hz'e ve desteklenen oyunlarda 165Hz'e kadar yüksek hıza ölçeklenebilir. Panel ayrıca 360Hz çoklu dokunma örnekleme oranına ve 500Hz'e kadar tek parmakla dokunma örnekleme oranına sahip. Ekran, 10 bit renkleri destekler ve ayrıca ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı var.

Dokunmaya duyarlı omuz tuşları yine yerli yerinde ve artık gecikmeyi en aza indirmek için 400 Hz dokunma örnekleme oranını destekliyorlar. Başka bir Red Magic imzası olan aktif soğutma fanı da mevcut ve şimdi ısıyı kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için Red Magic 6'da 18.000 RPM'ye ve Pro'da 20.000 RPM'ye kadar dönebiliyorlar. Her iki model de soğutmayı daha da artıran birkaç bakır ısı emici ile donatılmış.

Arka camın etrafında 64MP birincil kameralı üçlü kamera kurulumu buluyoruz. Ayrıca 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro kamera da var.

Red magic 6 serisindeki Snapdragon 888, hızlı LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş. Red Magic 6 Pro Transparent Edition serisinin en iyisi ve 18GB RAM ve 512GB depolama alanıyla geliyor.

Red magic 6'nın bataryası 5.050mAh'dir ve 65W hızlı şarjı destekler ve 38 dakikada tam doldurma yapar. 6 Pro, kapasiteyi 4.500 mAh'ye düşürür, ancak sadece 5 dakikada %0-50 şarj olacağı söylenen 120W şarj sunar. Her iki model de kulaklık jaklarıyla birlikte gelir ve nubia'nın isteğe bağlı hava soğutma aksesuarıyla uyumludur.

Nubia Red Magic 6, 8/128 seçeneği için 3799 CNY'den (587 $) başlıyor. Ayrıca 4.099 CNY (634 $) için 12 / 128GB versiyon veya 4.399 CNY (680 $) için 12 / 256GB varyantı da var.

Red Magic 6 Pro, 12 / 128GB'lık sürüm için 4.399 CNY'den (680 $) başlıyor. Ayrıca 12 / 256GB (CNY 4.799) ve 16 / 256GB (CNY 5.299) varyantları var.

16GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan Transparent Edition ile fiyat 5.599 CNY'ye (865 $) çıkıyor. 18GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip en üstün üstü birim ise 6.599 CNY'ye (1.020 $) satılacak.

11 Mart için ilk satışlar planlanırken Çin'deki ön siparişler şimdiden açıldı. Ayrıca Red magic 6 serisinin yakında küresel pazarlara geleceğine dair teyit aldık.