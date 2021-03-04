Bir aydan fazla bir süre önce, Samsung Galaxy A80'in halefi ile ilgili ilk bilgiyi aldık. Raporda model numarası ve döner mekanizmalı ilginç bir kamera modülüne sahip olması dışında başka bir şey yoktu. Ancak şimdi yeni bilgiler var.

Samsung Galaxy A82 Snapdragon 855+ ile Ortaya Çıktı

Şimdi, birkaç Geekbench listelemesi sayesinde yonga setine dair bilgiye sahibiz. SM-A826S model numarası, telefonu Galaxy A82 5G olarak tanımlamamıza yardımcı oldu ve şaşırtıcı bir şekilde, 2018'in sonlarında piyasaya sürülen Snapdragon 855+ SoC'yi içerecek.

Test edilen konfigürasyon ayrıca Android 11'e işaret etmekte ve cihaz 6GB RAM ile donatılmış. Daha bütün bir resim ortaya koymak için daha fazla detayın gelmesini bekleyeceğiz. Ancak A81 alacaklar beklesin diyoruz.