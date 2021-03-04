En üst düzey akıllı telefonlar arasında bulunan Xiaomi Mi 10 ekran ve batarya değişimi nasıl yapılmalı, teknik servis seçimi, yedek parça fiyatları ve daha birçok merak edilen konuya değineceğimiz yeni yazımıza hoş geldiniz. Xiaomi Mi 10 firmanın gerçekten de dikkat çekici özelliklere sahip bir modeli. Elbette daha üstün özellikler sunan Mi 10 Pro veya Mi 10 Ultra gibi seçenekler de var ancak temel olarak hem zirveye oynayan hem de çok fazla yüksek fiyatlı olmayan bir akıllı telefon arıyorsanız Xiaomi Mi 10 için 2021'in fiyat / performans telefonu diyebiliriz. Xiaomi Mi 10 işlemcisi Qualcomm Snapdragon 865 ve RAM miktarı da üst seviye bir akıllı telefonda olması gerektiği gibi 8 GB. Daha da yüksek RAM miktarına ihtiyaç duyan kullanıcılar 12 GB tercihi de yapabilirler yalnız bu durumda fiyatın ciddi bir biçimde değiştiğini söylememiz gerekli. LPDDR5 RAM kullanan ilk telefon olma özelliğine sahip Xiaomi Mi 10'dan daha önce de sizlere şurada bahsetmiştik. Xiaomi Mi 10 renk seçenekleri ise yalnızca yeşil ve griden oluşuyor. Yani beyaz veya siyah gibi alışılmış renk seçeneklerini Xiaomi Mi 10'da bulabilmek pek mümkün değil. Seride en çok çeken özellikler olan kamera Xiaomi Mi 10'da da oldukça iddialı bir şekilde yerini almış durumda.

Xiaomi Mi 10 arka kamera çözünürlüğü 108 MP gibi üstün bir değerde. Elbette bu değer ana kamera için geçerli. Optik görüntü sabitleme özellikli ve 7P lens taşıyan bu kameraya 123 derece geniş-açı ve 13.0 MP kamera, 2.0 derinlik sensörü ve 2.0 makro lens eşlik ediyor. Böylelikle Xiaomi Mi 10 en iyi fotoğraf çekebilen akıllı telefonlar arasında yerini sağlamlaştırıyor. Video konusunda sunulan özelliklerin de oldukça kuvvetli olduğunu söyleyelim. 4K'dan sonra hayatımızda yaygınlaşacak olan 8K teknolojisi video tarafında destekleniyor. Yani Xiaomi Mi 10 arka kamera video çözünürlüğü 8K ve böylece telefon 8K video çekebilen akıllı telefonlar arasında yerini sağlamlaştırıyor. Xiaomi Mi 10 ön kamera çözünürlüğü de 20 MP gibi üstün bir değerde. Böylece Xiaomi Mi 10'u en iyi selfie çeken akıllı telefon kategorisinde de değerlendirebilmek mümkün. Yazımızda Xiaomi Mi 10 ekran ve batarya değişimi aşamalarından bahsedeceğiz ancak öncesinde biraz ekran ve batarya ne gibi özelliklere sahip, hızlı şarj ve kablosuz şarj özellikleri neler sunuyor buna bir bakalım…

Xiaomi Mi 10 Orijinal AMOLED Ekran Fiyatları

Xiaomi Mi 10 ekran değişimi fiyatları AMOLED ekran nedeniyle biraz yüksek Fakat teknoway / cepmarket.com.tr 'de bulabileceğiniz A kalite OLED GX ekran ile bu işlemi daha ucuza getirebilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 ekran özellikleri açısından günümüzün en yüksek kalitesini sunmaktan çekinmiyor. AMOLED panel hem görüntü kalitesi, hem de performans olarak beklentileri fazlası ile karşılıyor. 6.67 inç ekran büyüklüğü ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük gerçekten de pikselleri anlayamayacağınız düzeyde net görüntülere imza atıyor. TÜV Rheinland® tarafından onaylanmış düşük mavi ışık modu nedir diye merak edenler de olabilir. Düşük mavi ışık modu aslında birçok akıllı telefon ekranında bulan ve gözleri koruyan bir özellik. Gözleri yoran mavi ışığın aydınlatmadan çıkartılmasını sağlıyor ve daha sarımtırak bir görüntü oluşturuluyor. İsteğe bağlı olarak kullanılabilen bu özellik Xiaomi Mi 10'da TÜV Rheinland® tarafından onaylanarak kullanıcılara ulaşıyor. 5.000.000:1 kontrast değeri ile günümüz için en iddialı değerlerden birini sunan Xiaomi Mi 10'da ön cam Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve parlaklık değeri de 800 nit'e kadar yükselebiliyor. High Brightness Mode yani yüksek parlaklık modu güneş altı kullanımda harika bir görünürlük sağlıyor. Yüksek şarj tüketen bu özellik kullanılmadığında ise ekranda 500 nit parlaklık desteği var.

Xiaomi Mi 10 ekranı düştü kırıldı veya çatladı ise ekran değişimi yapmaktan başka çareniz yoktur. Fakat sıvı teması sonrasında ekrana görüntü gelmiyor, düştü görüntü gitti, ekran gidip geliyor, görüntü bir anda gidiyor, telefon açılıyor ama ekrana görüntü gelmiyor gibi şikayetler bir ekran arızasına da işaret edebilir. Bu noktada profesyonel ve güvenilir teknik servis tavsiyesi alarak hareket etmeniz gerekir. Size bu konuda yol göstereceğiz. Bazı kötü niyetli teknik servisler basit bir entegre veya bağlantı arızasını bile ekran değişimi ile ilişkilendirmekte ve müşteriden daha fazla para almanın yollarına başvurmaktadır. Sadece 10 dakika içerisinde giderilebilecek arızalar yerine orijinal ekranı servise bırakarak yan sanayi ekran taktırma işine kesinlikle kalkışmayın. Öncelikle ücretsiz Xiaomi arıza tespiti yaptırarak sorundan emin olun. Elbette önceliğiniz Xiaomi Mi 10 orijinal ekran taktırma olsun ancak daha ucuz ve uygun fiyata çıkma, yan sanayi ve ikinci el gibi seçenekler varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Yan sanayi olarak özellikle Xiaomi Mi 10 OLED GX ekran fiyatı sizi hem bütçe, hem de görüntü performansı olarak memnun etmeyi başaracaktır.

Xiaomi Mi 10 Batarya Değişimi Fiyatı

Xiaomi Mi 10 batarya değişimi, hızlı şarj olmuyor sorunu için gerekli bir işlemdir. Telefonun sağlığı için orijinal batarya kullanılmasını tavsiye ederiz.

Xiaomi Mi 10 batarya kapasitesi 4780 mAh gibi sınıfı için yeterli bir seviyede. Daha yüksek pil kapasitesi ağırlık ve boyutlar üzerinde olumsuz etkide bulunduğu için orijinal Xiaomi batarya kapasitesi olarak yerinde bir seçim yapılmış. Xiaomi Mi 10'un desteklediği üçlü hızlı şarj özelliğinden tam anlamıyla faydalanabilmek adına pilin kondisyonunu sürekli olarak yüksek tutmalı ve ömrünü tamamlayana kadar dikkatli şekilde kullanmalısınız. Xiaomi Mi 10 adaptörü kaç Watt derseniz bu soruya 65W şeklinde cevap vermemiz gerekiyor ancak Xiaomi Mi 10 hızlı şarj desteği 30W seviyesinde. Ek olarak kablosuz şarj desteği de mevcut ve yine 30W değeri karşımızda. Ek olarak henüz çok gündemde olmasa da ters kablosuz şarj özelliği desteği de var. Böylece 5W güç çıkışı ile kablosuz şarj destekleyen başka bir akıllı telefonu şarj etme imkanı sunulabiliyor. Özellikler arasında bahsetmedik ancak Xiaomi Mi 10 5G desteği mevcut olan bir model, tüm ailede de bu desteğe yer veriliyor; unutmadan ekleyelim.

Xiaomi Mi 10 şarjı hızlı bitiyor, oyunlarda şarja takılıyken bile şarjı azalıyor, hızlı şarj olmuyor, pil çok yavaş doluyor, yüzde 100 olmuyor, pil tamamen dolmuyor, yüzde 99'u geçemiyor veya şarj olurken çok ısınıyor gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu artık Xiaomi Mi 10 pil değişimi zamanının geldiğine işaret eder. Daha ileri düzeydeki sorunlarda ise Xiaomi Mi 10 kendi kendine kapanıyor, aramalarda telefon kendisini yeniden başlatıyor, kapanıp açılıyor, oyuna girince oyundan atıyor veya telefon kapanıyor şeklinde şikayetler alabilirsiniz. Xiaomi batarya eskimesi belirtileri olarak pilin şarj olurken ısınması, batarya şişmesi, pilin geç şarj olması gibi durumlar söylenebilir. Xiaomi batarya değişimi için teknik servis tavsiyesi alarak hareket etmeniz gerekir. Yan sanayi pil fiyatları makul gibi gelse de yüksek miliamper ve düzenli voltaj değerlerini sunmakta zorlanacağı için Xiaomi Mi 10 ekran arızası veya anakart yandı gibi şikayetleri meydana getirebilir. Entegre tamiri gibi daha pahalı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle mutlaka orijinal Xiaomi Mi 10 pili kullanmanızı tavsiye ederiz.

En Ucuz ve Uygun Xiaomi Yedek Parça Fiyatları

En ucuz ve en uygun Xiaomi yedek parça fiyatları için güvenilir bir teknik servis bulmanız gerekiyor. Doğru arıza tespiti her zaman mümkün olan en az yedek parçanın kullanılmasını hatta belki de yedek parçasız onarım yapılabilmesini sağlar. Bu nedenle her zaman odağınızda öncelikle en iyi Xiaomi teknik servisi olsun. Unutmayın en kaliteli Xiaomi yedek parçaları temin edilse bile olay teknik servisin düzgün bir onarım yapmasıyla ilişkili. Xiaomi ekran değişimi sonrası görüntü gidip geliyor veya batarya değişimi sonrası hızlı şarj olmuyor, ekran ışığı titriyor, şarj çok kısa zaman sürüyor gibi şikayetleri alan kullanıcılar var ve bu tamamen teknik servislerin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Biz size Xiaomi tamiri konusunda en iyi teknik servis olan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Aynı gün Xiaomi ekran ve batarya değişimi yaptırabileceğiniz firma en ucuz yedek parça fiyatları konusunda da iddialı. Eğer ziyaret etme şansınız varsa Xiaomi showroom'unu da gezmenizi öneririz. Firmaya WhatsApp'tan ulaşmak için buraya tıklayın.