Xiaomi Mi 10 Ultra ekran ve batarya değişimi konulu yazımızla karşınızdayız. Geçtiğimiz zaman diliminde serinin başarılı modellerinden biri olan Xiaomi Mi 10 Pro ekran ve batarya değişimi ile ilgili bir paylaşım da yapmıştık; dilerseniz bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Şimdi ise serinin en güçlü modellerinden olan Xiaomi Mi 10 Ultra'dan bahsedeceğiz. Xiaomi Mi 10 Ultra gerçekten de dünyanın en iyi akıllı telefonu olarak gösterilecek modellerden birisi. Hem performans, hem de özellik olarak en iyi akıllı telefon desek herhalde hata etmemiş oluruz. Sizleri fazla meraklandırmadan Xiaomi Mi 10 Ultra teknik özellikleri nedir biraz bahsetmekte fayda var. Xiaomi Mi 10 Ultra çıkış tarihi hatırlarsanız Ağustos 2020 idi. Henüz çok çok yeni bir model. Xiaomi Mi 10 Ultra işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 865'den güç alıyor ve bu güçlü işlemciye 8 GB kapasitede bellek eşlik ediyor. Ancak asıl heyecanlandıran yön 12 GB ve 16 GB gibi henüz duymaya bile alışkın olmadığımız RAM kapasitesi de tercih edilebiliyor olması. Depolama alanı olarak da seçenekler 128 GB, 256 GB ve 512 GB şeklinde. Xiaomi amiral gemisi telefonu da bundan aşağı kalmamalı diye düşünüyoruz.

Xiaomi Mi 10 Ultra özellikle kamera yönünde oldukça güçlü bir akıllı telefon. Dörtlü arka kamera 48 MP çözünürlükte ana kamera, 48 MP çözünürlükte 5x optik yakınlaştırma ve 120x hibrit yakınlaştırmalı periskop tele-foto kamera, 20 MP çözünürlükte 128 derece ultra-geniş açı kamera ve 12 MP çözünürlükte 2x optik yakınlaştırmalı tele-foto kameradan oluşuyor. Olması gerektiği Xiaomi Mi 10 Ultra 8K video çekebilen akıllı telefonlar arenasında boy gösteriyor. Xiaomi Mi 10 Ultra ön kamera çözünürlüğü ise 20 MP ve bu kamera ile de 1080p video kaydı alınabiliyor. Asıl ayakta alkışlanması gereken ve Xiaomi Mi 10 Ultra'yı rakiplerinden ayıran yön ise şarj teknolojilerine dair sunduğu özellikler. Birazdan detaylı şekilde bahsedeceğiz ancak 120W hızlı şarj desteği gerçekten de rekor düzeyde. Xiaomi Mi 10 Ultra için dünyanın en hızlı şarj olan akıllı telefonu desek bugün için haksız çıkmayız. Bu nedenle Xiaomi Mi 10 Ultra en iyi akıllı telefon hangisi diyenlere hitap ediyor. Konumuz ise bu başarılı telefonda ekran değişimi ve batarya değişimi gerektiren durumlarda nasıl hareket etmeniz gerektiğini size göstermek.

Xiaomi Mi 10 Ultra Ekran Değişimi Fiyatı

Xiaomi Mi 10 Ultra ekran değişimi AMOLED ekran kullanılarak yapılmalıdır. En uygun ve ucuz Xiaomi Mi 10 Ultra ekran fiyatları için teknoway / cepmarket.com.tr'yi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Xiaomi Mi 10 Ultra ekran büyüklüğü aslında bu seviye için alışkın olunan 6.67 inç ve panel tipi de AMOLED. 1080 x 2340 piksel çözünürlük ise çoğu üst seviye akıllı telefonda karşılaştığımız bir değer. Kağıt üzerinde Xiaomi Mi 10 Ultra ekranının ayırt edici bir yönü yok gibi görünse de 120 Hz tazeleme oranı ve HDR10+ görüntü desteği ile standartlardan bir ayrılma meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bir diğer önemli detay da 800 nit ekran parlaklığı. Bu da Xiaomi Mi 10 Ultra'yı güneş altında ve gün ışığında gibi dış mekanda ekranı en kolay okunabilen akıllı telefonlar arasına yerleştiriyor. Eğer Xiaomi Mi 10 Ultra ekran değişimi gerektiren bir durum ile karşı karşıya kalırsanız, yani telefon düştü açılmıyor, ekran çatladı, ekranda kırık var, görüntü var ama ekran çatlak, kırık ekran kullanılmıyor, cihaz açılıyor ama görüntü gelmiyor, ekrana bastırınca görüntü geliyor, görüntü sürekli gidip geliyor gibi sorunlar ekran değişimine işaret edebilir. Xiaomi Mi 10 Ultra düştü ekrana görüntü gelmiyor gibi şikayetler ise her zaman ekran değişimi gerektirmeyebilir. Ekran bağlantı kablosu tamiri veya sıvı teması yoksa cihazın iç aksamının kontrolü ile de ekrana görüntü gelmemesi sorunu çözümü sağlanabilir.

Xiaomi Mi 10 Ultra için ekran değişimi dışında bir çözüm yoksa elbette öncelikle tavsiyemiz orijinal ekran fiyatları araştırmanız ve değişimi bu yönde yapmanız. Kırılan veya çatlayan ekran tamiri mümkün değildir. Eğer güvenilir teknik servis tavsiyesi ile hareket ediyorsanız karşınıza çıkma, ikinci el gibi kullanılmış ekranlar da konulabilir. Sonuçta bu ekranlar da yüksek ihtimalle orijinal olacağı için daha uygun fiyata ve ucuz ekran değişimi de mantıklı gelebilir. Yan sanayi Xiaomi Mi 10 Ultra ekranı ise her modelde olduğu gibi kalite kalitedir. Kötü ekran kullanmanız Xiaomi Mi 10 Ultra ekran değişimi sonrası renkler bozuldu, dokunmatik hassasiyeti azaldı, ekran daha yavaş çalışıyor gibi şikayetleri meydana getirebilir. Özellikle yan sanayi ekran olarak bizim size tavsiyemiz Xiaomi Mi 10 Ultra OLED GX ekran fiyatı olarak da kendisinden memnun bırakacak bir seçenek olacaktır. Ucuza ekran değişimi yapılabilmesini sağlayan 6.67 inç OLED GX ekranlar görüntü kalitesi olarak da orijinale oldukça yakın bir performans ortaya koyarlar. OLED GX kullanım kalitesi ve ekran hızı ise orijinal ekranla birebir aynı seviyededir. Dışarıdan bakıldığında OLED GX ekran mı yoksa orijinal ekran mı diye farkı ayırt etmek oldukça zordur.

Xiaomi Mi 10 Ultra Orijinal Batarya Değişimi

Xiaomi Mi 10 Ultra hızlı şarj özelliğini kullanabilmek için batarya değişimi işleminin orijinal batarya ile yapılması gerekmektedir.

Xiaomi Mi 10 Ultra batarya kapasitesi olarak 4500 mAh değerini sunuyor. Bu denli bir performanslı bir akıllı telefon için normal denebilecek bir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Asıl olarak farklı olan yön ise akıllı telefonun sahip olduğu 120W hızlı şarj desteği. Bu güçlü şarj aleti ile telefonun bataryası tamamen bittiğinde sadece beş dakikada yüzde 40'lık bir doluluk seviyesine ulaşabilir ve 20 dakika dolmadan tam bir şarj etme sağlayabilirsiniz. Tabii bu noktada şöyle bir şeyden de bahsetmek gerek: Orijinal 120W Xiaomi hızlı şarj aleti fiyatı yüksek bir aksesuar ancak kutu içeriğinden geliyor olması Xiaomi Mi 10 Ultra kullanıcılarını sevindirecek bir yön. Diğer yandan ciddi anlamda büyük ve ağır bir şarj aletinden bahsetmeliyiz. Yani şortunuzun cebinde pek de taşınabilecek türden değil. Hatta bu gücü sunan taşınabilir bilgisayar adaptörleri de var ama neyse ki o boyutta değil. Tabii bu şarj aleti Xiaomi Mi 10 Ultra'yı dünyanın en hızlı şarj olan akıllı telefonu hangisi sorusunun cevabı yapıyor. Çünkü dünyanın en güçlü şarj aleti ancak böyle rekor düzeyde bir sonuç verebilir… Xiaomi Mi 10 Ultra dünyanın şarj teknolojisi açısından en güçlü akıllı telefonu.

Xiaomi Mi 10 Ultra şarj konusunda devrimsel özellikler taşıyabilir ancak günümüzün batarya teknolojileri ne yazık ki hızlı şarj teknolojisinin gelişimi kadar hızlı değil. Dolayısı ile bir süre sonra batarya değişimi ihtiyacı belirecektir. Şarj konusunda bu denli gelişmiş olan Xiaomi Mi 10 Ultra batarya fiyatı ise diğer modellerle benzer düzeydedir. Elbette batarya değişimi yaparken orijinal batarya kullanmanız her zaman faydanıza. Yan sanayi ve yüksek kalitede ürünler de karşınıza gelebilir ancak fiyat farkına göre durumu değerlendirin. Bazı durumlarda batarya değişimi sonrası hızlı şarj olmuyor gibi şikayetler alınabilmektedir. Özellikle 120W şarj desteği sunan Xiaomi Mi 10 Ultra için mutlaka ve mutlaka orijinal batarya ile değişimi yapılması gerekir. Böylece hızlı şarj özelliğini de ilk günkü performansı ile kullanabilirsiniz. Xiaomi Mi 10 Ultra kablosuz şarj desteği de 50W gibi yüksek bir değerde ve ek olarak telefonun ters kablosuz şarj özelliğinin olduğunu da söyleyelim. Yani kablosuz şarj destekli telefonla kablosuz şarj destekli başka bir telefonu şarj etme de mümkün. Xiaomi Mi 10 Ultra ekran ve batarya değişimi veya başka bir işlem için artık tek ihtiyacınız profesyonel bir teknik servis.

Xiaomi Ekran ve Batarya Değişimi

Xiaomi Mi 10 Ultra ekran ve batarya değişimi işlemlerinin tüm detaylarını sizlerle paylaştık. Değinmemiz gereken son bir önemli nokta kaldı: Teknik servis tavsiyesi. En iyi veya en kaliteli yedek parçayı almış olsanız bile profesyonel bir teknik servis ile hareket etmiyorsanız ilerleyen zamanlarda sorun yaşama ihtimaliniz yüksek. Ekran değişimi sonrası görüntü kalitesi düştü, dokunmatik algılamıyor, telefon yavaş çalışıyor, şarj süresi azaldı, ön kamera bulanık çekiyor, yakınlık sensörü çalışmıyor gibi sorunlar yaşanabilir veya batarya değişimi sonrası ekran ışığı titriyor, pil yüzde 100 olmuyor, batarya tam dolmuyor veya hızlı şarj olmuyor tipi sorunlar meydana gelebilir. Biz size en iyi Xiaomi teknik servisi olarak 15 yıla yakın süredir hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Bugüne dek 5000 cihazdan fazla onarım tecrübesi bulunan firma müşteri memnuniyet garantili onarım gerçekleştiriyor ve en ucuz ve uygun fiyatlı Xiaomi yedek parçalarında da iddia sahibi. Firmaya WhatsApp'tan ulaşmak için buraya tıklayın.