Xiaomi'den Dört Yeni Redmi Note 10 Telefon: AMOLED, Hızlı Şarj ve 5G

En son Xiaomi Mi 11 amiral gemisinden esinlenen gövde ve tonlara sahip yeni donanımlı Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10S ve Redmi Note 10 5G uygun fiyatlı güçlü cihazlar olarak ortaya çıktı. İşte özellikleri.

Redmi Note 10 serisi: Önemli farklılıklar

Dört yeni telefon arasında çok az ama çok önemli farklar var. Bunları bir tabloda özetledik. (Not: Xiaomi bu kez ekranın hatalı şekilde otomatik dönme sorununu çözebilmiş mi henüz bilinmiyor, bir Redmi Note 10 almadan önce bu konuyu araştırın.)

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Redmi Note 10S Redmi Note 10 5G Ekran 6.67-inç AMOLED 120Hz 6.43-inç AMOLED FHD+ 6.43-inç AMOLED FHD+ 6.5-inç 90Hz FHD+ İşlemci Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 678 MediaTek Helio G95 MediaTek Dimensity 700 RAM & depolama 6GB/64GB, 6GB/128GB, 8GB/128GB 4GB/64GB, 4GB/128GB, 6GB/128GB 6GB/64GB, 6GB/128GB, 8GB/128GB 4GB/64GB, 4GB/128GB, 6GB/128GB Pil 5,020mAh, 33W kablolu şarj ve cihaz kutuda 5,000mAh, 33 kablolu şarj ve cihaz kutuda 5,000mAh, 33W kablolu şarj ve cihaz kutuda 5,000mAh, 18W kablolu şarj, kutuda 22.5W şarj cihazı Kamera 108MP ana, 8MP ultra-wide, 5MP 2X telemacro, 2MP depth sensor 48MP ana, 8MP ultra-wide, 2MP, 2MP depth sensor 64MP ana, 8MP ultra-wide, 2MP macro, 2MP depth sensor 48MP ana, 2MP macro, 2MP depth sensor Ön kamera 16MP 13MP 13MP 8MP Ses Dual speakers, 3.5mm audio jack Dual speakers, 3.5mm audio jack Dual speakers, 3.5mm audio jack 3.5mm audio jack Renkler Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze Onyx Gray, Pebble White, Lake Green Onyx Gray, Pebble White, Ocean Blue Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue, Aurora Green

Redmi Note 10 Pro: 108 MP

Bu kesinlikle en ilgi çekici yeni Xiaomi telefonu ve teknik özelliklerine bakıldığında Xiaomi Mi 11 mini denebilir. Çift stereo hoparlör içerir. 120 Hz yenileme hızına ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına ve 1.200 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inç AMOLED ekran sunması dikkat çekici. Orta seviye bir Snapdragon 732G ile geliyor.

Fiyatlar 6GB / 64GB sürümü için 279 $, 6GB / 128GB için 299 $ ve en üst seviye 8GB / 128GB RAM için 329 $ 'dan başlıyor.

Redmi Note 10: AMOLED

En kompakt yeni Redmi telefon 6.43 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olduğu için Redmi Note 10'dur. İlginç bir şekilde, Redmi Note 10 Pro'nun stereo hoparlörleri burada devam ediyor, bu hoş bir sürpriz. Ekran aynı zamanda hala DCI-P3 uyumlu ve yaklaşık 1.100 nitlik en yüksek parlaklık seviyelerine ulaşabiliyor. Ancak burada yüksek yenileme hızı yok. Qualcomm Snapdragon 678 yonga seti yine biraz daha aşağıda.

Fiyatlar 4GB / 64GB RAM versiyonu için 199 $ ve 4GB / 128GB versiyon için 229 $ 'dan başlıyor.

Redmi Note 10S: 64 MP

Redmi Note 10 ve Note 10S arasındaki temel farklar kamera ve içindeki işlemcilerdir. Note 10S, Snapdragon yerine MediaTek Helio G95 yonga seti kullanır ve 48MP ana kamera yerine 64MP birimle gelir. Note 10S ayrıca 6GB RAM ile başlar ve 64 ile 128GB arasında değişen yerel depolama alanıyla 8GB RAM ile gelir.

Fiyatlar 6GB / 64GB için 229 $, 6GB / 128GB için 249 $ ve 8GB / 128GB sürüm için 279 $ 'dan başlıyor.

Redmi Note 10 5G

MediaTek Dimensity 7000 yonga seti ile birlikte gelen Redmi Note 10 5G son cihaz. Aynı zamanda, içeriğe bağlı olarak 90, 60 ve 30Hz yenileme hızı arasında geçiş yapabilen uyarlanabilir senkronizasyonlu bir ekran sunan tek yeni Redmi, ancak ne yazık ki bir AMOLED değil. Sadece 18W hızlı şarjı destekleyen cihazda birlikte verilen şarj cihazı 20W'tır ve pil 5.000mAh'dir. Fiyat göz önüne alındığında hala oldukça iyi, ancak 5G'nin dahil edilmesi, Xiaomi'yi işleri yeterince uygun fiyatlı tutmak için birden fazla köşeyi kesmeye zorlamış.

Fiyatlar 4GB / 64GB sürüm için 199 $ 'dan başlıyor ve 4GB / 128GB varyasyon için 229 $' dan başlıyor.