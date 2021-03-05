Xiaomi Mi 10i ekran ve batarya değişimi konulu yazımızla karşınızdayız. İlk etapta Xiaomi Mi 10i teknik özellikleri hakkında biraz bilgi verelim. Xiaomi Mi 10i, firmanın 10 ailesinin bir üyesi olduğu için elbette büyük beklentiler içerisine girmek doğal. Gerçekten de Xiaomi'nin yeni modelleri akıllı telefon sektörüne yön verecek kadar yenilikçi özellikler içeriyor. Bu modelde de öne çıkan özellikler 108 MP arka kamera, Qualcomm Snapdragon 750G işlemci, 5G desteği, 120 Hz ekran tazeleme hızı, 4820 mAh kapasitede batarya ve 33W hızlı şarj desteği şeklinde. 108 MP elbette ana kamera çözünürlüğü ve gerçekten de 100 MP üstü kameralı akıllı telefonlar artık hayatımıza iyice girdi diyebiliriz. Dörtlü kamera grubu bu kez arka gövdede ortalanarak sunuluyor ve grup içerisinde 108 MP'lik ana kamera dışında 120 derece ultra-geniş açılı 8.0 MP, makro fotoğraflar için 2.0 MP ve yine 2.0 MP çözünürlükte derinlik algılayıcı var. Her ne kadar üst model olsa da fazla beklentiye girmemek gerekiyor. Yani Xiaomi Mi 10i 8K video kaydı desteği var mı diye araştırma yapanlar 4K video kayıt özelliğini görünce hayal kırıklığına uğrayabilir.

Xiaomi Mi 10i üst seviyenin başlangıç düzeyinde yer alıyor desek daha doğru olur. Firma son zamanlarda ataklarına devam ediyor. Özellikle en son çıkan Xiaomi akıllı telefonlar için bu bağlantıyı incelemenizi tavsiye ederiz. Konumuza geri dönecek olursak Xiaomi Mi 10i renk seçenekleri Pacific Sunrise (yanar-dönerli beyaz uçuk mavi, sarı) siyah ve mavi şeklinde. Seçilebilen iki RAM kapasiteleri 6 GB ve 8 GB şeklinde ancak piyasada ağırlıklı olarak 6 GB seçeneği var. Bunun dışında kapasite ise sadece 128 GB olarak sunuluyor ve bu da yeterli düzeyde. Ekran ve batarya ile ilgili detaylara yazımızın ilerleyen kısımlarında değineceğiz. Son olarak Xiaomi Mi 10i ön kamera çözünürlüğü ve video kayıt özellikleri nedir bu konuda da size bilgi verelim. Ön kamera çözünürlüğü olarak günümüz için yeterli bir değer olan 16 MP desteği sunuluyor. Kayıt desteği ise 1080p / 30 fps ve 720p / 120 fps şeklinde. Kameralar performans olarak kesinlikle beklentinizi karşılayacaktır. Bunun dışında tasarım, ekran ve aranan bir özellik olan uzun batarya ömrü açısından da Xiaomi Mi 10i yeterli bir akıllı telefon. Xiaomi Mi 10i ekran ve batarya değişimi detaylarına şimdi değinebiliriz.

Xiaomi Mi 10i IPS Ekran Değişimi

Xiaomi Mi 10i ekran değişimi, IPS panel fiyatları nedeniyle ucuza yapılabilir. Aynı gün ekran değişimi ve müşteri memnuniyet garantisi için teknoway / cepmarket.com.tr ile iletişime geçin.

Xiaomi Mi 10i ekran özellikleri açısından tek elle kullanımın sınırlarını zorlayacak kadar büyük ve başarılı. 6.67 inç ekranlar genelde AMOLED oluyor fakat Xiaomi Mi 10i ekran paneli IPS. Yani AMOLED ekran tercih edilmemiş durumda. Bu durumun fiyata olumlu bir etkisi oluyor. Görüntü kalitesi elbette AMOLED'in eline su dökebilecek düzeyde değil ancak bir terfi olarak Xiaomi Mi 10i'ye geçiş yapıyorsanız kesinlikle göz kamaştırıcı renkleri ile sizi kendisine hayran bıraktıracaktır. Xiaomi Mi 10i ekran çözünürlüğü 1080 x 2400 piksel. 120 Hz'lik tazeleme oranı özellikle oyun ve videolardaki hızlı sahnelerde daha iyi bir performans ortaya koyacaktır. 1500:1 kontrast oranı ile yeterli görüntü kalitesi sunuluyor ve 450 nit düzeyindeki parlaklık da fazlası ile yeterli denebilir. Elbette günümüzde en yüksek AMOLED ekran parlaklığı 800 nit olduğu düşünülürse IPS ekran bu noktada almadan önce biraz daha denemeye değer. Örneğin; bir mağazada kuvvetli ışıkların altında ekrana bakın ve sizi ne derece tatmin ettiğini inceleyin. Güneşli ve açık havada çalışıyor iseniz AMOLED daha doğru bir tercih olabilir.

Xiaomi Mi 10i, ekran değişimi fiyatı 6.67 inç ekranlı birçok akıllı telefona göre daha ucuz ve uygun fiyatlıdır. Ekran paneli AMOLED olsa hem orijinal, hem de yan sanayi ekran çeşitleri yüksek fiyatlı olacağı için fatura da artardı ancak IPS ekranlar daha düşük fiyat çerçevesinde bulunuyor. Ek olarak IPS ekranlarda OEM, çıkma, ikinci el, kullanılmış, revize, yan sanayi, A kalite ve kopya ekran gibi seçenekler de var. Biz size öncelikle orijinal, eğer seçenek olarak size sunuluyorsa da revize, A kalite veya OEM ekran tercihi yapmanızı öneririz. Eğer güvenilir teknik servis tanıdığınız varsa ve karşınıza kullanılmış, ikinci el ve çıkma ekran tercihi de sunuluyorsa servis garantisi veya onarım sonrası garanti hizmetini konuşarak bu tip bir ekran tercihi de yapabilirsiniz. Kopya ekran dezavantajları çoktur. A kalite yan sanayi ekranlar da fiyatına göre düşünülebilir. Genelde orijinale yakın yan sanayi ekranlardır. Kırık veya çatlak ekranlı Xiaomi Mi 10i tamiri için mutlaka bu alanda uzman bir teknik servis seçin.

Xiaomi Mi 10i Batarya Yenileme

Xiaomi Mi 10i hızlı şarj özelliği, yüksek miliamper ve bileşenler için doğru voltaj ancak orijinal batarya değişimi ile sağlanabilir. Orijinal batarya fiyatları biraz daha yüksek olsa da mutlaka bu yönde bir tercih yapın.

Xiaomi Mi 10i batarya kapasitesi olarak 4820 mAh gibi ideal bir değeri kullanıcılara sunuyor. Kablosuz şarj özelliği ancak daha üst düzey ve pahalı modellerde görülebildiği için Xiaomi Mi 10i kablosuz şarj desteği var mı diyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Hızlı şarj desteği ise 33W gücünde ve kutudan da bu standarda uygun yani orijinal 33W Xiaomi hızlı şarj adaptörü geliyor. Eğer yoğun kullanımdan ötürü bataryanız eskime belirtileri gösterdiyse Xiaomi Mi 10i kendi kendine kapanıyor, görüşme yaparken çok ısınıyor, oyunlarda birden kapanıyor, pil çok yavaş şarj oluyor, sabaha kadar tam dolmuyor, bir anda bitiyor, hızlı şarj olmuyor, yüzde 100 olmuyor şeklinde sıkıntılar başladıysa batarya değişimi yapma zamanınız gelmiş demektir. Xiaomi Mi 10i yeni pil taktırma için mümkünse tam orijinal batarya tercih etmenizi öneririz. Yan sanayi bataryalar hem dengeli bir voltaj sağlayamayacağı gibi yüksek miliamper değeri olarak da beklentilere cevap veremez. Bu nedenle cihazınızı daha uzun ömürlü kullanmak için mutlaka gerçek Xiaomi marka batarya fiyatı araştırın.

Xiaomi Mi 10i pil değişimi ne kadar sürer diye merak ediyorsanız profesyonel düzeyde bir teknik serviste bu işlemin en fazla yarım saat süreceğini size söyleyelim. Özellikle batarya için sırf daha ucuz diye yan sanayi pil, dandik pil kullanmamayı tercih edin. A kalite sonuçlar veren ve yüksek kalite yan sanayi ürünler tercih edilebilir ancak bu tavsiyeyi de size ancak güvenilir bir teknik servisin yapması gerekir. Bazı yan sanayi piller hızlı şarj özelliği kayboldu şeklinde sıkıntıları size yaratabilir. Unutmayın; akıllı telefonunuzda hızlı şarj özelliğinin sorunsuz bir şekilde çalışması için orijinal şarj kablosu, orijinal hızlı şarj adaptörü ve orijinal bataryaya ihtiyaç vardır. Orijinale yakın kalite ürünlerden de memnun kalabilirsiniz ancak dediğimiz gibi bu noktada teknik servisin sizi doğru şekilde yönlendirmesine ihtiyacınız var. İstanbul'daki en iyi Xiaomi teknik servisi veya en güvenilir Xiaomi teknik servisi hangisi gibi konularda bizim size bir önerimiz olacak. Çünkü en iyi Xiaomi yedek parçaları satın alınmış olsa bile teknik servis eğer doğru bir uygulama yapmazsa bu ikinci kez yedek parça parası ve tamir ücreti ödeyebileceğiniz anlamına gelebilir.

En İyi Xiaomi Teknik Servisi Nerede?

Eğer Xiaomi Mi 10i ekran ve batarya değişimi gibi işlemleri en sorunsuz ve en ucuz şekilde halletmek istiyorsanız en iyi Xiaomi teknik servisi nerede diye araştırma yapmak istemeniz oldukça doğal. Biz size bu konuda Türkiye'nin beş katlı ilk ve tek teknoloji mağazası olan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Bugüne dek 5000'den fazla akıllı telefon tamiri tecrübesi bulunan firma, bu alanda 15 yıla varan bir deneyime sahip ve İstanbul Kadıköy bölgesinde hizmet veriyor. Sadece Xiaomi ekran ve pil tamiri için değil şarj soketi sorunu, kulaklık girişi, ön cam değişimi, ahize tamiri, mikrofon değiştirme, orijinal hızlı şarj aleti ve diğer aksesuarlar konusunda da firmadan destek alabilirsiniz. Eğer firmayı ziyaret etme şansınız varsa telefonunuz tamir olurken beş katlı teknoloji mağazasında yeni oyuncakları inceleyebilir ve bir fuar alanı geziyormuşçasına eğlenebilirsiniz. Xiaomi yedek parçaları nerede bulunur demeden önce mutlaka WhatsApp'tan buraya tıklayarak Xiaomi destek hattı yetkililerine ulaşın.