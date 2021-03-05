Xiaomi Mi 10T Lite ekran ve batarya değişimi nasıl yapılmalı? Eğer Xiaomi Mi 10T Lite düştü ekranı kırıldı veya çatladı ise üzülmenize gerek yok. Doğru adımları atarak cihazınızı ilk günkü haline kolaylıkla ve olması gerekenden daha fazla para ödemeden geri döndürebilirsiniz. Bir diğer önemli konu da batarya. Eğer kullanımdan ötürü Xiaomi Mi 10T Lite batarya değişimi gerektiren sorunlar ortaya çıkmaya başladıysa yine bu işlemin nasıl ve hangi şartlarda yapılması gerektiğinden biraz bahsedeceğiz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir akıllı telefonun kullanım süresi boyunca en fazla değiştirilme ihtimali olan parçası bataryası. Elbette bu kişiden kişiye değişen bir durum ancak örneğin; beş senelik bir akıllı telefon mutlaka birkaç kez batarya değişimi işlemi görmüş olabiliyor. İkinci sırada ise ekran değişimi konusu var. Üreticiler her ne kadar cihazın ön yüzünü korumaya karşı teknolojiler kullanıyor olsa da darbe veya yere çarpma sonucu ekran kırılması çoğu akıllı telefonun başına gelebilecek oranda kazalardan. Şarj girişi değiştirme, çatlak kamera camı tamiri, yanmayan flaş onarımı gibi arızalar daha düşük oranlarda karşılaşılan durumlar. Yazımız Xiaomi Mi 10T Lite ekran ve batarya değişimi işlemlerini konu ediniyor.

Xiaomi Mi 10T Lite teknik özellikleri hakkında detaylı bilgileri sizlerle şu bağlantı üzerinden paylaşmıştık. Yine de asıl konuya giriş yapmadan önce şöyle bir hatırlamakta fayda var. 5G destekli Xiaomi akıllı telefonlar arasında yer alan Xiaomi Mi 10T Lite, biraz daha orta düzey özelliklere sahip. Tabii bu onu Xiaomi'nin en iyi fiyat / performans telefonları arasına yerleştiriyor. 64 MP çözünürlükteki kamera, çektiği fotoğraflardan baskı alan kullanıcılar için bile fazlası ile yeterli. Sony IMX682 algılayıcıya sahip bu ana kameraya 120 derece görüş açısına sahip 8.0 MP ultra-geniş açı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 4 cm mesafeden çekim yapabilen 2.0 MP makro kamera eşlik ediyor. Xiaomi Mi 10T Lite ön kamera çözünürlüğü ise 16 MP değeriyle günümüzün standartlarının üzerinde sayılabilir. Renk seçenekleri olarak Xiaomi Mi 10T Lite yanar dönerli pembe, mavi, altın geçişli Rose Gold Beach rengin yanı sıra gri ve mavi ile de kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Son olarak sunulan işlemci ve RAM kapasitesi gibi teknik detaylardan da bahsedelim. Xiaomi Mi 10T Lite işlemcisi Qualcomm Snapdragon 750G ve RAM kapasitesi de 6 GB. Eğer Xiaomi Mi 10T Lite'da ekran veya batarya ile ilgili bir sorununuz varsa yapmanız gereken işlemlere de biraz değinmekte fayda var.

Xiaomi Mi 10T Lite Orijinal Ekran Değişimi Fiyatı

Xiaomi Mi 10T Lite ekran değişimi IPS ekranlarla yapılmalıdır. Uygun fiyat çerçevesinde bulunabilen orijinal ekran ve A kalite yan sanayi ekran için mutlaka teknoway / cepmarket.com.tr ile iletişime geçin.

Xiaomi Mi 10T Lite ekran büyüklüğü ailedeki tüm modellerde olduğu gibi 6.67 inç seviyesinde. Fakat Xiaomi'nin fiyatına göre en iyi performans sunan telefonu olarak gösterilebilecek Xiaomi Mi 10T Lite'da ekran paneli AMOLED yerine IPS olarak tercih edilmiş. Böylece kullanıcıya yansıyan fiyat da ciddi bir biçimde düşüyor çünkü AMOLED ekran fiyatları bir hayli yüksek. Fakat IPS panele sahip bu ekranın AMOLED ekranın gerisinde kalacağı gibi bir hisse kapılmayın çünkü karşınızda akıllı telefonlar için üretilmiş en iyi IPS ekran diyebileceğiniz bir teknoloji var. 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğü, 120 Hz görüntü tazeleme oranı, 1500:1 kontrast değeri, 450 nit parlaklık ve Corning Gorilla Glass 5 koruma bir akıllı telefon ekranından beklenebilecek en üst kaliteyi rahatlıkla sunuyor. IPS ekran yerine AMOLED ekran takılır mı bunu bilemeyiz ancak görüntü kalitesi olarak AMOLED düzeyinde sonuçlar elde edildiğini söyleyelim. Özellikle 6.67 inç büyüklük son derece rahat bir görülebilir alan sağlıyor. Çözünürlüğün yüksekliği ve buna bağlı yine yüksek olan ppi değeri Xiaomi Mi 10T Lite ekran kalitesini perçinliyor. Her ne kadar IPS ekranlar genelde AMOLED'in arkasında olarak bilinse de Xiaomi Mi 10T Lite için durum hiç de böyle değil.

Xiaomi Mi 10T Lite ekran değişimi orijinal ekran kullanılarak yapılmalıdır. Orijinal ekran fiyatları yan sanayi, çıkma, ikinci el, kullanılmış, revize, OEM ve kopya ekran fiyatları ile kıyaslandığında biraz yüksek olsa da telefonunuza yakışır görüntü kalitesini sunacak ve ilk günkü konforunu sunmaya devam edecektir. Eğer orijinal ekran fiyatları yüksek geliyorsa A kalite görüntü sunan yan sanayi ekranları da tercih edebilirsiniz ancak her yan sanayi ekranın aynı kalitede olmayacağını bilmekte fayda var. Ekran değişimi sonrası sarı / kırmızı / mavi / yeşil renk sorunu, görüntü titriyor, ekran gidip geliyor, dokunma hassasiyeti azaldı, telefon yavaşladı, şarj daha çabuk bitiyor, parlaklık eskisi gibi değil, ekran fazla yansıyor, görüntü kalitesi düştü ve fazla yansıma yapıyor gibi şikayetler dandik ekran takılması sonrasında meydana gelebilir. Eğer Xiaomi Mi 10T Lite ekran değişimi için çıkma, ikinci el veya kullanılmış bir ekran tercih edecekseniz bu noktada da teknik servisin güvenilir olması gerekiyor. Bu tür ekranlar genelde orijinaldir ancak tam anlamıyla sizi kendisinden memnun bırakma garantisi sunamayabilirler. Xiaomi tamiri için en güvenilir teknik servis olarak gösterilebilecek yerler size bu konuda bilgi verebilirler.

Xiaomi Mi 10T Lite Batarya Değişimi

Yan sanayi veya ikinci el bir ekran kullanmanın size hiçbir zararı olmaz. Hatta denk getirirseniz ucuz fiyat avantajı da sağlayabilirler ancak Xiaomi Mi 10T Lite pil değişimi işleminin mutlaka orijinal batarya ile yapılması gerekir.

Xiaomi Mi 10T batarya değişimi, hızlı şarj olmuyor, görüşmelerde kapanıyor, yeniden başlıyor, oyuna girince kapanıyor, şarj çok uzun sürüyor, hızlı şarj olmuyor, çok ısınıyor, yüzde 100 olmuyor, şarj olurken ekran titriyor, şarja takınca hiçbir şey olmuyor, şarj ağır doluyor, şarj hemen boşalıyor gibi sorunların çözümü açısından şarttır. Xiaomi Mi 10T Lite batarya kapasitesi 4820 mAh gibi yeterli bir seviyede. Böylece bir günü kolaylıkla çıkarabilirsiniz ve hatta kullanım süresi açısından yoğun olan kullanıcılar bile tek şarjla gün sonunu kolaylıkla görebilir. Elbette Xiaomi Mi 10T Lite batarya performansı sadece yüksek miliamper ile ölçülmemeli. Sunulan optimizasyonlar, MMT teknolojisi, güç yönetimi gibi başarılı özellikler de Xiaomi Mi 10T Lite'ın batarya süresi açısından başarılı bir akıllı telefon olmasını sağlıyor. Eğer yoğun ve yıpratıcı kullanımların sonucunda batarya eski performansını veremiyor ise ilk günkü performansa dönmek için Xiaomi Mi 10T Lite yeni batarya taktırma işlemi yapılması gerekmektedir. Burada da teknik servis ve yedek parça seçimi gibi hassasiyetle çözüme ulaştırılması gereken konular bulunuyor.

Xiaomi Mi 10T Lite için orijinal batarya fiyatları araştırın. Piyasadaki dükkanlara da sorabilirsiniz ve internetten de faydalanabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka orijinal Xiaomi bataryası almaya bakın. Orijinal pil hem yüksek miliamper değerini ilk günkü gibi verir ve voltaj kalitesi açısından da cihazınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Yan sanayi Xiaomi pili kullananların zamanda pil şişmesi, anakart arızası, ekran çatlaması ve kasa açılması gibi sıkıntılar yaşadığını duymaktayız. Kapasite ve voltaj olarak çıtanın altında kalan yan sanayi piller kağıt üzerinde ucuz fiyat veya uygun ücret ile kulağa daha cazip gelebilir ama aslında telefonunuzda daha büyük sorun yaşamanıza neden olabilir. Xiaomi Mi 10T Lite batarya değişimi sonrası hızlı şarj olmuyor kullanıcıların yaşadığı en büyük sıkıntılardan biridir. Eğer batarya, şarj aleti ve şarj kablosundan herhangi birinde sorun varsa hızlı şarj işlemini gerçekleştiremezsiniz ve bu da şarj süresini uzatarak pili yıpratır. Xiaomi Mi 10T Lite kablosuz şarj desteği maalesef yok. Bunun yerine 33W gücünde hızlı şarj adaptörü kutuya dahil edilmiş durumda. Hızlı şarj özelliği bozuldu dememek için telefonunuzu orijinal şarj aleti ile kullanmaya çalışın.

Xiaomi İçin En İyi Teknik Servis

Xiaomi teknik servis ücretleri bir merak konusu. Özellikle pahalı bir işlem olan ekran değişimi fiyatı her serviste kullanıcıların karşısına farklı olarak çıkıyor. Biz size bu noktada fiyatları belli olan, yedek parçaları karşınıza en ucuz ve en uygun şekilde getiren, aksesuar olarak en geniş seçeneklerin sunan ve onarım sonrası müşteri memnuniyeti garantisi veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Ekran değişimi ve batarya taktırma dışında, sadece Xiaomi için değil tüm marka ve modeller için firma ile görüşme sağlayabilirsiniz. 15 yıldan bugüne İstanbul Anadolu Yakası Kadıköy bölgesinde hizmet veren firma 5000'den fazla cihaz tamir geçmişine sahip. Eğer yakınsanız aynı gün hatta aynı saat içinde ekran ve batarya değişimi hizmetlerini alabilirsiniz. Firma İstanbul dışı olan Xiaomi kullanıcıları için kargo ile Xiaomi tamiri hizmeti de veriyor. Ücretsiz çift yönlü kargo hizmeti ile tamir işlemi en kısa sürede gerçekleştirilip kullanıcıya cihazı gönderiliyor. Eğer firma ile görüşmek ve Xiaomi yedek parça ve tamir fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız buradan WhatsApp iletişim hattına bağlanabilirsiniz. Xiaomi Mi 10T Lite ekran ve batarya değişimi konusunda en ucuz ve en uygun fiyat için mutlaka iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.