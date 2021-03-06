Apple, önümüzdeki yıl bir OLED iPad Pro'yu piyasaya sürmeyi planlıyor. Digitimes raporuna göre Apple, 2022 iPad Pro modeli için 10,9 inç OLED panel kullanacak. Rapor, Apple'ın ayrıca 12.9 inçlik bir OLED iPad Pro ve hatta 2022'de daha sonra duyurulmak üzere bir OLED 16 inç MacBook Pro planladığını söylüyor.

Apple'dan 10.9 İnç OLED iPad Pro ve OLED Macbook Pro

Rapor, özellikle Apple'ın 2021 serisi iPad Pro ve MacBook Pro'nun yeni mini-LED ekran teknolojisini benimsediğine işaret eden çok sayıda kaynak göz önüne alındığında biraz tartışmalı.

Mini-LED iPad'i görebildiğimiz en erken tarih bu ay. Yeniden tasarlanan Apple Silikon destekli MacBook Pro 14 ve Pro 16'nın da 2021'de mini LED ekranlar ile gelmesi bekleniyor.

OLED iPad'i ilk kez duymuyoruz. Koreli bir rapor daha önce bir OLED iPad'in 2021'in ikinci yarısında geleceğini söyledi. Digitimes'ın raporu, Apple'ın iPad ve MacBook serisi için mini-LED, mikro-LED ve OLED teknolojilerini denediğini iddia ediyor.

Mini-LED ve mikro-LED, hem renk kalitesi hem de parlaklık açısından LCD'lere büyük iyileştirmeler getiren teknolojilerdir. Micro-LED'in özellikle en iyi ekran teknolojisi için OLED'e meydan okuması bekleniyor, çok daha yüksek parlaklık ve eşit derecede derin siyahlar sunarken ekran yanma sorunu yaşamayacak. Ancak mikro LED hala görece emekleme döneminde. Mini-LED, 2021 model TV'lerde şu anda mevcut ve bu yıl birden fazla tablet ve dizüstü bilgisayarda görünmesi bekleniyor.