Oppo, geçtiğimiz Ekim ayında Helio P95 SoC ve 6.43"AMOLED ekranla A93'ü duyurdu ve bugün şirket onu halefi olan A94 ile ortaya çıktı. Oppo A94 ayrıca Helio P95 SoC tarafından desteklenmektedir ve selefi gibi 6.43" FullHD+ AMOLED ekrana sahiptir, ancak kutudan Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile çıkıyor. A94, 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olmasına rağmen ayrıca depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvası ile birlikte gelir.

Oppo A94: Helio P95 SoC, 48MP Dörtlü Kamera ve 6.43 inç AMOLED Ekran

Fotoğraf tarafında Oppo A94 ultra geniş, makro ve monokrom birimlerle birleştirilen 48MP birincil kamera ile ekranın içine yerleştirilmiş 32MP selfie kamera olmak üzere toplam beş kamera sunuyor.

Oppo, ultra geniş, makro ve tek renkli modüllerin megapiksel sayısını belirtmedi, ancak ultra geniş birimin muhtemelen bir 8MP kamerası var, diğerleri makro ve tek renkli 2MP kameralar olabilir.

Oppo A94, son orta sınıf Oppo akıllı telefonlarından bazılarında gördüğümüz AI Renkli Portre Video, Tek Renkli Video ve Çift Görünümlü Video özellikleriyle birlikte geliyor. Ayrıca, 20 tür sahneyi otomatik olarak tanıyan ve renkleri ve doygunluğu artıran AI Scene Enhancement 2.0 özelliğine sahiptir.

30W şarjlı 4.310 mAh bir pil var. A94'ün diğer özellikleri arasında 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve ekran içi parmak izi tarayıcı bulunur.

Oppo A94 7,8 mm kalınlığında, 172 gram ağırlığında ve iki renkte sunuluyor – Akışkan Siyah ve Fantastik Mor. Oppo UAE, akıllı telefonu resmi web sitesinde listeledi, ancak fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı.

Bununla birlikte, birkaç gün önce güvenilir sızıntı yapan Evan Blass, Darwin kod adlı bir Oppo akıllı telefonun Asya'da Reno5 F, Avrupa'da A94 ve Hindistan'da F19 olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı. Reno5 F, geçen hafta Oppo Kenya tarafından tanıtıldı ve 22 veya 26 Mart'ta piyasaya sürülecek, ancak F19'un ne zaman geleceği hakkında bir bilgi yok.