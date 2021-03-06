Üst seviye akıllı telefonlardan olan Xiaomi Mi 10T Pro ekran ve batarya değişimi nasıl yapılmalı? Eğer ekran veya batarya ile ilgili ilk kez sorun yaşıyorsanız biraz endişelenmeniz çok normal. Çünkü yedek parça fiyatları her yerde birbirinden farklı; bir sürü farklı marka, model ve bilinmedik seçenek var. Bunun dışında hangi teknik servis diye de düşünüyor olabilirsiniz. Öncelikle belirtmeliyiz ki endişelenmeniz gereken hiçbir şey yok. Xiaomi Mi 10T Pro'yu bütçenize uygun fiyata tamir ettirebilirsiniz ve ilk günkü görünümüne kavuşturabilirsiniz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir akıllı telefonda zarar görme ihtimali en yüksek olan parçaların başında ekran ve batarya geliyor. Ekran değişimi gerektirecek durumlar genelde bir kaza eseri veya düşme sonrası ekranın kırılması / çatlaması sonucu meydana geliyor. Bazen de Xiaomi Mi 10T Pro suya düştü ekrana görüntü gelmiyor, yere düştükten sonra ekranda hiçbir şey çıkmıyor, telefon açılıyor ama ekranda görüntü yok şeklinde şikayetler alınabiliyor. Ekranın fiziksel bütünlüğünün bozulmaması durumunda yanı ekran kırıldı veya çatladı gibi şikayetlerin olmadığı hallerde iyi bir teknik kontrolle ekranı kurtarma ihtimaliniz var.

Xiaomi Mi 10T Pro teknik özellikleri bakımından birçok kullanıcıyı memnun edecek noktalara sahip. Xiaomi Mi 10T Pro işlemcisi Qualcomm Snapdragon 865'ten ve RAM miktarı da 8 GB LPDR5'ten oluşuyor. Böylelikle Xiaomi Mi 10T Pro 2021'in en performanslı akıllı telefonlar arenasında adını perçinliyor. Xiaomi Mi 10T Pro arka kamera grubunda üç kamera var. Bunlardan biri 108 MP çözünürlükteki ana kamera, 13 MP çözünürlükte 123 derecelik ultra-geniş açı kamera ve 5.0 MP makro kamera şeklinde. Xiaomi Mi 10T Pro renk seçenekleri de birçok kullanıcı açısından önem taşıyor. Firma özellikle üst seviyeye yaklaşan modellerde fazla riske girmemeyi tercih ediyor ve siyah, gümüş ve mavi dışında renk sunmamayı tercih ediyor. Çünkü özellikle yüksek fiyat segmentinde sıra dışı bir renk sunmak risk oluşturuyor. Genelde en fazla hangi renk akıllı telefon satıyor sorusuna siyah ve gri cevabı verilebilir. Xiaomi Mi 10T Pro'nun üst seviye bir akıllı telefon olduğunu video kayıt desteği de size söyleyebilir. Günümüzde 8K video çeken akıllı telefonlar sayıca fazla değil. Xiaomi Mi 10T Pro bu grupta yer alıyor.

Xiaomi Mi 10T Pro Ekran Değişimi

Xiaomi Mi 10T Pro ekran değişimi işlemi bir saat içerisinde gerçekleştirilebilir. En uygun ve en ucuz ekran fiyatı için mutlaka teknoway / cepmarket.com.tr ile iletişime geçin.

Xiaomi Mi 10T Pro ekran özellikleri, üst seviye bir akıllı telefondan beklentileri karşılıyor. Fakat Xiaomi Mi 10T Pro panel tipi veya ekran tipi nedir diye soracak olursanız bu soruya IPS şeklinde cevap vermemiz gerekiyor. Açıkçası biz Xiaomi Mi 10T Pro'yu başarılı buluyoruz çünkü her kullanıcı AMOLED ekrandan hoşlanmıyor olabilir. Xiaomi Mi 10T Pro AMOLED ekran sunsa elbette daha iyi olurdu ancak AMOLED ekran değişimi fiyatları hakikaten yüksek ve IPS ekran değişimi çok daha ucuz ve uygun fiyat çerçevesinde yapılabiliyor. Xiaomi Mi 10T Pro ekran çözünürlüğü 2400 x 1080 piksel ve ekran büyüklüğü de 6.67 inç. Xiaomi Mi 10T Pro için tek elde kullanım için en büyük ekran seçeneğini sunuyor destek hata etmemiş oluruz. 500 nit gibi yüksek bir parlaklığa sahip olan Xiaomi Mi 10T Pro ekranı ayrıca 1500:1 kontrast değeri, ve HDR 10 desteğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca ön camın Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğunu da sözlerimize ekleyelim. Yani Xiaomi Mi 10T Pro düştü ön cam çatladı veya kırıldı gibi şikayetleri almanız artık çok daha zor; fakat imkansız değil. Neticede köşelere ve kenarlara çok yakın bir ön camdan bahsediyoruz ve koruyucu bir kılıf olmadan şans iyice zora girebilir.

Xiaomi Mi 10T Pro AMOLED ekran değişimi elbette mümkün olmayan bir işlem. Cihaz IPS ekran kullandığı için seçiminizi de bu yönde yapmanız gerekiyor. Araştırma yaptığınızda orijinal ve bunun dışında yan sanayi, A kalite, revize, kopya, OEM, çıkma, ikinci el, kullanılmış gibi birçok seçeneğe rastlayabilirsiniz. Elbette yapılması gereken en doğru tercih Xiaomi Mi 10T Pro orijinal ekran değişimi. Xiaomi Mi 10T Pro orijinal ekran fiyatı eğer bütçenizi zorluyorsa diğer orijinal olan seçenekleri deneyebilirsiniz ve bu noktada da teknik servise ne kadar güvendiğiniz devreye giriyor. Sizi elindeki ikinci el, çıkma ve kullanılmış yedek parça ekran fiyatları konusunda doğru bilgilendiren ve profesyonel düzeyde teknisyen çalıştıran bir teknik servis bu noktada önemli. Geçmişi düzgün bir ekranı elbette tercih edebilirsiniz. Xiaomi Mi 10T Pro yan sanayi ekran fiyatları ise size ilk etapta makul gelebilir fakat ilerleyen günlerde ekran değişimi sonrası dokunmatik yavaş çalışıyor, renklerde sararma var, ekran parlaklığı eskisi gibi değil, görüntü kalitesinde azalma sorunu gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. En az seçeceğiniz yedek parça kadar uygulamayı yapacak yani Xiaomi Mi 10T Pro ekran değişimi için teknik servis tavsiyesi almanız da önem taşıyor.

Xiaomi Mi 10T Pro Hızlı Şarj Sorunu

Xiaomi Mi 10T Pro batarya değişimi orijinal pil ile yapılmalıdır. Böylece hızlı şarj olamama sorunu veya yavaş şarj olma gibi sinir bozucu problemleri geride bırakabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10T Pro batarya kapasitesi 5000 mAh gibi üstün bir değerde. Normal şartlarda biz 5000 mAh altını artık standart olarak değerlendiriyoruz ancak 5000 mAh ve üzerindeki değerler artık bir günü en yoğun kullanımla bile aşabileceğinizi ifade ediyor. Bizim açımızdan bir akıllı telefon bataryası kaç mAh olmalı sorusunun cevabı en az 5000 mAh olmalıdır şeklinde verilebilir. Xiaomi Mi 10T Pro hızlı şarj desteği 33W ve kutu içeriğinden 33W orijinal Xiaomi hızlı şarj adaptörü geliyor. Xiaomi Mi 10T Pro kablosuz şarj desteği ise vermiyor ve bu alandaki önceliği daha üst segment modellere tanıyor. Ters çevirilebilir USB Type-C bağlantı noktası özelliği ile farklı cihazları da şarj etme özelliği sunabilen Xiaomi Mi 10T Pro bataryası özellikle yoğun kullanım sebebi ile birkaç yıl içinde yıpranabilir. Xiaomi Mi 10T Pro batarya değişimi gerektiren durumlar cihaz kendi kendine kapanıyor, açıldıktan sonra kilitlenip kapanıyor, oyunlarda kapanma sorunu, çok yavaş şarj oluyor, hızlı şarj olmuyor, batarya çok ısınıyor şeklinde kendini gösterebilir. Eğer şarjınızın eskisi kadar dayanmadığını düşünüyorsanız Xiaomi Mi 10T Pro'ya yeni pil taktırma zamanı gelmiş demektir.

Xiaomi Mi 10T Pro yeni batarya fiyatları araştırmasında en yüksek fiyatı orijinal batarya seçenekleri verebilir ancak aradaki fiyat farkları uzun vadede sizi daha kazançlı yapacaktır. Orijinal Xiaomi Mi 10T Pro bataryası her zaman yüksek miliamper ve voltaj kalitesi olarak olması gerekeni sunar. Yan sanayi ve dandik pillerde ise voltaj dengesizdir, Xiaomi Mi 10T Pro anakart arızası veya ekran bozulması gibi sorunların önünü açabilir. Ayrıca kalitesiz yan sanayi Xiaomi pilleri bir süre sonra şişerek kasada açılma, ekran çatlaması, sıvı teması sonrası anakart arızası veya ekran bozulması gibi sorunları da tetikleyebilir. Bizim tavsiyemiz orijinal Xiaomi Mi 10T Pro bataryası fiyatları araştırıp bu yönde bir tercih yapmanız. Eğer en iyi Xiaomi teknik servisi nerede bulduğunuza inanıyorsanız ikinci el kullanılmış veya çıkma Xiaomi Mi 10T Pro bataryası da tercih edebilirsiniz. Geçmişini iyi araştırmalı ve teknik servisin size bu yönde müşteri memnuniyet garantisi ne ölçüde sunduğuna özen göstermeniz gerekir. Aksi halde Xiaomi Mi 10T Pro batarya değişimi sonrası ekran ışığı titriyor, hızlı şarj olmuyor, yavaş şarj oluyor, şarj olurken ısınıyor, sabaha kadar yüzde 100 olmuyor, şarj sürekli kesiliyor, şarj olurken kendi kendine kapanıyor veya açılıyor gibi kararsızlık sorunları meydana gelebilir.

En Uygun Fiyatlı Xiaomi Teknik Servisi Tavsiyesi

İnternette Xiaomi ekran fiyatları veya Xiaomi orijinal batarya şeklinde arama yapıyor olabilirsiniz. Aslında bu noktada doğru olan yedek parça tedariği ve servis işlemi aynı yerde olmasıdır. Biz size en geçiş Xiaomi yedek parça seçenekleri, en ucuz fiyat ve en uygun teknik servis ücreti sunması sebebiyle İstanbul Kadıköy bölgesinde 15 yıl yakın hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Eğitimli teknisyen, tamir sonrası müşteri memnuniyet garantili hizmet, şehir dışı kullanıcılar için çift yönlü ücretsiz kargo, ziyaret eden müşteriler için de bir saat içinde onarım gibi hizmetler sunan firma ayrıca kredi kartı ile ekran değişimi ve batarya değişimi gibi kolaylıklar da sağlayabiliyor. Eğer en ucuz Xiaomi yedek parça fiyatları konusunda bilgi almak ve yaşadığınız sorunla ilgili bir ön arıza tespiti yaptırmak istiyorsanız buradan firmanın WhatsApp iletişim hattına bağlanabilirsiniz. Sadece Xiaomi Mi 10T Pro ekran ve batarya değişimi için değiş şarj soketi, kulaklık çıkışı, ahize ses sorunu ve mikrofondan az ses gidiyor gibi problemler için de firma ile iletişim kurabilirsiniz.