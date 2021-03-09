Apple, telefonları ve tabletleri için en son yazılım güncellemesini sundu ve çok küçük çeşitlilikte geliyor ancak buna rağmen muhtemelen hemen yüklemeyi isteyeceksiniz zira önemli bir hata düzeltmesi sunuyor.

iOS 14.4.1 ve iPadOS 14.4.1 Güncellemesini Derhal Kurmalısınız

iOS 14.4.1 ve iPadOS 14.4.1 sadece tek bir amaca hizmet etmeleri için yayımlandılar ve bu önemli bir amaç: Safari'nin veri işleme motoru olan WebKit'teki kritik bir hatayı düzeltmek. Bu hata kötü amaçlarla oluşturulmuş bir içeriği işlerken kötü amaçlı kodları rastgele biçimde yürütmesine yol açıyor ve cihazları tehlikeye sokuyordu.

Kullanıcı verilerini riske sokan bu durumda karşısında Apple'ın derhal mümkün olan en kısa sürede güncelleme getirmesi önemliydi. Sorunun özünde WebKit'te bir bellek bozulması olduğu anlaşıldı ve bu açık şimdi kapatıldı.

İndirme, desteklenen tüm iPhone ve iPad'lerde Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme yoluyla halihazırda görünüyor olmalıdır. Son birkaç saat içinde herhangi bir nedenle bir güncelleme bildirimi almadıysanız, söz konusu menüye gidebilirsiniz.