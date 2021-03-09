Samsung Galaxy A50 iki yaşında bir akıllı telefon olabilir, ancak şirket Android 11'i One UI 3 ile birlikte alacağına söz vermişti ve şimdi sözünde durdu. Yazılım güncellemesini ilk alan uluslararası SM-A505F üniteleri oldu.

Samsung Galaxy A50 Android 11 Güncellemesi

Paket A505FDDU7CUBC model numarasına sahiptir ve nispeten büyüktür – 1,8 GB'ın üzerinde.

Yazılım güncellemesinin getirdiği yeni özelliklerden bazıları, Bildirimler alanındaki özel sohbetler bölümü, hızlı ayarlar panelinde daha iyi bir medya oynatıcı pencere öğesi, sohbet balonları, tek seferlik izinler ve daha fazlası var. Paket ayrıca Mart 2021 güvenlik yamasını da içeriyor.





Sunum aşamalıdır, yani tüm kullanıcıların güncellemeyi alması biraz zaman alabilir. Bazılarının otomatik güncellemeleri kapatması ihtimali de var, bu yüzden güncellemenin görünmesi için Galaxy A50'nin Ayarlar ekranında Yazılım güncelleme menüsünde otomatik güncellemeyi etkinleştirin.