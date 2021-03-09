En yakın Xiaomi cep telefonu servisi nerede, hangi Xiaomi cep telefonu servisi tercih edilmeli, Xiaomi cep telefonu servisi tavsiyesi / önerisi gibi merak edilen konuları anlatacağımız yeni bir yazıyla daha karşınızdayız. Xiaomi dünya sıralamasında kaçıncı bunu hatırlayarak ve bazı önemli bilgileri vererek yazımıza başlamakta fayda var. Xiaomi şu anda dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi ve 2021 yılında yaklaşık 30 milyon dolar yatırım ile İstanbul'da fabrika açarak iki bin kişiye istihdam sağlayacak. 14 bin metrekare arazi üzerine kurulacak olan Xiaomi Türkiye fabrikası üretim kapasitesi cihaz bazında yıllık beş milyon olarak planlanıyor. Xiaomi Türkiye fabrikası nerede sorusuna ise Firuzköy şeklinde cevap vermemiz gerekiyor ve hiç şüphesiz bunun en önemli nedeni Ambarlı Limanı'na olan 10 km'lik yakın mesafe. Çok yakın zamanda Türkiye'de üretilen Xiaomi telefon modelleri görmeye başlayacağız. Böylelikle Türkiye'de üretilmiştir yazan Xiaomi akıllı telefonlar ile ülkemizin tanıtımı için de önemli bir adım atılacağından bahsedebilmek mümkün. Xiaomi'nin Türkiye'de yaygınlaşacak olan kullanımı ile birlikte Xiaomi cep telefonu servisi anlamında profesyonel hizmet veren firmaları da sıklıkla göreceğiz ancak bu işe şimdiden de hazırlıklı olanlar yok değil.

Xiaomi fiyat / performans modelleri olarak günümüzdeki en başarılı seçenekleri kullanıcılara sunuyor. Firmanın henüz Xiaomi Türkiye ofisi kurulmadan başlayan popülerliği kısa zamanda birçok kullanıcının bu marka ile tanışmasını sağladı. Gerçekten de analiz edildiğinde başka bir markanın aynı fiyata sundukları ve Xiaomi'nin aynı fiyata sundukları arasında ciddi farklılıklar olabiliyor. Üstelik firma amiral gemisi modellerinde birçok markadan daha da iyisini sunmayı başardı. Örneğin; şu anda dünyadaki en hızlı şarj olabilen akıllı telefon Xiaomi markalı. Ek olarak dünyadaki en uzun pil ömrü hangi telefonda veya 108 MP kameralı ilk akıllı telefon hangisi gibi sorulara da Xiaomi olarak cevap verilmesi gerekiyor. Firma uygun fiyat politikası ve giriş seviyesinde dahi orta seviye akıllı telefonlarda görülebilecek özelliklere yer verme cömertliği ile daha şimdiden ülkemizde belki de milyon seviyesinde kullanıcıya ulaştı bile. 2020 satış rakamlarına göre en fazla satış yapan akıllı telefon markası da Xiaomi oldu. Peşinden ise Samsung, Huawei, Apple ve Oppo geliyor. Yani ilk beşin üçü Çinli marka. Dünya genelinde ise en büyük üçüncü marka olduğunu şu bağlantıda paylaşmıştık.

Hangi Xiaomi Cep Telefonu Servisi

Teknik yeterliliği olmayan bir Xiaomi cep telefonu servisi en basit sorunu çözmekte bile zorlanacak ve farklı yerlerden yardım isteyecektir.

Eğer bir Xiaomi cep telefonu servisi araştırıyorsanız ince eleyip sık dokumanızda fayda var. Bazen resmi servislerin sunduğu çözüm yolları kullanıcıların hoşuna gitmeyebiliyor veya çıkan onarım ücretlerinden çok daha düşüğe piyasadan fiyatlar alınabiliyor ancak dediğimiz gibi dikkatli olmanız gerekiyor. Kapısına teknik servis tabelası koyan ve elinde tornavida tutan herhangi birini çalıştıran cep telefonu dükkanlarını cep telefonu servisi olarak değerlendirmesi bize göre pek doğru değil. Hele ki Xiaomi gibi fazlasıyla işlevsel akıllı telefonlar üreten bir markanın teknik servisi olabilmek çok çok daha zor. Xiaomi cep telefonu servisi olarak değerlendirilebilecek bir işletmenin ekipman seviyesi, teknisyen eğitim düzeyi, tecrübesi, Xiaomi yedek parça seçenekleri, sektördeki geçmişi, Google üzerinden veya farklı yerlerden araştırılabilecek kullanıcı yorumları gibi birçok nokta araştırılmalıdır. Eğer internetten kargo ile tamir yapan Xiaomi cep telefonu servisi araştırmak zorunda değilseniz mutlaka gidip teknik servisi ziyaret etmenizi ve tanışmanızı tavsiye ederiz.

Bir Xiaomi cep telefonu servisi neler sunmalı, kullanıcının bir Xiaomi servisinden beklentileri nelerdir? Bu sorular elbette kişiden kişiye değişebilir fakat biz günümüzde olması gerekenlerden biraz bahsedeceğiz. İstanbul gibi büyük bir yerde ve rekabetin merkezinde yaşayan kullanıcılar için Xiaomi telefon tamiri artık bir gün, hatta bir saat gibi bir zamanda çözülecek bir işlemdir. Çünkü gerçek anlamda Xiaomi cep telefonu servisi olmak için emek vermiş olan firmalar şimdiden müşteri profilini oturtmuş ve hacimli olarak hizmet vermektedirler. Örneğin; Xiaomi Redmi Note 8 Pro bir dönemin efsane bir modeli ve halen daha satışta bulunabiliyor. Gittiğiniz teknik servis size şu anda ellerinde Xiaomi Redmi Note 8 Pro ekranı olmadığını söylemesi servis için bir hatadır. Aynı şekilde popüler olan farklı bir modelin bataryasını sorduğunuzda servisin hemen elindeki seçenekleri çıkartarak size göstermesi gerekir. Hatta ciddi anlamda profesyonel hizmet veren servislerde sıfır, orijinal Xiaomi yedek parça fiyatları ile birlikte varsa kullanılmış, ikinci el veya çıkma parçalar da size gösterilerek bilgi verilir. Profesyonelliği yedek parça seçenekleri ile de ölçmek gerekir.

Xiaomi Akıllı Telefon Servisi Tavsiyesi

Xiaomi cep telefonu servisi her yerde karşınıza çıkabilir fakat gerçek anlamda garantili bir onarım hizmetini her yerden alamazsınız.

Bahsettiğimiz gibi ucuz Xiaomi yedek parça seçenekleri, eğitimli teknisyenler, uygun Xiaomi servis işçilik fiyatı ve daha da önemlisi firma geçmişindeki tecrübe çok çok önemli. Bu dört altın noktayı bir araya getirebilen işletmeler ancak Xiaomi akıllı telefon servisi tavsiyesi olmaya hak kazanabilir. Peki bazı yerlerde Xiaomi yedek parça fiyatları yüksek, bazı yerlerde daha uygun bu nasıl olabiliyor? Öncelikle parçaların orijinallik durumunu bir kıyaslayın. Orijinal yedek parça her zaman daha yüksek fiyatlıdır ve daha kalitelidir. Her iki yerde de orijinal yedek parça size sunuluyorsa bu kez de kullanılmış, ikinci el veya çıkma olup olmadığını sorun. Batarya gibi ömürlü parçalar dışında tercih edilebilir fakat servise tam anlamıyla güvenip inanmanız gerekiyor. Örneğin; Xiaomi ekran değişimi fiyatı için orijinal ekran size 1000 TL deniyorsa ve siz 600 TL'ye çıkma ve yine orijinal bir ekran bulduysanız servise de güveniyorsanız veya size güvenceler veriliyorsa tercih edebilirsiniz. Çoğu zaman hurda olan telefonların yedek parçalarından bu ve benzer şekilde faydalanılır ancak dediğimiz gibi servise olan güven bu noktada çok önemli.

Yan sanayi Xiaomi yedek parçaları kaliteli midir? Bu da oldukça önemli bir soru. Yan sanayi parçalar kötü değildir. Sadece kaliteleri vardır. Ekran örneğinden yola çıkarsak yan sanayi olup da orijinale yüzde 95 yakınlıkta görüntü kalitesi veren A kalite ekranlar var. Fiyat eğer yarı yarıya ise tercih etmemek için herhangi bir sebep olabilir mi? Bazı durumlarda orijinalinden üçte biri fiyata ucuz Xiaomi ekranları karşınıza gelebilir fakat bu noktada da görüntü kalitesini değerlendirmeden satın almamanızı tercih ederiz. Düşük kalite yan sanayi Xiaomi ekranı takılan cihazlarda bazı kullanıcılar için görüntüde sarı / kırmızı / mavi / yeşil renk sorunu kabul edebilir düzeyde olsa da dokunmatik hassasiyeti azaldı, ekran yavaş çalışıyor, ekrana bastırmadan algılamıyor gibi şikayetler keyfinizi iyice kaçırıp size bir ekran değişimi daha yaptırtabilir. Bu nedenle bütçenize ve cihazınıza en uygun yedek parça tercihini yapın ve güvenilir Xiaomi telefon servisi seçerek parçalar hakkında en doğru bilgiyi alarak işlem yaptırın. Ayrıca onarım sonrası servis garantisi veya garanti süresi kaç ay bu gibi konuları da önceden konuşmakta fayda var.

Xiaomi Telefon Onarımı

Xiaomi ekran değişimi, batarya değişimi, çatlak ön cam yenileme, yeni pil taktırma, orijinal ucuz aksesuar seçenekleri, orijinal hızlı şarj cihazı, kulaklık soketi tamiri, arka cam değiştirme, şarj girişi temassızlık sorunu çözümü gibi sorunlarda biz size garantili çözüm için İstanbul Kadıköy bölgesinde 15 yıla yakın süre ile hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Kargo ile tamir, ikame cihaz hizmeti, ücretsiz arıza tespiti, onarım sonrası garanti, teknisyeni izleyerek tamir, en hızlı ekran değişimi ve garantili Xiaomi yedek parçaları konusunda güvenebileceğiniz bir servis olan firma bugüne dek 5000'den fazla onarım tecrübesine sahip. İnternetten arıza tespiti konusunda fikir alabileceğiniz firma ile yaklaşık olarak yedek parça değişim fiyatı ve işçilik ücreti de görüşebilirsiniz ancak yine de en net fiyatlandırmanın teknisyen değerlendirmesi sonucu yapılabileceğini unutmamakta fayda var. Firmaya WhatsApp üzerinden ulaşıp görüşme başlatmak için burayı tıklayın.