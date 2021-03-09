İnternette Xiaomi telefon servisi diye arama yaptığınızda karşınıza birçok seçenek çıkabilir. Ancak gerçek anlamda bir Xiaomi telefon servisi olabilmek için müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak gerekir. Aslında sadece internette araştırma yaparken değil, semtinizdeki popüler caddelerde yürürken bile gözünüze teknik servis yazıları ilişebilir. Bir teknik servis olabilmek tek başına iyi tamir yapabilmek veya deneyimli teknisyenlere sahip olmak değil; aksine sunulması gereken çok daha fazla hizmet ve dikkat edilmesi gereken çok daha fazla detay var. Özellikle empati yaparak yani kendini sorunlu bir cihaza sahip olan müşterinin yerine koyarak hizmet veren teknik servisler var ve bu yerleri kapıdan içeriye adım atar atmaz rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yazımızda önce güvenilir teknik servis olmak için neler yapmalı, müşteri teknik servisten neler ister, teknik servisin nasıl hizmetler sunması gerekir ve müşteri memnuniyeti nasıl sağlanır gibi konulara değindikten sonra Xiaomi özelinde Xiaomi telefon servisi olabilmek için neleri bilmek ve müşterinin beklentilerine cevap vermek için önceden ne gibi hazırlıklar yapılmalı bu gibi konuları ele alacağız. Xiaomi konusunda yaptığımız tüm içerikleri bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Özellikle Android tarafında Xiaomi son yıllarda en çok satılan akıllı telefon markaları arasında. Gerçekten de Xiaomi için en iyi Çinli akıllı telefon üreticisi dendiğinde akılda beliren ilk marka denebilir. Hatta öyle ki firma henüz resmi olarak Türkiye'ye gelmeden bile yurt dışındaki birçok modeli yolcu beraberinde getirilen cihaz, paralel ithalat veya IMEI kayıtsız olarak ülkemize sokuldu ve kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanıldı. Günümüzde resmi garantili Xiaomi modelleri var ve diğer seçenekler de arandığında bulunabiliyor. Elbette biz öncelikle resmi garantili Xiaomi akıllı telefon seçeneklerini tercih etmenizi tavsiye ediyoruz ancak bazen de durumlar daha farklı olabiliyor. Yolcu beraberinde gelen veya kaçak yollarla getirilen bir cihaza sahipseniz ya da garanti süresi dolmuş Xiaomi Türkiye garantili veya ithalatçı garantili bir Xiaomi'niz varsa olası arıza durumlarında Xiaomi telefon servisi araştırmanız bir hayli yüksek. Biz yazımızda Xiaomi kullanıcılarının başına gelebilecek sorunlar ve olası arızaları düşünerek bir Xiaomi telefon servisi ne gibi hizmetler sunabilir size bu noktada yol göstermeye çalışacağız.

İstanbul Dışı Kargo İle Tamir Yapan Xiaomi Telefon Servisi

İyi bir Xiaomi telefon servisi olmak için firmaların müşterinin penceresinden bakarak uygun fiyat, geniş yedek parça seçeneği, hızlı onarım ve garantili tamir hizmeti gibi güvenceleri sağlaması gerekiyor.

Xiaomi telefon servisi araştırmak için öncelikle ciddi bir nedeninizin olması gerekiyor. Gerek işletim sistemi, gerekse donanım kalitesi olarak şimdiye dek düşük kaliteli Xiaomi telefon modelleri hiç olmadı desek yeridir ancak bazen şartların farklı olması veya istemeden telefonun başına gelen kazalar en iyi Xiaomi teknik servisi hangisi, Xiaomi telefon tamiri için teknik servis tavsiyesi, Xiaomi telefon servisi önerisi gibi araştırmalar yapmanıza neden olabilir. Öncelikle teknik servis ihtiyacı olan durumları ikiye ayırmak gerekir. Birincisi kullanıcıdan kaynaklanan hatalar, ikincisi de cihazların yıpranmasına bağlı hatalar. Bunlara birazdan sırasıyla değineceğiz. Yer konusu ise İstanbul'da en iyi Xiaomi telefon servisi elbette bulunabilir ancak gerçekten de profesyonel düzeyde de hizmet veren işletmeleri hesaba katarsanız İzmir, Ankara, Balıkesir, Antalya, Bursa, Adana veya tüm Türkiye fark etmeksizin kargo ile Xiaomi telefon tamiri yaptırabileceğiniz çok kaliteli işletmeler var. İstanbul dışı kargo ile tamir yapan Xiaomi telefon servisi konusunda da size öneride bulunacağız. Tabii İstanbul'da iseniz aynı gün Xiaomi telefon tamiri yaptırabileceğiniz güvenilir teknik servis seçenekleri de mevcut. Hatta zaman sorunu olan kullanıcılara moto-kurye ile aynı gün tamir yapan Xiaomi telefon servisi imkanları da bulunmakta.

Gerçek anlamda Xiaomi telefon servisi olan bir firma özellikle kullanıcıdan kaynaklı hatalara ilişkin hızlı, uygun fiyatlı ve memnuniyet garantili çözümler üretebilmeli. Ekran değişimi, ön camı yenileme, arka cam tamiri, çatlak kamera camı değiştirme, ses entegresi değişimi, yeni ön kamera taktırma ve kulaklık girişi değiştirme gibi sorunlar genelde kullanıcıdan kaynaklı meydana gelir. Xiaomi teknik servisi denebilecek düzeyde firmalarda bu ve benzeri işlemler için tüm yedek parçalar hazırda bulunmalı. Hatta ekran söz konusu ise kullanıcıya orijinal, çıkma, yan sanayi, OEM, revize gibi farklı fiyatlardaki seçenekler sunulmalı. Eğer hali hazırda yedek parça yoksa veya firma Xiaomi yedek parça stoğu bulundurmuyorsa parça bekleme süresi doğacağından aynı gün, hatta aynı saatte Xiaomi telefon tamiri imkansız hale gelir. Günümüzde gerçek bir müşteri memnuniyeti için telefonun aynı gün ve arızasına göre aynı saatte tamir edilebilmesi şarttır. Ek olarak kullanıcılara orijinal, yan sanayi ve kullanılmış gibi yedek parça seçeneği sunamayan teknik servisler de teknik açıdan yetersizdir. Gerçek anlamda bir Xiaomi telefon servisi olabilmek için ayrıca onarım sonrası parça garantisi de vermek gerekir.

Ucuz Fiyat ve En Geniş Xiaomi Telefon Yedek Parça Seçenekleri

Deneyim açısından yetersiz Xiaomi telefon servisi daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Xiaomi telefon arızası durumlarında tüm kullanıcılar uygun fiyatlı yedek parça ve ucuz teknik servis fiyatları konusunda arayışa girer. Alanında profesyonel olan bir teknik servisin elbette eğitimli teknisyenler çalıştırması ilk sırada gelir ancak uygun fiyatlı ve en geniş Xiaomi yedek parça seçenekleri sunabilmek için bu alana odaklanan bir firmadan hizmet almanız gerekir. Firmanın size uygun fiyat verebilmesi için öncelikle kendisinin de ucuza Xiaomi yedek parçası alması gerekir. Böylelikle sizin de ödeyeceğiniz teknik servis ücreti azalır. Firmanın uygun fiyatlı Xiaomi ekranı, ön cam, entegre, batarya, arka cam, şarj girişi veya kulaklık bağlantısı gibi parçaları alabilmesi için de yüksek adetli alım yapması gerekir. Bunu da her teknik servisin yapabilmesi mümkün değildir; çünkü öncelikle bu alanda ciddi ve tanınmış olmak gerekir. Tanınmış olmak ancak yüksek bir servis hizmeti ile mümkündür. Tanınmış olmanın verdiği iş hacmi güvencesiyle yüksek adetli Xiaomi yedek parça satın alma işlemi yapılır ve böylece kullanıcılar bekletilmeden en hızlı Xiaomi tamiri hizmeti verilir. Kısacası uygun fiyat verebilmek silsile şeklinde başarılı ve prensipli olmayı gerektirir.

Xiaomi ekran değişimi fiyatları konusunda araştırma yapan bir kullanıcı, telefonunun markasına göre farklı fiyat seçenekleri ile karşılaşabilir. Bu durumda etkenler cihazın güncellik durumu, ekran tipi ve kalite durumu ile ilgilidir. Örneğin; bugün en pahalı akıllı telefon ekranı fiyatı 3000 TL'lerin bile üzerinde. Burada birkaç senelik bir cihaz kullanıyorsanız nispeten fiyatlar daha ucuz olacaktır ancak fiyatı asıl olarak belirleyen noktalardan biri ekran tipi yani panel yapısı. AMOLED ekran kullanan Xiaomi akıllı telefonlarda ekran fiyatları, IPS ekran kullananlara göre her zaman daha yüksektir. Hatta birkaç senelik modellerdeki AMOLED ekranlar, güncel bir modeldeki IPS ekranlardan bile daha pahalı olabilir. Elbette fiyatı belirleyen bir diğer nokta da ekranın durumu. Orijinal Xiaomi ekran fiyatları her zaman en yükseklerdedir. Biraz daha uygun olan A kalite yan sanayi ekranlar da düşünülebilir ve ciddi fiyat avantajı sağlayabilirler. Bazen de modeline göre Xiaomi telefon servisi size ikinci el, kullanılmış ve çıkma ekran sunabilirler. Ekranın fiyatına ve bütçenize göre bu seçenekleri de değerlendirebilirsiniz.

En İyi Xiaomi Telefon Servisi

Biz size en iyi Xiaomi telefon servisi olarak teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. İyi bir Xiaomi telefon servisi olmanın zorluğundan bahsetmiştik ancak firma verdiği hizmet kalitesi ile günümüzün en iyi Xiaomi telefon servisi denebilecek seviyede hizmet veriyor. En geniş Xiaomi yedek parça seçenekleri, en düşük Xiaomi tamir fiyatları, en ucuz Xiaomi servis işçiliği, orijinal, yan sanayi ve çıkma yedek parçalarla 15 yıla yakın süredir İstanbul Anadolu Yakası Kadıköy bölgesinde hizmet veren firma ayrıca aynı gün hatta arızasına göre aynı saat Xiaomi tamiri hizmetleri ile de iddalı. Xiaomi ekran değişimi, Xiaomi ön cam değişimi, Xiaomi şarj soketi değişimi, Xiaomi ses girişi değişimi ve Xiaomi batarya değişimi gibi konularda bilgi almak için buradan WhatsApp üzerinden firmanın Xiaomi destek hattına bağlanabilirsiniz.