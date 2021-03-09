Xiaomi'nin 200W kablolu şarj desteğinin yanı sıra kablosuz şarj, ters kablosuz şarj ve 5.000 mAh pil içeren bir telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Rapor, Weibo'daki tanınmış kaynak Digital Chat Station'dan (çevrilmiş) geliyor.

Xiaomi'den 200W Şarjlı Telefon Geliyor

Rapor, cihazın yılın ikinci yarısına yönelik olduğunu iddia ediyor, ancak daha önce ortaya çıkan Xiaomi Mi 11 Ultra'ya çok benziyor.

Geçen yıl Xiaomi Mi 10 Ultra, 120 W kablolu şarj ile 2020'de en hızlı şarjlı telefon oldu. Halefinin daha da hızlı şarj sunması mantıklı olacaktır. Şu ana kadar 2021'de sadece vivo iQOO 7 ve nubia Red Magic 6 Pro, geçen yılki Xiaomi akıllı telefonun 120W şarjı hızıyla eşleşmeyi başardılar.

Şarj hızı önemli olsa da pilin ömrünü daha kısa sürede bitirdiği doğru. Bu nedenle ne kadar hızlı şarj hızı o kadar çabuk eskiyen batarya anlamına geliyor. Eskiyen batarya daha az şarj tutar veya erken kapanmalara yol açar. Xiaomi'nin halihazırda en büyük sorunlarından biri otomatik ekran döndürme gibi en basit yazılımsal işlevleri becerememesidir.