iOS 14'te iPhone'da daha hızlı yazmanıza yardımcı olacak bir Metin Değişimi özelliği var. Klavyede iki tuşa dokunur ve bu girdinizin anında e-posta adresinize dönüştüğünü görebilirsiniz. Tıpkı "eposta" yazıp "eposta@adresiniz.com" almak gibi.

iPhone'da Daha Hızlı Yazmanın Yolu: Metin Değişimi

iOS'ta tek bir kelime yazarak onu cümleye dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Hem yazımınızı hızlandıracak hem de çok daha az yazım hatası yapmanızı sağlayacaktır.

iPhone veya iPad'inizde Ayarlar'a gidin

Genel'i ve ardından Klavyeler'i seçin

Metin Değişimi 'ne dokunun

'ne dokunun Düzenlemek için mevcut bir satıra dokunun veya yeni bir tane eklemek için + artı işaretine dokunun

Apple, iOS'u önceden yüklenmiş "omw" gibi belirli metin değiştirmeleriyle birlikte gönderir. Bunu iPhone veya iPad'inizin herhangi bir yere yazın ve ardından boşluk tuşuna bastığınızda "Yoldayım!" mesajının çıktığını görebilirsiniz. Örneğin, kestirme kısmına "hi" yazın ve üstteki kutuya "merhaba" yazın ve metin değişiminiz hazır olur.

Tetikleyiciyi seçme

Kendinize bir tetikleyici kelime öbeği yaratın ve ardından bunun neyle değiştirilmesini istediğinizi seçin. Tetikleyiciler her yerde çalışır ve sınırlamanın bir yolu yoktur. Yani yalnızca Mesajlar'da çalışmaz, WhatsApp veya diğer app'ler de buna dahildilr.

Bu yüzden tetikleyici sözcüğe özel bir harf veya sembolle başlamak genellikle iyi bir fikirdir. İyi bir örnek noktalı virgül ile başlamak olabilir. Ayrıca Türkçe'de olmadığından X harfi de iyi bir seçimdir.