Xiaomi cep telefonu tamiri ve teknik servisi hakkında neler biliyoruz, bir kullanıcının Xiaomi cep telefonu tamiri ve teknik servisi araştırırken beklentileri neler olmalı, gerçek anlamda profesyonel bir teknik servis ne gibi hizmetler sunmalı… Bu ve bu gibi soruları yanıtlamaya başlamadan önce Xiaomi cep telefonu tamiri gerektirebilecek durumları ele almakta fayda var. Xiaomi son dönemlerin parlayan yıldızı desek hata etmemiş oluruz. Özellikle giriş seviyesi, orta seviye ve üst seviye fark etmeksizin her alanda iddialı akıllı telefonlara sahip. Hatta firma ülkemizde fabrika yatırımı yaparak, Türkiye'de üretilen Xiaomi modelleri ile kullanıcıların daha da odak noktasında olacak. Xiaomi için şunu kesinlikle diyebiliriz: Aynı fiyata çok daha fazlası. Tabii bazen istenmeyen durumlar, küçük kazalar veya cihazların uzun süreli kullanımları sonucu Xiaomi cep telefonu tamiri ve teknik servisi araştırmak da gerekebiliyor. Firma özellikle Mi 10 serisi ile birlikte hızlı şarj ve kablosuz şarj alanlarında ciddi ataklar gerçekleştirdi. Ters kablosuz şarj özelliği nedir diye sıkça merak edilen kablosuz şarjla bir başka kablosuz şarjlı cihazı şarj edebilme özelliğini hayatımıza soktu. Hatta Xiaomi Mi 11 Ultra hızlı şarj desteği 200W olduğuna dair haberler de piyasada yayılmaya başladı; bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Xiaomi arıza oranı olarak düşük bir akıllı telefon üreticisi ve bu da kullanıcıların gözünde firmanın daha güvenilir olmasını sağlıyor. Fakat bazen telefon elden düştü kaydı ekranı kırıldı veya çatladı gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor. Xiaomi ekran çalışmıyor ise darbe alma veya ezilme dışında sıvı teması gibi nedenlerden de kaynaklanabileceği unutulmamalı. Özellikle çatlak ön camla telefon kullanımı zararlı mı diye düşünmeyin ve ilk fırsatta Xiaomi ön cam değişimi yaptırmaya çalışın. Çatlak ön camın yüzünüze fiziksel zarar verebileceğini ve çocuklar için tehlikeli olabileceğini unutmayın. En önemli nokta ise çatlak ön camın ekrana verebileceği zararlar. Çatlak ön cam kışın yağmurdan yazın ise terden etkilenerek ekranın kısa devre yapmasına ve bir daha çalışmamasına neden olabilir. Pandemi süresince de cihazın dezenfektan ile temizlenmesi sırasında çatlak cam sıvı geçirerek ekran bozulması sorununa yol açabilir. Ekran değişimi başta olmak üzere ön cam değişimi, arka cam değişimi gibi durumlar kaza sonrası yaşanabilen değişim işlemleridir ve profesyonel düzeydeki bir Xiaomi cep telefonu teknik servisi tarafından yapılması gereklidir. Kulaklık girişi değişimi, şarj soketi yenileme, yeni pil taktırma da genelde cihazın kullanım sıklığı ile ilgili beliren sorunlardır ve yine güvenilir teknik servis tavsiyesi alınarak araştırmalara başlanmalı.

Xiaomi Cep Telefonu Tamiri Nerede Yapılır?

Xiaomi cep telefonu tamiri ve teknik servisi olarak araştırma yaparken size sunulan yedek parça seçeneklerini ve firmanın bu alandaki geçmişini iyi araştırmakta fayda var.

Xiaomi özellik zengini akıllı telefonlar üretiyor ve çözümü için de Xiaomi konusunda uzman teknik servis merkezleri ile görüşmeniz gerekiyor. Kulaklık girişi değişimi gibi basit görünen arızalar bile deneyimsiz kişilerin cihazı açması sonucu daha büyük arızalara dönüşebilir. Özellikle ekran değişimi ve ön cam değişimi gibi arıza tipleri kesinlikle ve kesinlikle üst düzey ekipmanlara ve deneyime sahip teknik servisler tarafından yapılmalıdır. Yeri gelmişken şunu söyleyelim, her ne kadar Xiaomi Gorilla Glass ile korunan ön cama sahip olsa da bazı durumlarda ön cam kırıldı fakat ekran sağlam gibi yalnız, tek başına, sadece ön cam değişimi yapılarak cihazı kurtarmak mümkün olabiliyor. Demek istediğimiz kırık veya çatlak ön cam için kesinlikle ekranı tamamen değiştirmeyin ve ekranı ön camdan ayırarak yenileme işlemi yapan bir teknik servis bulmaya çalışın. Eğer araştırmalarınız sonucu bulduğunuz veya tavsiye aldığınız teknik servis komple ekran değişimi yapmak isterse kabul etmeyin. Sonuçta cihazınızda orijinal bir ekran mevcut ve tek başına ön cam değişimi yaptırarak hem orijinal ekranınızı koruyabilir, hem de çok daha düşük bir ücret ödeyerek onarımı gerçekleştirebilirsiniz. Birçok Xiaomi modelinde artık ekranı değiştirmeden ön cam değişimi yapılabiliyor.

Xiaomi kullanıcıları çok çeşitli olabilir. Türkiye'den alınma Xiaomi Türkiye garantili cihazlar iki yıl firmanın garanti kapsamında. İthalatçı garantili olan cihazlar bir nebze daha uygun fiyata bulunabiliyor ve bunlar da ithalatçı firmaların kendi servis imkanları ile garanti kapsamında. Yani yine fabrika çıkışlı anakart sorunu gibi ciddi bir sorun varsa birebir değişim yapılarak size teslim edilebilir. Yurt dışından getirilen ve IMEI kaydı Türkiye'de yaptırılmış Xiaomi cihazlar içinse en doğru yol servisi kendinizin seçmesi oluyor. Bazı durumlarda Xiaomi Türkiye servisi veya ithalatçı firmanın servisi size piyasadan aldığınızdan daha yüksek fiyat teklifleri sunabiliyor. Bu durumda Xiaomi piyasada tamir yapan yerler araştırmak hiç şüphesiz en doğru yol olacaktır. Bizim size tavsiyemiz kapısında Xiaomi cep telefonu tamiri veya Xiaomi teknik servisi yazan her yere itibar etmemeniz yönünde olacaktır. Dediğimiz gibi Xiaomi akıllı telefonlar özellik zengini, kesinlikle deneyimli ve zengin yedek parça seçeneklerine sahip teknik servisler tarafından tamir edilmeli. Xiaomi telefon tamiri yapan yerlerin ayrıca onarım sonrası garanti verip vermedikleri de araştırılması gereken bir konu olmalı.

Xiaomi Teknik Servisi ve Onarım Sonrası Garanti

Xiaomi cep telefonu tamiri ve teknik servisi olarak teknoway / cepmarket.com.tr firmasından hizmet almanızı tavsiye ediyoruz.

Kullanıcıların teknik servislerin kapısını en çok çaldığı noktalardan biri. Elbette Xiaomi şarj soketi değişimi, kulaklık girişi hışırtı sorunu, ahizeden az ses geliyor, telefon titremiyor, ekranda dalgalanma var gibi türlü türlü şikayetlerden bahsedilebilir ancak en büyük sorun genelde kırık ekran veya çatlak ön cam ile ilgilidir. Onarım yaptıracağınız yer size Xiaomi orijinal veya yan sanayi her türlü yedek parça seçeneğini sunmalı ve bütçenize uygunluğu doğrultusunda hareket edilmeli. Bazen hurda cihazlardan sökülmüş çıkma, ikinci el, kullanılmış Xiaomi ekranları da uygun fiyatlı olması sebebi ile tercih edilebilir ancak bu noktada da Xiaomi teknik servisi size onarım sonrası garanti vermeli. Yani siz ekran değişimi yaptırdınız ve birkaç gün sonra dokunmatik eskisi gibi hassas değil, ekran ağır çalışıyor, ekrana daha çok bastırmak gerekiyor, sarı / kırmızı / mavi / yeşil renk sorunu, ekranda dalgalanma gibi şikayetler yaşarsanız Xiaomi teknik servisi bunun arkasında durarak gerekirse onarımı tekrarlayarak yeni ekran takma işlemi gerçekleştirmeli. Hatta varsa OEM, yan sanayi, A kalite, OLED GX gibi ekran seçeneklerinin örnekleri size gösterilmeli ve en çok beğendiğiniz seçenekle, kıyaslama yaparak karar verdikten sonra hareket etmeniz sağlanmalı.

Bazen teknisyen deneyimi konusunda henüz tam anlamı ile Xiaomi teknik servisi olmayı başaramamış yerler kullanıcıların daha da büyük sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor. Örneğin; parça değişimi konusunda deneyimli ancak elinizdeki cihazın daha önce hiç içini açmamış bir servis Xiaomi ekran değişimi yapmaya kalktığında sensör bölgesi olarak tabir edilen ve yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, ahize ve varsa ön kamera gibi bileşenlerin bulunduğu gruba zarar verirse bu çok daha yüksek fiyatlı onarımlar anlamına geliyor. Bu nedenle seçeceğiniz teknik servisteki teknisyenlerin özellikle Xiaomi konusunda uzman ve eğitimli olmalarına özen göstermelisiniz. Günümüzde eğitimli veya uzman olduğunu iddia eden birçok kişi internetten gördüğü yolları uygulayarak cihaz tamiri yapmaya çalışıyor ancak bu yanlıştır. Merdiven altı küçük dükkanlarda yapılacak tamir işlemlerine güvenmemenizi tavsiye ederiz. Gerçek bir teknik servis ortamında mikroskop kameralar ile tamir yapılır. Hatta telefonunuzun 64 GB hafızası bile NAND değişimi ile 128 GB veya 256 GB yapılabilir. Bu işlemler her Xiaomi teknik servisi olarak tabela koyan yerlerin harcı değildir.

En İyi Xiaomi Tamiri Yapan Yer

En iyi Xiaomi tamiri yapan yer konusunda örnek gösterilebilecek teknik servisler elbette var. Biz size bir Xiaomi teknik servisi tavsiyesi yapacağız ve bu tavsiyeyi yaparken de onarım hızı, uygun fiyat, yedek parça seçenekleri, kargo ile tamir imkanı, müşteri memnuniyeti ve Google yorumları gibi ayrıntılara bakarak karar verdik. İstanbul'da Kadıköy'de 15 yıla yakın süre ile hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr misafirlerine beş katlı bir binada hizmet veriyor ve burası Türkiye'nin ilk ve tek beş katlı teknoloji mağazası olma özelliğine sahip. Eğer firmayı ziyaret etme şansınız varsa ücretsiz otopark hizmetinden faydalanarak aynı gün hatta arızanın durumuna göre aynı saat Xiaomi cep telefonu tamiri imkanından faydalanabilirsiniz. İstanbul dışı kullanıcılara da ücretsiz kargo imkanı ile acil Xiaomi telefon tamiri hizmeti veriliyor. Firmaya WhatsApp'tan ulaşmak ve ön arıza tespiti yapabilmek için buraya tıklayın.