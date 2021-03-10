Xiaomi Ekran Değişimi Tamirci

Xiaomi ekran değişimi konulu yeni bir yazıyla daha karşınızdayız. Bu yazımızda ekranı kırık veya çatlak Xiaomi akıllı telefonlar için yedek parça ekran seçiminin nasıl yapılması gerektiğini, ekran çeşitlerini, ekranların birbirlerine göre olan artılarını ve eksilerini anlatacağız. Ayrıca en önemli kısım olan ekran değişimi işlemini kimin yapacağını yani halk dilinde tamirci seçimi nasıl olmalı bu konuya da açıklık getireceğiz. Unutmamak gerekir ki elinizde en kaliteli Xiaomi ekranı olsa bile yanlış bir teknik servisin elinde telefonunuz çok daha kötü bir duruma gelebilir ve dahası bir kez daha ekran parası vermek zorunda kalabilirsiniz. Xiaomi ekran değişimi hatalı montaj durumunda ise ucu anakart yanmasına kadar gidecek sorunlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle tam anlamıyla müşteri memnuniyeti alabileceğiniz bir servisin size deneyimi ile de güven vermesi gerekir. Hatta tamirci ile Xiaomi ekran değişimi işlemi öncesinde, ekran değişimi sonrası servis garantisi var mı yani servis garantili ekran değişimi işlemi yapılıyor mu görüşmenizde fayda var.

Xiaomi gerçekten de son yılların en iyi çıkış yapan akıllı telefon markası olmayı başardı. Firma özellikle henüz tam olarak duyurulmamış ve bu konuda paylaştığımız yeni modeliyle zihinlere bir kez daha kazınmaya aday. Ekranı hasar görmüş olan Xiaomi akıllı telefonda ekran değişimi veya yalnız, tek başına ve sadece ön cam değişimi yapmak gerekebilir. Öncelikle arızanın ne olduğu konusunda fikir sahibi olmanız gerekir. Eğer Xiaomi yere düştü ekran çatladı veya kırıldı gibi bir durum söz konusu değilse yani ekranın fiziksel bütünlüğü bozulmamışsa tamirci tarafından detaylı bir analiz yapılması gerekir. Bozulduğuna inanılan çoğu ekranın çok basit şekilde tamir edildiği, hatta bağlantılarının sağlamlaştırılarak tekrardan kullanılabildiğini biliyoruz. Bu nedenle öncelikle tam anlamıyla güvenilir Xiaomi tamirci servisi bulmanız gerekiyor ve biz de size bu konuda gereken yolu göstereceğiz. Aksi halde hiçbir işlem yapmadan, sadece bağlantıları yerine tekrar oturtarak ekran değişimi yaptığını iddia eden kötü niyetli servislerle uğraşmak zorunda kalabilir ve bir de çalışan ekranınız için tekrardan ekran parası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Xiaomi Ekran Çeşitleri

Xiaomi ekran değişimi tamirci seçiminin çok önemli olduğu bir işlem. Biz size bu noktada teknoway / cepmarket.com.tr firmasını tavsiye ediyoruz.

Öncelikle Xiaomi ekran tipini öğrenme yolu ile ilk adımı atmalısınız. Özellikle yeni nesil birçok modelde AMOLED ekran tercih edilmeye başlandı fakat sizin kullandığınız model IPS olabilir. Bu konuda en güvenilir kaynaklardan biri elbette üreticinin internet sitesidir. Bu neden lazım, çünkü ekran değişimi gerektirecek bir konu varsa yani ekranın fiziksel bütünlüğü kırılma veya çatlama gibi sorunlarla bozulduysa ekran değişimi dışında çare yoktur. Sıvı teması veya düşük kaliteli yan sanayi batarya, orijinal olmayan şarj aleti kullanımı gibi durumlarda ise ekran bütünlüğü bozulmadan da ekranın kullanılamaz hale gelmesi mümkün olabilir. Öncelikle IPS ekran değişimi hangi ekranlarla yapılır bahsetmekte fayda var. Bizim tavsiyemiz elbette orijinal Xiaomi ekran değişimi yaptırmanız fakat orijinal Xiaomi ekran fiyatları yüksek geliyorsa ucuz ve uygun fiyatlı yan sanayi seçeneklerden de faydalanabilirsiniz. A kalite görüntü kalitesi sunan ve yüksek kaliteli ekranlardan da memnun kalma şansınız çok yüksektir. Ayrıca tamirci ekran seçenekleri olarak çıkma, ikinci el, kullanılmış ve revize gibi seçenekleri de size sunabilir. Sonuçta güvenilir bir teknik servis seçtikten sonra orijinal olan fakat daha uygun fiyata alabileceğiniz bu ekran seçeneklerini de düşünebilirsiniz.

Xiaomi AMOLED ekran fiyatları ise sıradan IPS ekranlara göre daha yüksek fiyatlıdır. AMOLED ekranlar hem daha üst modellerde rastlanır ve ayrıca teknoloji olarak da pahalıdır. Dolayısı ile AMOLED ekran değişimi demek 1000 TL barajının üzerinde bir işlem olarak düşünülebilir. Orijinal Xiaomi AMOLED ekran fiyatları olması gerektiği gibi yüksek bir seviyede ancak ikinci el, çıkma veya kullanılmış AMOLED ekran seçeneklerine pek de rastlanmayacağı için yüksek kalite yan sanayi ve A kalite görüntü sağlayan OLED GX ekranları da düşünebilirsiniz. OLED GX ekranlar da AMOLED ekranlardır ve orijinal ile kıyaslandığında anlaşılamayacak kadar iyi bir görüntü kalitesi sunarlar. Öte yandan fiyat avantajı ile de düşünülebilecek seçeneklerin başında gelir. OLED ekran için şu anda düşük kalite yan sanayi seçenekler pek yok ancak ilerleyen zamanlar neler gösterir tabii ki pek bilinmez. Fakat IPS ekran mı yoksa OLED ekran mı sorusuna verilecek cevap bellidir ancak günümüzdeki IPS ekran kalitesi de o kadar yükseldi ki kullanıcılara OLED hazzını yaşatan Xiaomi akıllı telefon modelleri de yok değil.

Xiaomi Ekran Değişimi Fiyatı

Xiaomi ekran değişimi işleminde kullanılacak panelin yapısı görüntü kalitesi üzerinde doğrudan etkilidir. Çok ucuz fiyatlı ekranlardan kaçının.

Merak edilen sorulardan birisi Xiaomi ekran değişimi işleminde IPS ekran yerine OLED ekran takmak olur mu? IPS yerine OLED ekran takmak mümkün olmayan bir işlemdir. Cihaz kasasına fiziksel uyum sağlasa bile görüntü entegresi tarafından kontrol edilemeyeceği gibi voltaj değerlerinde de farklılık meydana gelir. Ayrıca sensör grubu için de bir uyum sağlanması son derece zordur. Normal şartlarda yeterli teknik ekipmana ve eğitimli teknisyenlere sahip bir tamirci Xiaomi ekran değişimi işlemini bir saat içerisinde halledebilir. Fakat Xiaomi ön cam değişimi işlemi ise biraz daha teferruatlı, işçiliği yüksek ve daha uzun süren bir işlemdir. Neticede ekran tek bir parçadan oluşur ve değiştiğinde ön cam da yenilenmiş olur. Fakat ön cam değişimi işleminde ön cam ile ekranın birbirinden ayrılması gerekir. bu ayrılma işleminden sonra ekranın ve cihazın içine kaçan tozlar ve parçaların detaylı şekilde temizlenmesi gereklidir. Kısacası ön cam değişimi daha düşük fiyatlı ve ucuz bir işlem olduğundan kullanıcının kar etmesi düşünülerek sunulur. Xiaomi ekran değişimi işçilik ücreti, ön cam değişimi işçilik ücretinden daha düşüktür.

Xiaomi ekran değişimi sonrası dokunmatik sorunu, ekran yavaş çalışıyor, dokunmatik hissi azaldı, renkler eskisi gibi parlak değil, sarı / kırmızı / mavi / yeşil ton sorunu, ekran ışığı titriyor veya şarj çabuk bitiyor gibi sorunlar yaşamamak için profesyonel bir teknik servis ve kaliteli yedek parçayı bir araya getirmeye çalışın. Yeterli deneyimi olmayan servislerin daha ucuz ekran değişimi fiyatları günün sonunda daha kötü sonuçlar doğmasına neden olabilir. Xiaomi ekran değişimi sonrası ses tuşları zor basıyor, kasada açıklık sorunu, ekran içinde leke var, toz var veya ön kamera puslu çekiyor, görüşme yaparken ekran kapanmıyor, yakınlık sensörü çalışmıyor, otomatik parlaklık çalışmıyor gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tüm bu sorunları yaşamamak için cihazınızın ekran değişimi sonrasında bileşenlerinin hepsinin ayrı ayrı test ortamlarında denenmesi ve görevlerini iyi yapıp yapmadıklarına teknisyen tarafından bakılması gerekir. Xiaomi ekran değişimi tamirci size tam anlamıyla profesyonel bir hizmet vermeli.

Xiaomi Tamirci

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