Üst düzey akıllı telefonlardan Xiaomi Mi 10T ekran ve batarya değişimi nasıl yapılmalı? Yazımızda bu konuyu enine boyuna ele alacağız. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde üst model olan Xiaomi Mi 10T Pro'dan burada bahsetmiştik. Şimdi ise sırada biraz daha uygun fiyatlı olan ancak özellikler açısından yine günümüzün beklentilerini karşılayan Xiaomi Mi 10T var. Xiaomi Mi 10T için üst segmentte fiyat / performans şampiyonu akıllı telefonlar arasında desek hata etmemiş oluruz. Renk seçenekleri arasında sadece siyah ve metalik griye yer veriliyor. Xiaomi Mi 10T teknik özellikleri incelendiğinde hiç şüphesiz ilk etapta işlemcisi Qualcomm Snapdragon 865 dikkat çekiyor. 5G destekli bu işlemci sekiz çekirdeğe ve 2.84 GHz'ye kadar yükselebilen bir hıza sahip. Xiaomi Mi 10T depolama alanı olarak sadece 128 GB değerini sunuyor. RAM miktarı ise 6 GB ve 8 GB olarak tercih edilebiliyor ve her iki seçenek de ülkemiz piyasasında kolaylıkla bulunabiliyor. Xiaomi Mi 10T boyutları ve ölçüleri olarak neredeyse tam anlamıyla Xiaomi Mi 10T Pro ile aynı değerlere sahip. Boyutlar tamamen aynı ve Xiaomi Mi 10T sadece iki gram daha hafif.

Elbette Xiaomi Mi 10T'den bahsedecek çok fazla yön var. Ekran bu açıdan merak edilenlerden biri olduğu için Xiaomi Mi 10T ekran büyüklüğü, panel tipi, tazeleme hızı ve çözünürlük gibi değerlerden bahsederek başlayalım istiyoruz. Xiaomi Mi 10T sanılanın aksine AMOLED değil IPS ekrana sahip ancak bu onu kesinlikle rakipleri karşısında geride bırakmıyor. Yer verilen ekran 144 Hz tazelem hızı, 1500:1 kontrast, 500 nit parlaklık (en fazla 650 nit), HDR10 ve Corning Gorilla 5 koruma ile günümüzün ihtiyaçlarına fazlası ile destek veriyor. 6.67 inç büyüklüğü ile tek elde kullanılabilecek en büyük ekran boyutu nedir sorusuna cevap niteliğinde olan Xiaomi Mi 10T'de ekran çözünürlüğü ise 1080 x 2400 gibi tatminkar bir değerde. Kağıt üzerinde Xiaomi Mi 10T'nin eksi yönleri arasında 64 MP ana kamerası ilk sırada gösterilebilir. Xiaomi Mi 10T kamera performansı olarak beklentilere tam anlamıyla cevap verse de daha yüksek bir ana kamera çözünürlüğü sunabilirdi diye düşünmekten kendimizi alamadık. Yer verilen diğer kameralar ise 13 MP ve 5.0 MP çözünürlükte. Şimdi asıl konumuz olan Xiaomi Mi 10T ekran ve batarya değişimi işlemlerine geri dönelim.

Xiaomi Mi 10T Ekran Çatladı veya Kırıldı İse…

Xiaomi Mi 10T ekran kırıldı veya çatladı ise güvenilir teknik servis bularak ekran değişimi yaptırmanız gerekir.

Xiaomi Mi 10T ekran çatladı veya kırıldı gibi sorunlar hemen hemen herkesin başına gelebilecek türdendir. Ön cam Gorilla Glass 5 ile korunduğu için gayet sağlam ve düşmeler ile darbelerden etkilense de çatlamaya ve kırılmaya karşı dirençli. Fakat ekran / gövde oranının fazlalığı yüzünden neredeyse çerçevesize yakın bir görünüm sunan ekran bazı durumlarda ne yazık ki korumasız kalıp zarar görebiliyor. Xiaomi Mi 10T ekran kırıldı veya Xiaomi Mi 10T ekran çatladı şeklinde şikayetler için çözüm ekran değişimi yaptırmaktır. Kırılan veya çatlayan bir ekranın değişim dışında bir onarım yöntemi yoktur. Bazı durumlarda ise Xiaomi Mi 10T düştü ön cam çatladı şikayeti meydana gelebilir. Eğer telefonunuz bu kazadan ekranı çalışır şekilde kurtulduysa yani kırık veya çatlak yok ise tek başına, sadece, yalnız ön cam değişimi yaparak da durumun üstesinden gelebilirsiniz. Ekranı değiştirmeden ön cam değişimi yaptırmak sorunu çok daha ekonomik bir şekilde çözmenizi sağlar ancak bunu da her teknik servisin yapma imkanı bulunmamaktadır.

Xiaomi Mi 10T ekran değişimi için mutlaka ekran kırıldı veya çatladı gibi bir şikayetin meydana gelmiş olması gerekmiyor. Kullanılan kalitesiz şarj aletleri, yan sanayi batarya, sıvı teması veya ezilme vs. gibi nedenler de bütünlüğünü bozmadan ekrana kalıcı olarak zarar vermiş olabilir. Öncelikle Xiaomi Mi 10T ekran tamiri fiyatı araştırırken yedek parça fiyatları hakkında bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederiz. Orijinal Xiaomi Mi 10T ekran fiyatları her zaman en yüksek rakamlardır ve en iyi kaliteyi de bu ekranlarda alırsınız. Eğer güvenilir teknik servis tanıdığınız varsa ve stoğunda çıkma, ikinci el, kullanılmış Xiaomi ekranı bulunduruyorsa bu ekranlar da tercih edilebilir. Sonuçta her ne kadar kullanılmış olsalar da yapılan testlerde herhangi bir soruna rastlanmadıysa gönül rahatlığı ile alınıp kullanılabilir. Sonuçta orijinal ekranlardan bahsediyoruz ve bu kez daha uygun fiyata tercih edebilirsiniz. Xiaomi Mi 10T ekran değişimi fiyatı eğer yan sanayi ekran tercih ederseniz çok daha ucuz şekilde yapılabilir ancak uygun fiyatlı olan her ekrana da güvenmemenizi tavsiye ederiz. A kalite sunan üst sınıf yan sanayi ekranlar da var ve güvenilir teknik servis tavsiyesi aldığınızda zaten bu şekilde bir seçenek size sunulacaktır.

Xiaomi Mi 10T Batarya Sorunu

Eğer Xiaomi Mi 10T'de şarj ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız yeni bir batarya taktırma zamanı gelmiş olabilir.

Xiaomi Mi 10T henüz çok yeni bir akıllı telefon ancak bu batarya ile ilgili ilerleyen zamanlarda hiçbir sorun yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Xiaomi Mi 10T batarya kapasitesi 5000 mAh seviyesinde ve üstelik bunu şık görünümünü bozmadan sunmayı başarıyor. Özellikle yeni aile ile birlikte görmeye başladığımız yüksek hızlı şarj özellikleri ise Xiaomi Mi 10T için pek geçerli olmasa da 33W'lık hızlı şarj desteğinin de günlük kullanım için oldukça yeterli bir değerde olduğunu söylememiz gerekiyor. Amiral gemisi modellerde rastladığımız yüksek hızlı şarj desteği, kablosuz şarj ve hatta ters kablosuz şarj gibi özelliklere ise Xiaomi Mi 10T'de yer verilmemiş. Her akıllı telefonda olduğu gibi Xiaomi Mi 10T'de de bir süre sonra şarjı az gidiyor, yavaş şarj oluyor, hızlı şarj olmuyor, oyunlarda ve videolarda şarj çok hızlı azalıyor, şarj olurken ısınıyor, yüzde 99'u geçemiyor veya yüzde 100 olmuyor gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu ve bu gibi sorunlar Xiaomi Mi 10T batarya sorunu olduğuna ifade eder. Xiaomi batarya kalibrasyonu nasıl yapılır araştırıp deneyebilirsiniz ve bir nebze fayda sağlayabilir ancak asıl çözüm pil değişimi yapmaktır.

Xiaomi Mi 10T pil değişimi fiyatı elbette ki seçilecek olan pile göre değişiklik gösterecektir ancak biz orijinal pil değişimi yaptırmanızdan yanayız. Orijinal batarya fiyatları diğerlerinden yüksek olsa da yüksek miliamper değerini karşılamaları ve voltajı oldukça önemli. Yan sanayi Xiaomi bataryası üzerinde aynı miliamper yazsa bile gerçek hayatta düşük performans elde edilebilir. Hatta ilerleyen zamanlarda voltaj değerlerinin orijinalin dışına çıkması nedeniyle telefonunuzda büyük arızalara yol açması bile mümkün. Kullanılmış, çıkma ve ikinci el bataryalara ise asla yanaşmayın. Eğer çok çok güvendiğiniz bir teknik servis tarafından önerilirse değerlendirmeye alın. Sonuçta Xiaomi batarya ömrü de kaç kez doldurulduğu ve ne sıklıkla bu işlemin gerçekleştirildiği ile alakalıdır. Batarya işini ekran gibi düşünmeyin ve seçebiliyorsanız orijinal batarya değişimi yaptırın. Uygun fiyata orijinal Xiaomi bataryası alabileceğinizi belirtelim. Ucuz batarya ilk etapta cazip gibi görünse de sonradan mutlaka aradaki fiyat farkı için sizi üzecektir.

Xiaomi Tamiri İçin Teknik Servis

Xiaomi tamiri için teknik servis seçimi belki de şimdiye kadar bahsettiğimiz noktalar arasında en önemlisi. En kaliteli veya en pahalı Xiaomi yedek parça seçimini yapmış olsanız bile teknik servis işini düzgün şekilde yapamadıktan sonra film başa saracaktır. Dolayısı ile eğitimli teknisyenlere sahip, uzun yıllardır bu işi yapan, fazla sayıda cihaz onarım tecrübesi bulunduran ve profesyonel ekipmanlarla hizmet veren bir servis bulmalısınız.