Apple’ın yonga seti tasarımlarını genişletme ve kendi 5G modemlerini üretme taahhüdü gerçeğe bir adım daha yaklaşmış görünüyor. Şirket resmi bir basın açıklamasında Almanya'nın Münih kentinde önümüzdeki üç yıl içinde 1 milyar avro ile yeni bir Ar-Ge tesisini finanse ettiğini duyurdu. Avrupa Çip Tasarımı Merkezi, Apple'ın Avrupa'daki en büyük yarı iletken tesisi olarak hizmet verecek ve Eski Kıta'daki mobil kablosuz yarı iletkenler ve yazılımlar söz konusu olduğunda en büyük üretim noktası olacak.

Apple, Almanya'da Çip Tasarım Tesisi Kuruyor

Bu amaçla Apple, 2022 yılına kadar kurulması planlanan mühendislik ekiplerine ev sahipliği yapacak 30.000 metrekarelik bir alan (yukarıda resmedilmiştir) inşa ediyor. Apple, mobil yonga setleri için Qualcomm modemlerden uzaklaşmaya hazırlanıyor. Bu spekülasyonlar birkaç yıldır ortalıkta dolaşıyordu ve Apple'ın 2019'da Intel'in akıllı telefon modemi bölümünü satın almasının arkasındaki gerekçe buydu.

Tim Cook yaptığı açıklamada Münih'teki Apple mühendislik ekiplerinin 5G teknolojisindeki yeni olasılıkları keşfedeceğini, daha fazla performans, hız ve bağlantı sağlayacak yeni nesil teknolojilere yelken açacağını belirtti.

Münih şehri Apple'ın kablosuz teknolojilerden işlemcilere ve güç yönetimine kadar çeşitli alanlarda 1.500'den fazla mühendisini barındırıyor ve Apple’ın Avrupa’daki en büyük geliştirme merkezi olmaya devam ediyor.