LG, büyük Android sürüm güncellemelerini akıllı telefonlarına getiren en yavaş şirketlerden biri ve bu her zaman böyle olmuştur. Dolayısıyla bu sefer de işler farklı değil. Koreli şirket şu ana kadar Android 11 güncellemesini Kore'deki Velvet 5G birimlerine (Ocak ayında) ve ABD'deki bazı V60 sürümlerine (geçen ay) gönderdi. Peki hangi LG telefonlar ne zaman Android 11 alacak?

Hangi LG Telefonlar Ne Zaman Android 11 Alacak?

Avrupa'da yaşayan kullanıcılar için bazı iyi haberler var çünkü LG'nin Alman kolu bu konuya dair faydalı bir tablo yayınladı. Faydalı ancak pek fazla umut verici değil.

Velvet 5G, Nisan ayında bir noktada Avrupa'da ilk Android 11 güncellemesini alan model olacak. Haziran ayının sonundan önce, G8X'in Android 11 dünyasına katılması gerekiyor. Ardından üçüncü çeyrekte (Temmuz-Eylül), Velvet 4G ve G8S bu eğlenceye katılacak, Wing, K52 ve K42 ise Android 11'in tadına bakmak için dördüncü çeyreğe (Ekim-Aralık) kadar beklemek zorunda kalacak. O noktada bir yıldan eski bir işletim sistemi sürümünü almış olacak (ve halefi zaten çıkmış olacak).

LG telefonlara dair bu üzücü güncelleme durumu yıllardır devam ediyor. Bu yüzden yeni bir cihaz satın aldıysanız, umarız sabırsız değilsinizdir. Ayrıca bu listenin anlamı şudur ki satın aldığınız başka bir LG cep telefonunuz varsa (listede olmayan) onu Android 11 çalıştırırken görmeyeceksiniz.