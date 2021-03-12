Bu yıl birçok farklı şirketten çok daha fazla katlanabilir akıllı telefon beklememiz gerektiğini halihazırda duymuştuk ve Oppo her seferinde bu tür sızıntılarda ismi yer alan bir firmaydı. Şimdi, Çin'den gelen yeni bir söylenti, şirketin bu tür ilk cihazını Nisan ayından başlayarak Haziran ayı sonunda ikinci çeyrekte piyasaya sürmesinin beklendiğini gösteriyor.

Oppo, İlk Katlanabilir Telefonunu Haziran'da Piyasaya Sürecek

Katlanabilen bir cihaz olacak ancak ne yazık ki yukarıda gösterilen ve geçen yıl sergilenen Oppo X 2021 konsepti gibi katlanabilen bir cihaz olmayacak. Bu ürünün yakın zamanda gerçek olması beklenmiyor.

Oppo'nun yanı sıra Xiaomi, vivo ve hatta Google'ın da 2021'de katlanabilir savaşına katılacağı söylentileri var, ancak diğer şirketlerin kendi ürünlerini ne zaman açıklayacağından henüz emin değiliz. Bununla birlikte, bu cihazların çoğunun, hepsi olmasa da, farklı katlanma çeşitliliğine sahip olduğu söyleniyor, yani Huawei'in Mate X ve Mate Xs tarafından kullanılan dışa katlanır ekran tipinin artık moda olmadığı görülüyor. Muhtemelen dayanıklılıkla ilgili çok fazla dezavantajı var.

Huawei, 2021 için Mate X2 katlanır telefonunu halihazırda duyurdu ve Samsung'un üçüncü çeyrekte bir noktada Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3'ü piyasaya sürmesi bekleniyor, bu nedenle katlanabilir telefon dünyası yakında hararet kazanacak.