Günümüzün popüler akıllı telefonlarından olan Xiaomi Mi 9 Lite ekran ve batarya değişimi yaptırırken nelere dikkat edilmeli, yan sanayi Xiaomi yedek parça fiyatları güvenilir midir, hangi teknik servisi seçmeliyim, en iyi Xiaomi teknik servisi nerede, ekran değişimi kaç gün sürer gibi merak edilen sorulara cevap vereceğimiz yeni rehberimize hoş geldiniz. Fiyatına göre en yüksek performansı sunan Xiaomi modelleri arasında yer alan Mi 9 Lite, damla çentikli ve 6.39 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olan Xiaomi Mi 9 Lite ekran / gövde oranı yüzde 91 gibi yüksek bir değerde. Xiaomi Mi 9 Lite ekran özellikleri ve ekran değişimi nasıl yapılır konusuna yazımızın ilerleyen bölümlerinde detaylı şekilde değineceğiz. Xiaomi Mi 9 Lite teknik özellikleri açısından günümüzün gereksinimlerini fazlası ile karşılayan bir model. Qualcomm Snapdragon 710 işlemci, 6 GB RAM miktarı ve 128 GB depolama alanı oldukça yeterli. Xiaomi Mi 9 Lite renk seçenekleri ise beyaz, mavi ve gri şeklinde. Firma tarafında oldukça önemsenen Xiaomi Mi 9 Lite hatta en son Android 10 güncellemesini aldı; burada paylaşmıştık.

Xiaomi Mi 9 Lite özellikle üçlü arka kamerası ve yüksek çözünürlükteki ön kamera ile beğeni toplayan bir model. Üçlü kamera grubunda ana kamera 48 MP çözünürlüğe sahip ve buna 8 MP çözünürlükte ultra-geniş açı kamera ile 2 MP derinlik kamerası eşlik ediyor. Xiaomi Mi 9 Lite selfie kamerası çözünürlüğü ise 32 MP gibi amiral gemisi akıllı telefonlarda bile pek göremeyeceğiniz bir seviyede. Bu nedenle Xiaomi Mi 9 Lite için en iyi selfie çeken akıllı telefon hangisi diye soranlara en iyi cevap diyebiliriz. 48 MP'lik arka kamera 4K video kaydı desteği sunuyor ve aynı zamanda ağır çekim videolarda da 960 fps hıza ulaşabiliyor. Görüntü sabitleme desteği ise OIS olarak değil EIS olarak var; yani optik olarak değil elektronik olarak görüntü çekimi sırasındaki titreşimler engelleniyor. 32 MP çözünürlükteki ön kamerada ise en fazla 1080p çözünürlükte ve 30 fps hızında video kayıtları alınabiliyor. Xiaomi Mi 9 Lite ön kamerada flaşı olan akıllı telefonlar arasında değil bunu da söyleyelim.

Xiaomi Mi 9 Lite Yeni Ekran Servis Fiyatları

Xiaomi Mi 9 Lite ekran değişimi işlemi AMOLED ekran ile yapılmalıdır. OLED GX ve diğer ekran fiyatları için teknoway / cepmarket.com.tr ile iletişime geçin.

Bahsettiğimiz gibi Xiaomi Mi 9 Lite, tek elde kullanım için en büyük akıllı telefon ekranı denebilecek 6.39 inç'lik bir görüntüleme alanı sunuyor. Xiaomi Mi 9 Lite'da ekrana görüntü gelmiyor, düştükten sonra görüntü gitti, cihaz açılıyor ama ekran siyah, ekranda ışık var ama görüntü gelmiyor şeklinde şikayetlerde cihazda desteklenen AMOLED ekranın yenilenmesi yani AMOLED ekran değişimi yapılması gerekiyor. Oldukça yüksek performansa sahip olan bu ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 60.000:1 kontrast, 430 nit parlaklık (yüksek parlaklık modunda 600 nit) gibi özelliklere sahip ve ön camda Corning Gorilla Glass 5 koruması ile beraber geliyor. Dolayısı ile Xiaomi Mi 9 Lite düştü ön cam kırıldı veya çatladı şeklinde bir şikayeti almak, ekran kırılması veya çatlamasına göre daha zor bir ihtimal. Yine de aklınızda bulunmasında fayda var; Xiaomi Mi 9 Lite'da ekranı değiştirmeden yalnız, sadece, tek başına ön cam değişimi de yapılabiliyor. Uygun fiyatlı olan bu işlem sayesinde orijinal ekranınız cihaz içerisinden hiç çıkmıyor ve yeni bir ekrana para ödemenize gerek kalmıyor.

Xiaomi Mi 9 Lite popüler bir akıllı telefon olduğu için ekran seçenekleri de hemen hemen her yerde bulunacak türdedir. Bizim tavsiyemiz Xiaomi Mi 9 Lite ekran değişimi işlemini orijinal AMOLED ekran kullanarak yaptırmanızdır. Eğer güvenilir teknik servis tanıdığınız varsa çıkma, ikinci el veya kullanılmış AMOLED ekran fiyatları da oldukça makuldür ve güvenilirdir. Yan sanayi AMOLED ekran seçenekleri pek fazla yoktur ancak fiyatına göre performanslı bir seçenek olarak Xiaomi Mi 9 Lite OLED GX ekran fiyatları da araştırmanız kapsamında olsun. OLED GX ekran performansı orijinal kaliteye yakındır ve görüntü kalitesi de ayırt edilemeyecek kadar iyidir. Haliyle Xiaomi Mi 9 Lite günümüzün en iyi akıllı telefon ekranı denebilecek bir ekranı taşıyor ve gerek ekran büyüklüğü, gerekse de panel teknolojisinin AMOLED olması nedeniyle ekran değişimi maliyeti bu noktada biraz yüksek. En ucuz ve en uygun fiyatlı Xioami Mi 9 Lite ekran değişimi için OLED GX ekran en iyi ekran seçeneği olarak karşınızda belirecektir.

Xiaomi Mi 9 Lite Batarya ve Şarj Sorunu

Xiaomi Mi 9 Lite'ı uzun ömürlü ve gerçek performansı ile kullanmak için mutlak orijinal Xiaomi Mi 9 Lite bataryası satın al fikri kafanızda olsun.

Xiaomi Mi 9 Lite iki yıla yakın bir süredir hayatımızda ve bu da bataryanın artık yavaş yavaş eskiyebileceğini gösteriyor. Xiaomi Mi 9 Lite batarya sorunu, şarjı az gidiyor, şarj hemen boşalıyor, yavaş şarj oluyor, hızlı şarj olmuyor, şarja takınca şarj olmuyor, şarj çok yavaş yükseliyor, şarja takınca ısınıyor, yavaş şarj olma sorunu şeklinde kendisini gösterebilir. Hatırlayabileceğiniz gibi Xiaomi Mi 9 Lite batarya kapasitesi 4030 mAh gibi ideal bir seviyede ve desteklenen hızlı şarj ise 18W. Günümüzde tabii çok daha yüksek hızda şarj desteklerinden bahsedebilmek mümkün. Xiaomi yeni modellerinde özellikle bu konuya oldukça iyi odaklandı ve kablosuz şarj özelliklerinde bile 50W'a yaklaşan değerler görmekteyiz. Xiaomi Mi 9 Lite'da kablosuz şarj var mı veya ters kablosuz şarj özelliği destekleniyor mu sorusuna maalesef dememiz gerekiyor. Bu özellikleri ancak yeni ailede ve daha çok zirve noktasına hitap eden seçeneklerde görebiliyoruz. 18W hızlı şarj desteğine sahip 9V 2A adaptör de kutu içerisinden geliyor.

Xiaomi Mi 9 Lite'ın en hassas özelliklerinden biri hızlı şarj desteği. Hızlı şarj desteği bir sacayağı gibi düşünülmeli ve bunun kusursuz çalışabilmesi için batarya, adaptör ve kablonun sorunsuz şekilde çalışması, orijinal olarak tercih edilmesi gerekli. Yan sanayi şarj aletlerinin Xiaomi Mi 9 Lite bataryası üzerinde kötü etkileri olabileceği ve hızlı şarj özelliğini bozabileceği unutulmamalı. Eğer Xiaomi Mi 9 Lite batarya sorunu yaşadığınıza eminseniz batarya değişimi öncesinde pil kalibrasyonu yapmanız faydalı olabilir. Ancak yine Xiaomi Mi 9 Lite şarj süresi olarak sizi tatmin etmiyorsa ve pil değişimi yapmak istiyorsanız teknik servis tavsiyesi almanızda fayda var. Xiaomi Mi 9 Lite batarya değişimi işleminin mutlaka orijinal batarya ile yapılmasını tavsiye ediyoruz. Xiaomi Mi 9 Lite orijinal batarya fiyatları biraz yüksek gibi olsa da gerçek miliamper değeri ve en iyi voltaj ile telefonun en iyi şekilde ve uzun ömürlü olması için gereken her detaya sahiptir. Kalitesiz, yan sanayi ve dandik pillerin Xiaomi Mi 9 Lite için her zaman bir risk olabileceğini unutmayın.

Xiaomi Mi 9 Lite Ekran ve Batarya Değişimi

Sadece Xiaomi Mi 9 Lite ekran ve batarya değişimi için değil, akıllı telefonunuzla ilgili tüm işlemleriniz için profesyonel bir servise ihtiyacınız olacaktır. Biz size bu noktada 15 yıldan beri İstanbul Kadıköy'de hizmet veren ve 5000'den fazla cihaz onarım geçmişi bulunan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi önerebiliriz. Aynı gün Xiaomi ekran değişimi, en ucuz ekran fiyatları, ön cam değişimi, uygun fiyatlı batarya ve diğer aksesuarlar konusunda güvenebileceğiniz firma ayrıca şehir dışı kullanıcılar için ücretsiz kargo ile de hizmet veriyor. Eğer firmayı ziyaret etme imkanınız varsa telefonunuzdaki sorunları aynı saat içerisinde de çözdürebilir ve onarım süresinde Kadıköy'de gezerek işlerinizi halledebilirsiniz. Xiaomi destek hattı WhatsApp bağlantısı üzerinden size yardımcı olmaya hazır; buraya tıklayabilirsiniz.