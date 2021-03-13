Poco X2 ekran ve batarya değişimi konulu yazımızla karşınızdayız. Öncelikle Poco markası hakkında biraz bilgi vermekte fayda var. Poco, akıllı telefon üretiminde dünyada söz sahibi markalardan Xiaomi'nin alt markası olarak doğdu; fakat daha sonradan bağımsız bir şekilde devam etme kararı aldı. Hatırlarsanız o dönem rekabetçi fiyatlarla piyasaya çıkan ve oldukça beğenilerek satış rekorları Poco'nun, Xiaomi'nin uluslararası başkanı tarafından yapılan açıklamada da kendi başına hareket etmesinin en doğru yol olduğu belirtilmişti. Konumuz firmanın popüler modellerinden olan Poco X2 ekran ve batarya değişimi ancak öncesinde Poco X2 teknik özellikleri nedir hatırlamakta fayda var. Bir yılı aşkın bir süredir satışta olan Poco X2'yi biz de çok yakından takip ediyoruz ve geçtiğimiz günlerde Android 11 güncellemesi aldığını burada sizlerle paylaşmıştık. Aslında Poco X2, Xiaomi Redmi K30'un adı değiştirilmiş hali. Poco X2 işlemcisi Qualcomm Snapdragon 730G ve 6 GB RAM bellek ile birlikte depolama alanı 64 GB / 128 GB / 256 GB olarak seçilebiliyor. Ek olarak 8 GB RAM seçeneğine sahip model de pek yaygın olmasa da var.

Poco X2 kamera özellikleri arka tarafta 64MP Sony IMX686 ana kamera, 8.0 MP ultra-geniş açı kamera, 2.0 MP makro kamera ve 2.0 MP derinlik algılayıcısının bir araya gelmesi ile oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Poco X2 ile birlikte ham olan RAW görüntü desteği geliyor ve ayrıca yüksek hızlı 960 fps ağır çekim videolar kaydedebiliyor. Ön kamera ise 20 MP ana ve 2.0 MP derinlik algılayıcısından oluşuyor. Tahmin edilenden farklı olarak Poco X2 parmak izi okuyucu ekranın yan tarafında sunuluyor. Tasarımla ilgili aslında bahsedilebilecek birçok ayırt edici nokta var. Bunlardan biri P2i su itici kaplama. Kaplama sayesinde sıvı teması gibi istenmeyen durumlardan telefonun mümkün olduğunca hasar almadan çıkması sağlanıyor. Öte yandan kumandalı cihazları kolaylıkla kontrol edebilmeniz için IR göz ve sıvı ile yüzde 300'e kadar daha hızlı soğutma sağlayan bir teknoloji de gövde içinde sunulanlar arasında. Yazımızın devamında Poco X2 ekran ve batarya değişimi öncesinde özelliklerinden bahsedip sonrasında bu önemli parçalarla yaşayabileceğiniz sorunları ele alarak nasıl üstesinden gelebileceğiniz konusunda bir fikir oluşturmayı hedefliyoruz.

Poco X2 Ekran Özellikleri

Poco X2 ekran değişimi IPS ekran kullanılarak yapıldığı için fiyatlar AMOLED'e göre daha ucuz. Fakat ekranın teknolojileri sebebiyle yine de bu işlemin çok uygun fiyatlı olacağını söyleyemeyiz. En uygun Poco X2 ekran fiyatları için mutlaka teknoway / cepmarket.com.tr 'ye ulaşın.

Poco X2 çıkış tarihi Şubat 2020 idi. Yani bu başarılı telefon bir yılı aşkın süredir hayatımızda. Xiaomi'nin birçok üst seviye modellerinden tanıdık olduğumuz 6.67 inç ekran Poco X2'de de karşımıza çıkıyor. Fakat ilk etapta Poco X2 ekranı AMOLED mi şeklinde bir düşünce oluşması doğal. Firma bu noktada tercihini IPS'ten yana yaparak maliyeti düşürmüş. Bildiğiniz gibi sadece Poco AMOLED ekran fiyatları değil tüm markalar için karşımıza çıkan rakamlar yüksek. Poco için IPS ekran değişimi yapılması gerekiyor ve IPS ekran fiyatları bu noktada çok daha makul. Poco X2'nin sahip olduğu IPS ekran AMOLED ile kıyaslandığında tabii ki biraz geride ancak yine de kendi sınıfı için en iyi görüntü kalitesini sunduğunu söylemek gerekiyor. 120 Hz tazeleme hızı özellikle hareketli görüntülerde yüksek bir performans sağlıyor. 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğü de eşdeğer büyüklükteki AMOLED ekranlardan geride değil. Yer verilen 500 nit parlaklık değeri ise Poco X2'yi ekranı en parlak olan telefonlar listesinde üst sıralara taşıyor.

Poco X2 düştü ekran kırıldı veya ekran çatladı ise ekran değişimi yapmaktan başka çare yoktur. İnternette veya piyasada araştırma yaptığınızda karşınıza birçok farklı seçeneğin çıktığını görebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz tabii ki bu sınıf için yani Poco X2 orijinal ekran değişimi fiyatı araştırmanız. İlk etapta Poco X2 orijinal ekran fiyatı karşınıza yüksek gibi gelebilir ancak farklı seçenekleri araştırıp değerlendirmenizde de fayda var. Örneğin; en iyi Poco servisi veya en güvenilir Poco servisi denebilecek bir işletme size çıkma, ikinci el ve kullanılmış ekranlar da sunabilir. Hem orijinal, hem de uygun fiyatlı olan bu seçenekleri servise olan güven doğrultusunda tercih edebilirsiniz. Ek olarak Poco X2 yan sanayi ekran da mevcut. Yan sanayi kötü bir şey değildir; sadece kalite kalite değerlendirilmesi gerekir. A kalite yan sanayi Poco X2 ekranı orijinale çok yakın bir görüntü kalitesini ucuz ve uygun fiyata satın alma yapmanızı sağlar. Kaliteli yan sanayi ekranlarda canlı renk, dokunmatik hissi, kullanım hızı ve tepki gibi nicelikler orijinal Poco X2 ekranı ile kıyaslamada birebir seviyededir.

Poco X2 Batarya Fiyatları

Poco X2 batarya değişimi için önceliğiniz orijinal batarya olmalı. Poco X2 orijinal batarya fiyatları biraz daha yüksek olabilir ancak buna kesinlikle değecektir.

Poco X2 batarya kapasitesi 4500 mAh gibi yeterli bir seviyede. Eğer Poco X2 şarjı çabuk bitiyor, hızlı şarj olmuyor, şarjı azaldığında kapanıyor, şarja takınca çok ısınıyor, yüzde 99'da kalıyor, şarj tamamlanmıyor veya şarjı çok uzun sürüyor gibi bir şikayetiniz varsa öncelikle pil kalibrasyonu yapmanızı tavsiye ederiz. Poco X2 pil kalibrasyonu evde yapabileceğiniz bir işlemdir ve buradaki rehberimizde pil kalibrasyonu nasıl yapılır ayrıntılı şekilde bahsettik. Elbette Poco X2 batarya performansı ilk günkü gibi olmayacaktır ancak yine de memnun olmayacağınız düzeyde ise Poco X2 batarya değişimi işlemini araştırmalısınız. Poco X2 orijinal batarya fiyatı diğer seçeneklerle kıyaslandığında biraz daha yüksek olabilir ancak yüksek miliamper ve telefonun ihtiyaç duyduğu gerçek voltaj değerlerini en iyi şekilde orijinal bataryada elde edersiniz. Batarya ekran gibi bir parça olmadığı için yani kullanıma bağlı olarak yıprandığı için Poco X2 ikinci el batarya, kullanılmış pil veya çıkma gibi seçenekleri önermiyoruz.

Poco X2 batarya fiyatı araştırması yaparken karşınıza yan sanayi seçenekler de gelebilir. Her yan sanayi ürün düşük kalitelidir şeklinde düşünüyorsanız yanılabileceğinizi belirtelim. Orijinal kaliteye yakın, yine uzun ömürlü kullanılabilecek ve uygun fiyatlı Poco X2 yan sanayi batarya seçenekleri var. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sadece dandik denebilecek düşük kaliteli yan sanayi pillerden kaçınmanız. Özellikle Poco X2 hızlı şarj desteğini sorunsuz şekilde kullanmak istiyorsanız orijinal batarya, orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosu gibi ekipmanlar kullanmaya özen göstermelisiniz. Düşük kalitedeki yan sanayi şarj aletleri ve şarj kabloları Poco X2'nin bataryası üzerinde kalıcı hasar oluşturarak şarj erken tükeniyor sorununun ortaya çıkmasına ve hızlı şarj özelliğinin bozulmasına neden olabilir. Kötü yan sanayi bataryalar hem yüksek miliamper değerini sağlamadığından daha hızlı şekilde tükenir, hem de voltaj dengesizliği yüzünden akıllı telefonunuzun anakart ve ekran gibi yüksek fiyatlı parçalarının bozulmasına yol açabilir.

Poco Servisi Nerede?

Poco her ne kadar farklı bir marka olarak ilerlemeyi tercih etse de cihazların aslında bir Xiaomi olduğunu belirtelim. Biz de bu noktada Poco servisi nerede diyerek araştırma yapan kullanıcılara İstanbul'daki en iyi Xiaomi servisi olan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi önerebiliriz. En uygun fiyatlı ve ucuz Xiaomi yedek parçaları, onarım sonrası garanti, ücretsiz kargo ve arıza tespiti gibi hizmetler veren firma İstanbul'un Kadıköy bölgesinde 15 yıla yakın süredir hizmet veriyor ve 5000 cihazdan fazla onarım tecrübesine sahip. Türkiye'nin ilk ve tek beş katlı mağazası olan teknoway / cepmarket.com.tr'de telefonunuz onarılırken siz de o sırada Xiaomi mağazasını gezerek yeni ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Poco X2 ekran ve batarya değişimi fiyatları ile ilgili olarak firmaya WhatsApp'tan ulaşmak için buraya tıklayın.