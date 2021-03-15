AirPods Max'in iPhone'unuza ve diğer cihazlarınıza bağlanmasında sorun yaşıyorsanız veya başka problemlerle yüzleşiyorsanız deneyebileceğiniz birkaç çözüm vardır. AirPods Max'i nasıl yeniden başlatıp sıfırlayacağınızı öğrenebilirsiniz.
AirPods Max'i Baştan Başlatmak veya Sıfırlamak
AirPods Max'in özel bir güç düğmesi yoktur, bu nedenle bir iPhone, iPad veya daha geleneksel bir cihazda yaptığınız gibi doğrudan yeniden başlatma seçeneği yoktur.
Bununla birlikte Apple, kulaklıkla bağlantı veya başka sorunlar yaşıyorsanız AirPods Max'i yeniden başlatmaya zorlamayı veya sıfırlamayı kolaylaştırıyor. AirPods Max nasıl yeniden başlatılır ve sıfırlanır adımları görelim:
Yeniden başlatmaya zorlama
- Sorunlara karşı en kolay çözüm adımı AirPods Max'inizi yeniden başlatmaktır.
- Durum ışığı sarı renkte yanıp sönene kadar Digital Crown'u ve Gürültü kontrol düğmesini basılı tutun (kulaklığın altında)
- Durum ışığını kolayca takip etmek için AirPods Max'inizi baş aşağı tutun
AirPods Max'i fabrika ayarlarına sıfırlamak
Yeniden başlatmak sorununuzu çözmediyse, kulaklığı nasıl sıfırlayacağınız aşağıda açıklanmıştır:
- Apple, AirPods Max'i fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce "birkaç dakika şarj edin" der
- Digital Crown'u ve Gürültü kontrol düğmesini 15 saniye basılı tutun
- Durum ışığını kolayca takip etmek için AirPods Max'inizi baş aşağı tutun
- Durum ışığı kehribar renginde yanıp sönmeli, ardından beyaz ışığı görmelisiniz.
- AirPods Max'i başarıyla sıfırladıktan sonra iPhone'unuz ve diğer cihazlarınızla eşleştirmeye başlayabilirsiniz.