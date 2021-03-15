AirPods Max'in iPhone'unuza ve diğer cihazlarınıza bağlanmasında sorun yaşıyorsanız veya başka problemlerle yüzleşiyorsanız deneyebileceğiniz birkaç çözüm vardır. AirPods Max'i nasıl yeniden başlatıp sıfırlayacağınızı öğrenebilirsiniz.

AirPods Max'i Baştan Başlatmak veya Sıfırlamak

AirPods Max'in özel bir güç düğmesi yoktur, bu nedenle bir iPhone, iPad veya daha geleneksel bir cihazda yaptığınız gibi doğrudan yeniden başlatma seçeneği yoktur.

Bununla birlikte Apple, kulaklıkla bağlantı veya başka sorunlar yaşıyorsanız AirPods Max'i yeniden başlatmaya zorlamayı veya sıfırlamayı kolaylaştırıyor. AirPods Max nasıl yeniden başlatılır ve sıfırlanır adımları görelim:

Yeniden başlatmaya zorlama

Sorunlara karşı en kolay çözüm adımı AirPods Max'inizi yeniden başlatmaktır.

Durum ışığı sarı renkte yanıp sönene kadar Digital Crown'u ve Gürültü kontrol düğmesini basılı tutun (kulaklığın altında)

Durum ışığını kolayca takip etmek için AirPods Max'inizi baş aşağı tutun

AirPods Max'i fabrika ayarlarına sıfırlamak

Yeniden başlatmak sorununuzu çözmediyse, kulaklığı nasıl sıfırlayacağınız aşağıda açıklanmıştır: