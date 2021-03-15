AirPods Max, akıllı kılıfına yerleştirildiğinde, hemen "düşük güç moduna" ve ardından 18 saat sonra "ultra düşük güç moduna" geçmesi gerekiyor. Ancak giyilebilir cihaz Aralık ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana, bazı kullanıcılar AirPods Max'larındaki pil ömrünün, cihaz bütün gece Smart Case'de dururken bile gece boyunca %100'den %1'e, hatta %0'a düştüğünden şikayet ettiler. 3C39 güncellemesinden önce ve sonra AirPods Max'te pil kullanımını gösteren bir çift grafik, güncellemeden önce AirPods Max pilinin her 30 dakikada bir boşaldığını ortaya bile koydu. Güncellemenin ardından pil tüketimini kapsayan grafik, her yarım saatte bir kulak üstü kulaklık için pil ömründe çok az düşüş olduğunu gösterdi.

Apple AirPods Max'in Pil Sorunu Çözüldü

Apple yeni bir aygıt yazılımı güncellemesi yayımladı ve yükledikten sonra, "ultra düşük güç modu" artık yalnızca 30 dakika sürüyor. Yani pil artık eskisinden 17 buçuk saat önce çok hızlı şekilde boşalmayı bırakıyor. Güncelleme ayrıca, AirPods Max'in iOS 14.5 çalıştıran bir cihaza bağlandığında çökmesine neden olan hatayı da ortadan kaldırıyor.

Peki, aygıt yazılımı güncellemesini AirPods Max'inize nasıl yükleyebilirsiniz? Manuel olarak yapmanın mümkün olmadığını söylesek ne derdiniz? Kulaklık, iPhone'unuzun yanındayken şarja bağlandığında otomatik olarak güncellenir.

AirPods Max'inizin tam olarak hangi ürün yazılımı sürümünü çalıştırdığını bilmek her zaman yararlıdır. Öğrenmek için iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın ve Bluetooth menünüze gidin. Bluetooth bağlantılı cihazlarınızın listesinde, AirPods Max'i bulun ve yanındaki i işaretine dokunun. Ardından, kulaklığınızın çalıştığı Apple AirPods Max'in ürün yazılımı sürümünü göreceksiniz. En güncel sürüm 3C39'dur. Yukarıdaki adımları izledikten sonra görünen ürün yazılımı sürümü buysa, AirPods Max'iniz tamamen güncel demektir.

AirPods Max'inizin pilinin çok hızlı tükendiğini düşünüyorsanız, yeni güncellemeyi yüklediğinizden emin olun. "Ultra düşük güç modunun" daha erken devreye girmesine izin vermek artık Aktif Gürültü Engelleme'nin keyfini çıkarmanızı sağlayabilir.