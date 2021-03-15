Bu yazımızda 2019'un Ekim ayında piyasaya çıkan pil şampiyonu Xiaomi Redmi 8 ekran ve batarya değişimi işlemlerinden bahsedeceğiz. Xiaomi Redmi 8 üstün batarya kapasitesi ile 25 güne kadar bekleme süresi sunarak rakiplerinden ayrılıyor. Diğer öne çıkan özellikler ise camsı yüzeye sahip göz alıcı arka kapak, AI çift kamera, arkada parmak izi sensörü ve IR uzaktan kumanda şeklinde. Xiaomi Redmi 8 teknik özellikleri açısından kullanıcıların oldukça hoşuna giden ve iyi satış rakamları elde eden bir telefon oldu; geçerliliğini de halen sürdürüyor. Xiaomi Redmi 8'in şarj süresi en çok ön plana çıkan özelliği olarak gösterilebilir. 25 güne kadar bekleme süresi elbette kulağa biraz fazla geliyor ancak gerçek yaşam testlerinde bile bataryanın ne derece verimli olduğu görülebiliyor. Xiaomi Redmi 8 tek bir şarj ile üç günlük normal kullanımı sağlayabiliyor, 180.5 saat müzik çalabiliyor, 28 saat çağrı yapabiliyor, 17 saat video izletebiliyor ve 16.5 saat navigasyon kullanımına izin verebiliyor. Firma tarafında halen önemsenen bir model olan Xiaomi Redmi 8 MIUI 12 güncellemesi aldığını da buradaki haberimizde sizlere iletmiştik.

Xiaomi Redmi 8 renk seçenekleri siyah, mavi ve kırmızı şeklinde. Üst seviyede uygun fiyat avantajı ile yer aldığından RAM kapasitesi 3 GB veya 4 GB olarak seçilebiliyor. 3 GB olan modelde depolama kapasitesi 32 GB ve 4 GB olan modelde de depolama kapasitesi 64 GB şeklinde. Döneminin iyi işlemcilerinden olan Qualcomm Snapdragon 439 oldukça iyi iş çıkartan ve enerji tüketimi açısından tutumlu bir işlemci. Böylece Xiaomi Redmi 8 batarya ömrü uzun akıllı telefonlardan biri haline geliyor. Xiaomi Redmi 8 ekran özellikleri 720 x 1520 piksek çözünürlük, 6.22 inç boyut, 1500:1 kontrast ve 400 nit parlaklık şeklinde. Gorilla Glass 5 ile korunan ön cam ve yüzde 88.84 oranında olan ekran / gövde oranı düşme sonucu ön cam kırıldı şeklinde şikayetleri engelleyebilecek kapasitede ancak bu tabii ki her koşulda geçerli değil. IPS tipi olan ekran her ne kadar sunduğu görüntüler açısından oldukça başarılı olsa da Full HD ve üzerinde görüntü kalitesine alışkınsanız biraz beklentilere cevap veremeyebilir. Şimdi asıl konumuz olan Xiaomi Redmi 8 ekran ve batarya değişimi işlemine geri dönelim.

Xiaomi Redmi 8 Ekran Değişimi Fiyatı

Xiaomi Redmi 8 ekran değişimi cihazın güncelliği ve panel yapısı sebebiyle ucuz ve uygun fiyatlı olarak yaptırılabilen bir işlemdir. En ucuz yedek parça fiyatları için teknoway / cepmarket.com.tr ile görüşmenizi öneririz.

Xiaomi Redmi 8 ekran değişimi ancak telefonunuzun başına istenmeyen bir kaza geldiğinde araştırmanıza gerekecek türden bir sorundur. Xiaomi Redmi 8 düştü ekran kırıldı, çatladı gibi sorunlarda mutlaka ve mutlaka ekran değişimi yapılması gereklidir. Eğer Xiaomi Redmi 8 düştü ekran sağlam ama ön cam çatladı gibi bir durumla karşılaşırsanız bu kez de ön cam değişimi yaptırmanız gerekir. Xiaomi Redmi 8 ön cam değişimi ve ekran değişimi birbirinden farklı işlemlerdir. Ekran değişimi yapıldığında ön cam da yenilenmiş olur ve bu nispeten daha yüksek fiyatlı bir işlemdir. Sadece, tek başına, yalnız ön cam değişimi işleminde ise orijinal ekranınız kasa içinde kalır. Ön cam ve ekran birbirinden ayrılarak yeni ön cam takılır. Yeni ön cam taktırma işlemi ekran değişimi ile kıyaslandığında en ucuz ve en uygun fiyatlı çözümdür fakat teknisyen üzerindeki yükü ve işlemin zamanı biraz daha fazladır. Bu nedenle sadece ön camı kırık Xiaomi Redmi 8'de kesinlikle ekran değişimi yaptırmayın ve olması gerekenden daha fazla para ödemeyin.

Xiaomi Redmi 8 ekran fiyatları, cihazın güncelliği ve ekranın yapısı nedeniyle oldukça makul. Bugün Xiaomi Redmi 8 orijinal ekran değişimi fiyatı bile artık bütçenizi fazla zorlamayabilir ancak cihazı bir süre daha kullanıp değiştiririm şeklinde bir düşünceniz varsa A kalite görüntü sunan yan sanayi ekran değişimi de yaptırabilirsiniz. Xiaomi Redmi 8 yan sanayi ekran seçenekleri oldukça fazla ancak A kalite ekran fiyatları ve görüntü kalitesi açısından sizi daha çok memnun edecektir. Düşük kalite ekranlarda Xiaomi Redmi 8 ekran değişimi sonrası dokunmatik hissi azaldı, ekran ağır çalışıyor, parlaklık eskisi gibi değil, renklerde bozulma oldu şeklinde şikayetler ortaya çıkabilir. Xiaomi Redmi 8 yaygın ve popüler olduğundan çıkma, ikinci el ve kullanılmış ekran seçenekleri de karşınıza getirilebilir. Hem orijinal, hem de en uygun fiyatı bu ekranlarda bulabilirsiniz ancak bu noktada da teknik servis firmaya güvenmek zorundasınız. Bu ekran eski cihazdan neden söküldü, o cihaz neden bozuldu vb. şeklinde bazı sorular sormanız ve cevabını almanız gerekiyor.

Xiaomi Redmi 8 Şarj Sorunu

Xiaomi Redmi 8 batarya değişimi işleminde orijinal batarya tercih etmeye çalışın.

Xiaomi Redmi 8 batarya özellikleri açısından döneminin oldukça ses getiren bir modeli oldu. 5000 mAh kapasitedeki batarya oldukça güçlü ve tek şarjla en uzun dayanan akıllı telefonlar listesine Xiaomi Redmi 8'in de girmesini sağlıyor. Quick Charge 3.0 teknolojisini ve 18W hızlı şarj özelliğini destekleyen Xiaomi Redmi 8, eğer artık hızlı şarj olmuyor, çok yavaş şarj oluyor, batarya hemen bitiyor, şarjı az dayanıyor, şarj tam olmuyor, yüzde 99'da kalıyor, oyunlarda çok ısınıyor gibi şikayetler ortaya çıkıyorsa batarya değişimi zamanı gelmiş demektir. Normal bir akıllı telefon kullanıcısı yaklaşık olarak iki yıllık kullanım sürecinden sonra bataryadan memnuniyetsizlik duymaya başlar. Bu noktada Xiaomi Redmi 8'de şarj sorunu olduğunu düşünüyorsanız batarya değişimi işleminin telefonunuzu ilk aldığınız gündeki performansına döndüreceğini şimdiden söyleyelim. Özellikle hızlı şarjı tam anlamıyla kullanabilmek için orijinal pil, şarj aleti ve kablo üçlüsüne iyi bakmanız şart. Her akıllı telefonda olduğu gibi Xiaomi Redmi 8'i de sadece orijinal kendi şarj aleti ile şarj yapın.

Xiaomi Redmi 8 batarya değişimi aynı gün gerçekleştirilen ve maliyeti çok yüksek olmayan bir işlemdir. Xiaomi Redmi 8 pil fiyatları da çok yüksek olmadığı için tercihinizi mümkünse orijinal batarya olarak yapın. Xiaomi Redmi 8 orijinal batarya özellikle yüksek miliamper değerini tam olarak sunarak uzun bekleme süresi ve birkaç gün dayanan şarj açısından avantaj sağlayacaktır. Bazı yan sanayi Xiaomi Redmi 8 bataryası üzerinde rakam olarak aynı değeri sunsa bile pratikte ne yazık ki çuvallıyor. Ek olarak bataryaların sunduğu voltaj değerleri de son derece önemli. Voltaj sorunu olan bir batarya anakart, ekran veya bazı entegrelerin bozulmasına yol açarak onarımı daha pahalı sorunları ortaya çıkartabilir. Ek olarak Xiaomi Redmi 8 yan sanayi batarya fiyatları ucuz ve uygun fiyatlı olsa da hızlı şarj özelliği açısından da sınıfta kalabilirler. İlk aşamada hızlı şarj olsa bile bir süre sonra hızlı şarj olmuyor şikayeti ile karşılaşabilirsiniz. O nedenle kesinlikle orijinal Xiaomi Redmi 8 bataryası dışında bir tercih yapmayın.

Xiaomi İstanbul Servisi

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